2026冬アニメ大特集 第11回
【2026冬アニメ】『うるわしの宵の月』『青のミブロ』『TRIGUN STARGAZE』
2026年01月11日 16時00分更新
ようやく終盤戦突入の冬アニメ特集。第11回の今回は『うるわしの宵の月』『青のミブロ』『TRIGUN STARGAZE』など、計5作品を紹介。
2026冬アニメ特集 第11回 紹介作品
- ともに「王子」と呼ばれる男女が紡ぐ、等身大の青春ラブストーリー
『うるわしの宵の月』
- 仲間を殺す。正義の為に。
『青のミブロ』芹沢暗殺編
- もう、ひとりじゃない。
『TRIGUN STARGAZE』
- 『転生したらドラゴンの卵だった』
- よってらっしゃい、みてらっしゃい、「闇芝居」の時間ダヨ…。
『闇芝居 十六期』
ともに「王子」と呼ばれる男女が紡ぐ、等身大の青春ラブストーリー
『うるわしの宵の月』
©やまもり三香・講談社／うるわしの宵の月製作委員会
作品解説
高校1年生の滝口宵は、誰もが憧れる存在。整った容姿、まっすぐな心。“お姫様というより、ヒーローか王子がしっくり来る”……自分も、周囲もそう思っていた。
「好きで王子やってるわけじゃないんだけど……」
だけど、ある日、現れたのはもうひとりの「王子」。同じ学校の先輩・市村琥珀に言われた一言が、宵の世界を揺らし始める。
「……あんた、めちゃくちゃ美しいな」
芽生え始める戸惑い、そして大きくて強いこの鼓動は……。
ともに「王子」と呼ばれる男女が紡ぐ、等身大の青春ラブストーリー。
スタッフ
原作：やまもり三香（講談社「月刊デザート」連載）
監督：丸山裕介
副監督：割田圭介
シリーズ構成：久尾 歩
キャラクターデザイン：福田裕樹
音楽：伊藤 翼
音響監督：大寺文彦
美術監督：中尾陽子
色彩設計：佐々木梓
撮影監督：青木睦希
編集：須藤 瞳
アニメーション制作：イーストフィッシュスタジオ
オープニング主題歌：「うるわし」（歌：UNISON SQUARE GARDEN）
エンディング主題歌：「アザレアの風」（歌：UNISON SQUARE GARDEN）
キャスト
滝口 宵：一宮 麗
市村琥珀：鈴木崚汰
利根のばら：山根 綺
日比谷寿：瀬戸桃子
茜仙太郎：葉山翔太
桑畑 春：熊谷健太郎
番組情報
TBS系全国28局ネット：1月11日より毎週日曜16:30～
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURLhttps://uruwashi-anime.com/
公式X@uruwashi_anime
©やまもり三香・講談社／うるわしの宵の月製作委員会
この連載の記事
-
第15回
アニメ【2026冬アニメまとめ】放送＆配信が次々開始！ 2026年の新作アニメをまとめてチェック！
-
第10回
アニメ【2026冬アニメ】人気作の続編や話題作が続々放送開始！ 『地獄楽』に『正反対な君と僕』
-
第9回
アニメ【2026冬アニメ】『勇者のクズ』『デッドアカウント』『お気楽領主の楽しい領地防衛』
-
第8回
アニメ【2026冬アニメ】話題作の第2クール『炎炎ノ消防隊 参ノ章』に、『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～』『悪魔くん』
-
第7回
アニメ【2026冬アニメ】『シャンピニオンの魔女』に『魔都精兵のスレイブ2』『透明男と人間女』
-
第6回
アニメ【2026冬アニメ】話題作多数の冬アニメ特集第6回、『呪術廻戦』に『地獄先生ぬ～べ～』
-
第5回
アニメ【2026冬アニメ】『ダーウィン事変』『勇者パーティーにかわいい子がいたので、告白してみた。』『29歳独身中堅冒険者の日常』
-
第4回
アニメ【2026冬アニメ】放送開始から38年越しの新作『鎧真伝サムライトルーパー』 に『アルネの事件簿』『真夜中ハートチューン』
-
第3回
アニメ【2026冬アニメ】最終章に突入ッッ!!!の『ゴールデンカムイ』に『幼馴染とはラブコメにならない』
-
第2回
アニメ【2026冬アニメ】第3期スタートの『MFゴースト 3rd Season』に『違国日記』『魔術師クノンは見えている』
- この連載の一覧へ