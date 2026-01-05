2026冬アニメ大特集 第15回
【2026冬アニメまとめ】放送＆配信が次々開始！ 2026年の新作アニメをまとめてチェック！
2026年01月05日 18時25分更新
お正月明け早々から、冬アニメがどんどん放送＆配信開始！ この冬も70作品以上を紹介予定なので、見逃しがないようにしっかりチェックしてください！
2026冬アニメタイトル一覧
（タイトルをクリックすると各アニメの紹介記事にジャンプします）
- This is a Holy Grail War covered in lies.
『Fate/strange Fake』
- 死んでも、戦え――。
『勇者刑に処す』
- これは恋！？ それとも――！？
TVアニメ『花ざかりの君たちへ』
- オンオフ激しめ 推し活ラブコメ 開幕！
『多聞くん今どっち！？』
- ちょっぴりダークなお仕事コメディ
『拷問バイトくんの日常』
- すべて抜き返さなきゃこのレースは終われない!!
TVアニメ『MFゴースト 3rd Season』
- 共に、孤独を生きていく。
『違国日記』
- 絶対、魔術で目を作る――。
『魔術師クノンは見えている』
- もう『器用貧乏』とは呼ばせない!! 目指すは『万能者』!!
『勇者パーティを追い出された器用貧乏』
- 大人気男性タレントが…ホントは女の子!?
『有栖川煉ってホントは女なんだよね。』
- 父の再婚で、イマドキ生意気ギャルが義妹に！？ 関係最悪のクソッタレ兄妹、ここに爆誕？
『イチゴ哀歌～雑で生イキな妹と割り切れない兄～』
- 杉元とアシ(リ)パの旅はクライマックスへ!! アイヌから奪われた金塊を巡る生存競争サバイバル、最終章に突入ッッ!!!
『ゴールデンカムイ 最終章』
- 幼馴染、それは一番やっかいな恋の始まり
『幼馴染とはラブコメにならない』
- 熱海を舞台にした大人気ひきこもごもストーリー
『綺麗にしてもらえますか。』
- ヒーローの危機（ピンチ）に俺が来た!!!
『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』第2期
- 「北斗の拳」公式スピンオフ作品！ 拳王軍のザコたちが大活躍!?
ショートアニメ『北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌』
