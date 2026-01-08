冬アニメ特集第7回は、『シャンピニオンの魔女』『魔都精兵のスレイブ2』『透明男と人間女』『どうせ、恋してしまうんだ。』『「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パーティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい』の5作品を紹介。

これは、心優しい黒魔女・ルーナとそれを取り巻く人々の、それぞれの愛の物語。

『シャンピニオンの魔女』

©樋口橘・白泉社／「シャンピニオンの魔女」製作委員会

作品解説

黒い森の奥深く、毒キノコのお家にひっそりと、ルーナという一人の魔女が住んでいました。

彼女が触れたり歩いたりしたところには毒キノコが生えることが多く、吐く息や皮膚には毒が混じっています。

街の人達は彼女を“シャンピニオンの魔女”と呼びました。黒魔女として恐れられている彼女に、近づく者は誰一人いません。



ルーナは今日も薬を売るために街へと向かいます。

彼女の薬は万能薬として大人気で、手にした人はみな口をそろえて感謝の言葉を述べます。

しかし、みな誰が薬を作っているか知りません。

それでもルーナは、今日も薬を作り続けます。



そんなある日のこと。

人の温もりを知らない孤独なルーナに、夢のような出会いが訪れて……。



恋と冒険と感動の魔法ファンタジーが、いま幕を開ける！

スタッフ

原作：樋口 橘「シャンピニオンの魔女」（白泉社・「マンガPark」連載）

監督：久保洋祐

シリーズ構成：柿原優子

キャラクターデザイン：松元美季

美術監督：飯島由樹子

背景美術：ワンダーランド

色彩設計：島方亜矢子

撮影監督：今泉秀樹

音響監督：今泉雄一

音響制作：グロービジョン

編集：櫻井 崇

音楽：はまたけし

音楽制作：日音

アニメーション制作：颱風グラフィックス×Qzil.la

オープニング主題歌：「魔法使いの日記」（歌：ロス）

エンディング主題歌：「君は」（歌：Ms.OOJA）

キャスト

ルーナ：白石晴香

リゼ：榊原優希

クロード：福島 潤

ミノス：加藤英美里

メリノー：岡咲美保

シシィ：福圓美里

アンリ：千葉翔也

番組情報

TBS：1月8日より毎週木曜25:58～（初回は2話連続放送）

BS11：1月9日より毎週金曜23:00～（初回は2話連続放送）

AT-X：1月12日より毎週月曜23:00～（リピート放送：毎週水曜11:00～／毎週金曜17:00～）

dアニメストア：1月8日より毎週木曜27:00～配信

Hulu：1月8日より毎週木曜27:00～配信

他各配信サイト：順次配信

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://champignon-pr.com/

公式X@Champignon_PR

