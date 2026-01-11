このページの本文へ

2026冬アニメ大特集 第11回

【2026冬アニメ】『うるわしの宵の月』『青のミブロ』『TRIGUN STARGAZE』

2026年01月11日 16時00分更新

文● MOVIEW 清水、編集● ASCII

　ようやく終盤戦突入の冬アニメ特集。第11回の今回は『うるわしの宵の月』『青のミブロ』『TRIGUN STARGAZE』など、計5作品を紹介。

2026冬アニメ特集 第11回 紹介作品

ともに「王子」と呼ばれる男女が紡ぐ、等身大の青春ラブストーリー
『うるわしの宵の月』

『うるわしの宵の月』

©やまもり三香・講談社／うるわしの宵の月製作委員会

高校1年生の滝口宵は、誰もが憧れる存在。整った容姿、まっすぐな心。“お姫様というより、ヒーローか王子がしっくり来る”……自分も、周囲もそう思っていた。

「好きで王子やってるわけじゃないんだけど……」

だけど、ある日、現れたのはもうひとりの「王子」。同じ学校の先輩・市村琥珀に言われた一言が、宵の世界を揺らし始める。

「……あんた、めちゃくちゃ美しいな」

芽生え始める戸惑い、そして大きくて強いこの鼓動は……。

ともに「王子」と呼ばれる男女が紡ぐ、等身大の青春ラブストーリー。

『うるわしの宵の月』

©やまもり三香・講談社／うるわしの宵の月製作委員会

『うるわしの宵の月』

©やまもり三香・講談社／うるわしの宵の月製作委員会

『うるわしの宵の月』

©やまもり三香・講談社／うるわしの宵の月製作委員会

『うるわしの宵の月』

©やまもり三香・講談社／うるわしの宵の月製作委員会

『うるわしの宵の月』

©やまもり三香・講談社／うるわしの宵の月製作委員会

『うるわしの宵の月』

©やまもり三香・講談社／うるわしの宵の月製作委員会

原作：やまもり三香（講談社「月刊デザート」連載）
監督：丸山裕介
副監督：割田圭介
シリーズ構成：久尾 歩
キャラクターデザイン：福田裕樹
音楽：伊藤 翼
音響監督：大寺文彦
美術監督：中尾陽子
色彩設計：佐々木梓
撮影監督：青木睦希
編集：須藤 瞳
アニメーション制作：イーストフィッシュスタジオ
オープニング主題歌：「うるわし」（歌：UNISON SQUARE GARDEN）
エンディング主題歌：「アザレアの風」（歌：UNISON SQUARE GARDEN）

滝口 宵：一宮 麗
市村琥珀：鈴木崚汰
利根のばら：山根 綺
日比谷寿：瀬戸桃子
茜仙太郎：葉山翔太
桑畑 春：熊谷健太郎

TBS系全国28局ネット：1月11日より毎週日曜16:30～
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://uruwashi-anime.com/
公式X@uruwashi_anime

©やまもり三香・講談社／うるわしの宵の月製作委員会

