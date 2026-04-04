2026春アニメ大特集 第6回
【2026春アニメ】6年ぶりの続編『ダイヤのA actⅡ -Second Season-』に『あかね噺』『黄泉のツガイ』
2026年04月04日 12時30分更新
春アニメ第6回も話題作多数。6年ぶりの続編『ダイヤのA actⅡ -Second Season-』に『あかね噺』『黄泉のツガイ』など、計5作品を紹介。
2026春アニメ特集 第6回 紹介作品
- 『ダイヤのA actⅡ -Second Season-』
- 目指すは頂（いただき）――噺で、勝つ！
TVアニメ『あかね噺』
- 抗え、その運命に。
『黄泉のツガイ』
- 13人でいざ舞台へ！ 音楽祭開幕！
『魔入りました！入間くん』第4シリーズ
- 気ままに、わくわく。ごゆるりな旅、はじめました。
『リラックマ ～ごゆるり夢の旅～』
『ダイヤのA actⅡ -Second Season-』
©寺嶋裕二・講談社／「ダイヤのA actⅡ‐SS‐」製作委員会・テレビ東京
作品解説
アニメ『ダイヤのA』は、寺嶋裕二氏による大人気コミックを原作として2013年より放送が始まったアニメシリーズ。主人公・沢村栄純が高校野球の名門・青道高校に入学し、野球部で御幸一也、降谷暁、小湊春市らと高校野球の全国頂点を目指していくストーリーです。FIRST SEASON、SECOND SEASONと放送されたのち、原作同様新シリーズとなる「actⅡ」が2019年から2020年まで放送されました。2024年に「actⅡ」続編の制作が発表され、アニメ『ダイヤのA actⅡ -Second Season-』が2026年4月から放送となります。
スタッフ
原作：寺嶋裕二（講談社「週刊少年マガジン」所載）
監督：大庭秀昭
シリーズ構成：古怒田健志
脚本：古怒田健志、藤咲淳一、宇田川貴広
キャラクターデザイン：東海林康和
音楽：百石 元
美術：加藤賢司
撮影：佐藤 敦（スタジオシャムロック）
色彩設計：佐藤 直
編集：小島俊彦
アニメーション制作：OLM Team Yoshioka
オープニングテーマ：「Let's Go Crazy」（歌：Baby Canta）
エンディングテーマ：「NUMBER」（歌：SUPER★DRAGON）
キャスト
沢村栄純：逢坂良太
降谷 暁：島﨑信長
御幸一也：櫻井孝宏
倉持洋一：浅沼晋太郎
小湊春市：花江夏樹
川上憲史：下野 紘
前園健太：田尻浩章
白州健二郎：下妻由幸
麻生 尊：村田太志
渡辺久志：石田 彰
金丸信二：松岡禎丞
東条秀明：蒼井翔太
奥村光舟：内田雄馬
結城将司：武内駿輔
瀬戸拓馬：山下大輝
由井 薫：村瀬 歩
浅田浩文：畠中 祐
結城哲也：細谷佳正
小湊亮介：岡本信彦
滝川・クリス・優：浪川大輔
増子 透：羽多野 渉
片岡鉄心：東地宏樹
落合博光：赤城 進
太田一義：竹内栄治
高島 礼：内山夕実
成宮 鳴：梶 裕貴
神谷 カルロス 俊樹：KENN
白河勝之：保志総一朗
山岡 陸：熊谷健太郎
矢部浩二：宮崎貴宜
多田野樹：山谷祥生
赤松晋二：代永 翼
国友広重：仲野 裕
轟 雷市：小野賢章
真田俊平：神谷浩史
三島優太：鈴木達央
秋葉一真：金本涼輔
轟 雷蔵：西凜太朗
天久光聖：木村良平
千丸浩二：宮田俊哉
田原利彦：加藤亮夫
卜部昂也：仲村宗悟
柳楽宗一：田丸篤志
奈良晃司：濱 健人
番組情報
テレ東系6局ネット：4月5日より毎週日曜17:30～
AT-X：4月5日より毎週日曜21:00～（リピート放送：毎週水曜28:30～／毎週日曜6:00～）
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURLhttps://diaace.com/
公式X@diaace_anime
©寺嶋裕二・講談社／「ダイヤのA actⅡ‐SS‐」製作委員会・テレビ東京
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