春アニメ特集もあと2回。今回紹介するのは『杖と剣のウィストリア』Season2に、『姫騎士は蛮族の嫁』『マリッジトキシン』『レプリカだって、恋をする。』など、計6作品。

その魔法の名は――勇気

『杖と剣のウィストリア』Season2

©大森藤ノ・青井聖・講談社／「杖と剣のウィストリア」製作委員会

作品解説

再集結した精鋭が描く、杖と剣のハイファンタジー・アクション！



魔法が使えない落ちこぼれの魔法学院生・ウィルは、幼馴染のエルファリアとの約束を守るため、魔導士（メイジ）の頂点“至高の五杖（マギア・ヴェンデ）”を目指していた。杖の代わりに剣を執り、少しずつ学院内でもその実力を認められていく。学年トップのリアーナたちと挑んだダンジョンでの総合実習では、謎の魔導士から襲撃を受けるも、仲間と共に辛くも退け、ついに卒業試験に臨む。

ウィルは『塔』で待つ少女のもとへ辿り着けるのか？



落ちこれぼれの少年が使える唯一の魔法とは―――。杖と剣が交わる魔剣譚 第二章の幕が開く

スタッフ

原作：大森藤ノ

漫画：青井聖

総監督：𠮷原達矢

監督：中野英明

シリーズ構成：木村 暢

キャラクターデザイン・総作画監督：小野早香

音楽：林ゆうき

アニメーション制作：BN Pictures×アクタス

オープニング主題歌：「BELIEVERS」（歌：ASH DA HERO）

エンディング主題歌：「リーチライト」（歌：シユイ）

キャスト

ウィル：天﨑滉平

エルファリア：関根明良

コレット：天野聡美

シオン：水中雅章

ユリウス：柿原徹也

リアーナ：Lynn

イグノール：河西健吾

ワークナー：関 智一

エドワルド：遊佐浩二

キャリオット：福山 潤

ゼオ：古川 慎

エルノール：雨宮 天

アロン：大塚芳忠

フィン：田村睦心

番組情報

TBS系全国28局ネット：4月12日より毎週日曜16:30～

ＢＳ日テレ：4月21日より毎週火曜23:30～

AT-X：4月13日より毎週月曜21:00～（リピート放送：毎週水曜9:00～／毎週金曜15:00～）

Prime Video：4月12日より毎週日曜17:30～配信

ABEMAプレミアム：4月12日より毎週日曜17:30～配信

dアニメストア：4月12日より毎週日曜17:30～配信

U-NEXT：4月12日より毎週日曜17:30～配信

アニメ放題：4月12日より毎週日曜17:30～配信

DMM TV：4月12日より毎週日曜17:30～配信

他各配信サイト：4月17日より毎週金曜17:30～順次配信

公式サイトURLhttps://wistoria-anime.com/

公式X@Wistoria_PR

©大森藤ノ・青井聖・講談社／「杖と剣のウィストリア」製作委員会