【2026冬アニメ】第2期スタートの『メダリスト』に『ハイスクール！奇面組』『死亡遊戯で飯を食う。』
2026年01月12日 16時00分更新
冬アニメ特集第13回は、第2期スタートの『メダリスト』に『ハイスクール！奇面組』『死亡遊戯で飯を食う。』など、計5作品を紹介。
- 誰よりも、輝いてみせる──
『メダリスト』第2期
- 『ハイスクール！奇面組』
- すべてを疑え。
『死亡遊戯で飯を食う。』
- ロンドンを舞台に贈る、大貴族と留学生の恋物語！
『プリズム輪舞曲』
- 時空を超えた美食ロマンス、第2弾！
『シンデレラ・シェフ～萌妻食神～ シーズン2』
誰よりも、輝いてみせる──
『メダリスト』第2期
©つるまいかだ・講談社／メダリスト製作委員会
作品解説
それぞれにフィギュアスケートへの強い夢を抱き、「選手とコーチ」として巡り会った結束いのりと明浦路司。
栄光の“メダリスト”を目指すいのりは名港杯と西日本小中学生大会で実績を積み、バッジテストを経て、ついに「天才少女」狼嵜光と同じランクで競い合う資格を手にする。
次の目標は、全日本選手権への出場をかけた中部ブロック大会。新たなライバルたちの中で、いのりは自らが一番に輝けることを証明する──！
スタッフ
原作：つるまいかだ（講談社「アフタヌーン」連載）
監督：山本靖貴
シリーズ構成・脚本：花田十輝
キャラクターデザイン・総作画監督：亀山千夏
フィギュアスケート振付：鈴木明子
フィギュアスケート監督・3DCGディレクター：こうじ
3DCGビジュアルディレクター：戸田貴之
3DCGアニメーションスーパーバイザー：堀正太郎
3DCGプロデューサー：飯島 哲
色彩設計：山上愛子
美術監督：中村葉月
撮影監督：柏木健太郎
編集：長坂智樹
音楽：林ゆうき
音響監督：今泉雄一
音響効果：小山健二
アニメーションプロデューサー：三浦孝純
アニメーション制作：ENGI
オープニング主題歌：「Cold Night」（歌：HANA）
エンディング主題歌：「Rookies」（歌：Conton Candy）
キャスト
結束いのり：春瀬なつみ
明浦路司：大塚剛央
狼嵜 光：市ノ瀬加那
夜鷹 純：内田雄馬
鴗鳥理凰：小市眞琴
鴗鳥慎一郎：坂泰斗
番組情報
テレビ朝日系全国24局ネット：1月24日より毎週土曜25:30～
CSテレ朝チャンネル1：1月25日より毎週日曜21:00～
BS朝日：1月25日より毎週日曜23:30～
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURLhttps://medalist-pr.com/
公式X@medalist_PR
©つるまいかだ・講談社／メダリスト製作委員会
