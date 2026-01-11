ようやく終盤戦突入の冬アニメ特集。第11回の今回は『うるわしの宵の月』『青のミブロ』『TRIGUN STARGAZE』など、計5作品を紹介。

ともに「王子」と呼ばれる男女が紡ぐ、等身大の青春ラブストーリー

『うるわしの宵の月』

©やまもり三香・講談社／うるわしの宵の月製作委員会

作品解説

高校1年生の滝口宵は、誰もが憧れる存在。整った容姿、まっすぐな心。“お姫様というより、ヒーローか王子がしっくり来る”……自分も、周囲もそう思っていた。



「好きで王子やってるわけじゃないんだけど……」



だけど、ある日、現れたのはもうひとりの「王子」。同じ学校の先輩・市村琥珀に言われた一言が、宵の世界を揺らし始める。



「……あんた、めちゃくちゃ美しいな」



芽生え始める戸惑い、そして大きくて強いこの鼓動は……。



ともに「王子」と呼ばれる男女が紡ぐ、等身大の青春ラブストーリー。

スタッフ

原作：やまもり三香（講談社「月刊デザート」連載）

監督：丸山裕介

副監督：割田圭介

シリーズ構成：久尾 歩

キャラクターデザイン：福田裕樹

音楽：伊藤 翼

音響監督：大寺文彦

美術監督：中尾陽子

色彩設計：佐々木梓

撮影監督：青木睦希

編集：須藤 瞳

アニメーション制作：イーストフィッシュスタジオ

オープニング主題歌：「うるわし」（歌：UNISON SQUARE GARDEN）

エンディング主題歌：「アザレアの風」（歌：UNISON SQUARE GARDEN）

キャスト

滝口 宵：一宮 麗

市村琥珀：鈴木崚汰

利根のばら：山根 綺

日比谷寿：瀬戸桃子

茜仙太郎：葉山翔太

桑畑 春：熊谷健太郎

番組情報

TBS系全国28局ネット：1月11日より毎週日曜16:30～

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://uruwashi-anime.com/

公式X@uruwashi_anime

