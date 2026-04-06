2026春アニメ大特集 第9回
【2026春アニメ】気になる作品いろいろ！ 『自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。』に『日本三國』『LIAR GAME -ライアーゲーム-』
2026年04月06日 18時30分更新
春アニメ特集第9回も気になる作品がいろいろ。『自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。』『日本三國』『LIAR GAME -ライアーゲーム-』など、5作品を紹介。
2026春アニメ特集 第9回 紹介作品
- 『自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。』
- 世を、変えるために。
『日本三國』
- 嘘が舞い、欲望が踊る――人生を賭けたゲーム、開宴。
『LIAR GAME -ライアーゲーム-』
- 天才になれなかった全ての人へ
『左ききのエレン』
- SW屈指の“悪役”ダース・モールを主人公に、ライトセーバーアクション満載で描く！
『スター・ウォーズ：モール／シャドウ・ロード』
『自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。』
©しき・アルファポリス/バーティア様を愛でる会
作品解説
とある乙女ゲームの世界に転生したバーティア。
自称悪役令嬢である彼女は完璧すぎる王太子・セシルと婚約することに。しかし――
「私は殿下とヒロインの仲を引き裂き、ギャフンされなければならないのですわ！」
セシルを幸せにするには、自身の破滅が不可欠だった。
セシルと『運命の乙女（ヒロイン）』が結ばれるルートで、悪の華となって散ると決めたバーティアは、あの手この手を尽くして悪事をなそうとするが――！？
天真爛漫なバーティアの姿に、日々を退屈に過ごしていたセシルの心は次第に動かされていく。
これは彼女の暴走と奮闘を記した、セシルによる婚約者の観察記録。
スタッフ
原作：しき（アルファポリス刊）
原作イラスト：八美☆わん
漫画：蓮見ナツメ
監督：山元隼一
キャラクターデザイン：松元美季
音楽：林ゆうき、Luke Standridge、Asa Taylor
オープニングテーマ：宮川愛李「ラフレア」
エンディングテーマ：RLOEVO「Magic」
キャスト
セシル：小林裕介
バーティア：富田美憂
ヒローニア：宮本侑芽
クールガン：山下誠一郎
ショーン：村瀬 歩
ジョアンナ：大橋彩香
ネルト：堀江 瞬
シーリカ：佐伯伊織
チャールズ：白井悠介
アンネ：内田 彩
バルド：高橋英則
シンシア：M・A・O
ゼノ：田丸篤志
クロ：鬼頭明里
番組情報
TOKYO MX：4月6日より毎週月曜22:00～
BS11：4月6日より毎週月曜24:00～
サンテレビ：4月6日より毎週月曜24:00～
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURLhttps://jisho-akuyaku-anime.jp/
公式X@jisho_akuyakuPR
©しき・アルファポリス/バーティア様を愛でる会
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