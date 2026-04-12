2026春アニメ大特集 第15回
【2026春アニメ】『杖と剣のウィストリア』Season2に、『姫騎士は蛮族の嫁』『マリッジトキシン』
2026年04月12日 11時00分更新
春アニメ特集もあと2回。今回紹介するのは『杖と剣のウィストリア』Season2に、『姫騎士は蛮族の嫁』『マリッジトキシン』『レプリカだって、恋をする。』など、計6作品。
2026春アニメ特集 第15回 紹介作品
- その魔法の名は――勇気
『杖と剣のウィストリア』Season2
- 元敵同士の二人が紡ぐ本格異世界婚姻譚――。
『姫騎士は蛮族の嫁』
- 毒をもって恋を制す
『マリッジトキシン』
- 借り物の人生だった私の、はじめての青春。
『レプリカだって、恋をする。』
- 『ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なＪＫの話』
- ぷっくり！ズッキン！わたしをむしばむお口の住人
『キャンディーカリエス』
その魔法の名は――勇気
『杖と剣のウィストリア』Season2
©大森藤ノ・青井聖・講談社／「杖と剣のウィストリア」製作委員会
作品解説
再集結した精鋭が描く、杖と剣のハイファンタジー・アクション！
魔法が使えない落ちこぼれの魔法学院生・ウィルは、幼馴染のエルファリアとの約束を守るため、魔導士（メイジ）の頂点“至高の五杖（マギア・ヴェンデ）”を目指していた。杖の代わりに剣を執り、少しずつ学院内でもその実力を認められていく。学年トップのリアーナたちと挑んだダンジョンでの総合実習では、謎の魔導士から襲撃を受けるも、仲間と共に辛くも退け、ついに卒業試験に臨む。
ウィルは『塔』で待つ少女のもとへ辿り着けるのか？
落ちこれぼれの少年が使える唯一の魔法とは―――。杖と剣が交わる魔剣譚 第二章の幕が開く
スタッフ
原作：大森藤ノ
漫画：青井聖
総監督：𠮷原達矢
監督：中野英明
シリーズ構成：木村 暢
キャラクターデザイン・総作画監督：小野早香
音楽：林ゆうき
アニメーション制作：BN Pictures×アクタス
オープニング主題歌：「BELIEVERS」（歌：ASH DA HERO）
エンディング主題歌：「リーチライト」（歌：シユイ）
キャスト
ウィル：天﨑滉平
エルファリア：関根明良
コレット：天野聡美
シオン：水中雅章
ユリウス：柿原徹也
リアーナ：Lynn
イグノール：河西健吾
ワークナー：関 智一
エドワルド：遊佐浩二
キャリオット：福山 潤
ゼオ：古川 慎
エルノール：雨宮 天
アロン：大塚芳忠
フィン：田村睦心
番組情報
TBS系全国28局ネット：4月12日より毎週日曜16:30～
ＢＳ日テレ：4月21日より毎週火曜23:30～
AT-X：4月13日より毎週月曜21:00～（リピート放送：毎週水曜9:00～／毎週金曜15:00～）
Prime Video：4月12日より毎週日曜17:30～配信
ABEMAプレミアム：4月12日より毎週日曜17:30～配信
dアニメストア：4月12日より毎週日曜17:30～配信
U-NEXT：4月12日より毎週日曜17:30～配信
アニメ放題：4月12日より毎週日曜17:30～配信
DMM TV：4月12日より毎週日曜17:30～配信
他各配信サイト：4月17日より毎週金曜17:30～順次配信
公式サイトURLhttps://wistoria-anime.com/
公式X@Wistoria_PR
©大森藤ノ・青井聖・講談社／「杖と剣のウィストリア」製作委員会
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