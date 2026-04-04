春アニメ第6回も話題作多数。6年ぶりの続編『ダイヤのA actⅡ -Second Season-』に『あかね噺』『黄泉のツガイ』など、計5作品を紹介。

『ダイヤのA actⅡ -Second Season-』

©寺嶋裕二・講談社／「ダイヤのA actⅡ‐SS‐」製作委員会・テレビ東京

作品解説

アニメ『ダイヤのA』は、寺嶋裕二氏による大人気コミックを原作として2013年より放送が始まったアニメシリーズ。主人公・沢村栄純が高校野球の名門・青道高校に入学し、野球部で御幸一也、降谷暁、小湊春市らと高校野球の全国頂点を目指していくストーリーです。FIRST SEASON、SECOND SEASONと放送されたのち、原作同様新シリーズとなる「actⅡ」が2019年から2020年まで放送されました。2024年に「actⅡ」続編の制作が発表され、アニメ『ダイヤのA actⅡ -Second Season-』が2026年4月から放送となります。

スタッフ

原作：寺嶋裕二（講談社「週刊少年マガジン」所載）

監督：大庭秀昭

シリーズ構成：古怒田健志

脚本：古怒田健志、藤咲淳一、宇田川貴広

キャラクターデザイン：東海林康和

音楽：百石 元

美術：加藤賢司

撮影：佐藤 敦（スタジオシャムロック）

色彩設計：佐藤 直

編集：小島俊彦

アニメーション制作：OLM Team Yoshioka

オープニングテーマ：「Let's Go Crazy」（歌：Baby Canta）

エンディングテーマ：「NUMBER」（歌：SUPER★DRAGON）

キャスト

沢村栄純：逢坂良太

降谷 暁：島﨑信長

御幸一也：櫻井孝宏

倉持洋一：浅沼晋太郎

小湊春市：花江夏樹

川上憲史：下野 紘

前園健太：田尻浩章

白州健二郎：下妻由幸

麻生 尊：村田太志

渡辺久志：石田 彰

金丸信二：松岡禎丞

東条秀明：蒼井翔太

奥村光舟：内田雄馬

結城将司：武内駿輔

瀬戸拓馬：山下大輝

由井 薫：村瀬 歩

浅田浩文：畠中 祐

結城哲也：細谷佳正

小湊亮介：岡本信彦

滝川・クリス・優：浪川大輔

増子 透：羽多野 渉

片岡鉄心：東地宏樹

落合博光：赤城 進

太田一義：竹内栄治

高島 礼：内山夕実

成宮 鳴：梶 裕貴

神谷 カルロス 俊樹：KENN

白河勝之：保志総一朗

山岡 陸：熊谷健太郎

矢部浩二：宮崎貴宜

多田野樹：山谷祥生

赤松晋二：代永 翼

国友広重：仲野 裕

轟 雷市：小野賢章

真田俊平：神谷浩史

三島優太：鈴木達央

秋葉一真：金本涼輔

轟 雷蔵：西凜太朗

天久光聖：木村良平

千丸浩二：宮田俊哉

田原利彦：加藤亮夫

卜部昂也：仲村宗悟

柳楽宗一：田丸篤志

奈良晃司：濱 健人

番組情報

テレ東系6局ネット：4月5日より毎週日曜17:30～

AT-X：4月5日より毎週日曜21:00～（リピート放送：毎週水曜28:30～／毎週日曜6:00～）

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://diaace.com/

公式X@diaace_anime

©寺嶋裕二・講談社／「ダイヤのA actⅡ‐SS‐」製作委員会・テレビ東京