冬アニメは三が日明けから、どんどん放送が開始されるのでチェック漏れがないように！ 第2回の今回は『MFゴースト 3rd Season』『違国日記』『魔術師クノンは見えている』など、計6作品を紹介。

すべて抜き返さなきゃこのレースは終われない!!

TVアニメ『MFゴースト 3rd Season』

©しげの秀一・講談社／MFゴースト製作委員会

作品解説

『頭文字D』より未来、西暦202X年。車の自動運転が普及した日本。そんな時代に、公道の自動車レースが開催されていた。世界中で爆発的人気を集めるレースの名は「MFG」。

「MFG」に挑戦するため、イギリスから来日した主人公・片桐夏向（カナタ・リヴィントン）は、第1戦・小田原パイクスピークでは9位、続く第2戦・芦ノ湖GTでは4位と着実に順位を上げる中、レースの舞台は第3戦・ザ・ペニンシュラ真鶴へ。

群馬プライドの継承者、新星・諸星瀬名の参戦で激しさを増す上位争いに、ターボ搭載の戦闘力を増した86で挑むカナタだが……。直前に負ったヒジの怪我で2速が使えないまま決勝レースがスタートし、ライバルたちに続々と抜かれていく窮地に、彼の中で眠っていた剥き出しの闘争心が目を覚ます！──

スタッフ

原作：しげの秀一（講談社「ヤングマガジン」所載）

監督：中 智仁

シリーズ構成：山下憲一

脚本：山下憲一、稲荷明比古

キャラクターデザイン：恩田尚之

総作画監督：恩田尚之、坂本千代子、油井徹太郎

3Dディレクター：内田博基

プロップデザイン：新谷真昼

美術監督・設定：明石聖子（STUDIO uni）

色彩設計：田中千春

撮影監督：林 幸司（ハヤブサフィルム）

編集：廣瀬清志（editz）

音楽：土橋安騎夫

音響監督：三間雅文

音響効果：小山健二（SOUND BOX）

音響制作：テクノサウンド

アニメーション制作：FelixFilm

CGアニメーション制作：FelixFilm、directrain

製作：MFゴースト製作委員会

オープニングテーマ：「TIMELESS POWER feat. MOTSU」（歌：芹澤 優）

エンディングテーマ：「予感の途中 Prod. ☆Taku Takahashi (m-flo)」（歌：Himika Akaneya）

キャスト

片桐夏向（カナタ・リヴィントン）：内田雄馬

西園寺 恋：佐倉綾音

相葉 瞬：小野大輔

ミハイル・ベッケンバウアー：神谷浩史

大石代吾：浪川大輔

赤羽海人：諏訪部順一

石神風神：安元洋貴

沢渡光輝：逢坂良太

八潮 翔：田邊幸輔

北原 望：芹澤 優

坂本雄大：櫻井トオル

大谷洋介：石川界人

ジャクソン・テイラー：中村悠一

前園和宏：宮園拓夢

柳田拓也：坂田将吾

E.ハンニネン：三宅健太

諸星瀬名：八代 拓

エマ・グリーン：相沢菜々子

緒方：畠中 祐

高橋涼介：子安武人

高橋啓介：関 智一

上有史浩：細井 治

秋山 渉：松本保典

武内 樹：岩田光央

池谷浩一郎：矢尾一樹

健二：高木 渉

奥山広也：阪口周平

小柏カイ：神奈延年

田中洋二（実況）：光部 樹

京子：飯田友子

真美：林 鼓子

ナレーション：三木眞一郎

番組情報

TOKYO MX：1月4日より毎週日曜23:30～

ＢＳ日テレ：1月4日より毎週日曜23:30～

RKB毎日放送：1月4日より毎週日曜25:20～（※初回放送は26:02～）

テレビ愛知：1月6日より毎週火曜25:30～

静岡放送：1月6日より毎週火曜26:00～

読売テレビ：1月8日より毎週木曜25:59～

アニマックス：1月23日より毎週金曜19:00～

Prime Video：1月1日より毎週木曜23:30～配信

dアニメストア他各配信サイト：1月6日（火）より順次配信

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://mfg-anime.com/

公式X@mfg_anime

