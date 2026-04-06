春アニメ特集第9回も気になる作品がいろいろ。『自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。』『日本三國』『LIAR GAME -ライアーゲーム-』など、5作品を紹介。

『自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。』

©しき・アルファポリス/バーティア様を愛でる会

作品解説

とある乙女ゲームの世界に転生したバーティア。

自称悪役令嬢である彼女は完璧すぎる王太子・セシルと婚約することに。しかし――



「私は殿下とヒロインの仲を引き裂き、ギャフンされなければならないのですわ！」



セシルを幸せにするには、自身の破滅が不可欠だった。

セシルと『運命の乙女（ヒロイン）』が結ばれるルートで、悪の華となって散ると決めたバーティアは、あの手この手を尽くして悪事をなそうとするが――！？

天真爛漫なバーティアの姿に、日々を退屈に過ごしていたセシルの心は次第に動かされていく。



これは彼女の暴走と奮闘を記した、セシルによる婚約者の観察記録。

スタッフ

原作：しき（アルファポリス刊）

原作イラスト：八美☆わん

漫画：蓮見ナツメ

監督：山元隼一

キャラクターデザイン：松元美季

音楽：林ゆうき、Luke Standridge、Asa Taylor

オープニングテーマ：宮川愛李「ラフレア」

エンディングテーマ：RLOEVO「Magic」

キャスト

セシル：小林裕介

バーティア：富田美憂

ヒローニア：宮本侑芽

クールガン：山下誠一郎

ショーン：村瀬 歩

ジョアンナ：大橋彩香

ネルト：堀江 瞬

シーリカ：佐伯伊織

チャールズ：白井悠介

アンネ：内田 彩

バルド：高橋英則

シンシア：M・A・O

ゼノ：田丸篤志

クロ：鬼頭明里

番組情報

TOKYO MX：4月6日より毎週月曜22:00～

BS11：4月6日より毎週月曜24:00～

サンテレビ：4月6日より毎週月曜24:00～

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://jisho-akuyaku-anime.jp/

公式X@jisho_akuyakuPR

©しき・アルファポリス/バーティア様を愛でる会