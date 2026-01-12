冬アニメ特集第13回は、第2期スタートの『メダリスト』に『ハイスクール！奇面組』『死亡遊戯で飯を食う。』など、計5作品を紹介。

誰よりも、輝いてみせる──

『メダリスト』第2期

©つるまいかだ・講談社／メダリスト製作委員会

作品解説

それぞれにフィギュアスケートへの強い夢を抱き、「選手とコーチ」として巡り会った結束いのりと明浦路司。

栄光の“メダリスト”を目指すいのりは名港杯と西日本小中学生大会で実績を積み、バッジテストを経て、ついに「天才少女」狼嵜光と同じランクで競い合う資格を手にする。

次の目標は、全日本選手権への出場をかけた中部ブロック大会。新たなライバルたちの中で、いのりは自らが一番に輝けることを証明する──！

スタッフ

原作：つるまいかだ（講談社「アフタヌーン」連載）

監督：山本靖貴

シリーズ構成・脚本：花田十輝

キャラクターデザイン・総作画監督：亀山千夏

フィギュアスケート振付：鈴木明子

フィギュアスケート監督・3DCGディレクター：こうじ

3DCGビジュアルディレクター：戸田貴之

3DCGアニメーションスーパーバイザー：堀正太郎

3DCGプロデューサー：飯島 哲

色彩設計：山上愛子

美術監督：中村葉月

撮影監督：柏木健太郎

編集：長坂智樹

音楽：林ゆうき

音響監督：今泉雄一

音響効果：小山健二

アニメーションプロデューサー：三浦孝純

アニメーション制作：ENGI

オープニング主題歌：「Cold Night」（歌：HANA）

エンディング主題歌：「Rookies」（歌：Conton Candy）

キャスト

結束いのり：春瀬なつみ

明浦路司：大塚剛央

狼嵜 光：市ノ瀬加那

夜鷹 純：内田雄馬

鴗鳥理凰：小市眞琴

鴗鳥慎一郎：坂泰斗

番組情報

テレビ朝日系全国24局ネット：1月24日より毎週土曜25:30～

CSテレ朝チャンネル1：1月25日より毎週日曜21:00～

BS朝日：1月25日より毎週日曜23:30～

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://medalist-pr.com/

公式X@medalist_PR

