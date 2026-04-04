2026春アニメ大特集 第7回
【2026春アニメ】『メイドさんは食べるだけ』『カナン様はあくまでチョロい』『MAO』など6作品
2026年04月04日 16時00分更新
まだまだ中盤戦の春アニメ特集。第7回の今回は『メイドさんは食べるだけ』『カナン様はあくまでチョロい』『MAO』など、計6作品を紹介。
2026春アニメ特集 第7回 紹介作品
- 食べるだけを見てるだけ。それがこんなにも幸せ！
『メイドさんは食べるだけ』
- 『カナン様はあくまでチョロい』
- 九〇〇―― 呪いとともに、生きる者。
『MAO』
- 踏み出せ、最強で（仮）な大冒険。
『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？』
- 少年の夢を乗せた新幹線は、シンカリオンにチェンジする！
『新幹線変形ロボ シンカリオン 特別ダイヤ版』
- 小さいけれど、だれよりもやさしいねずみくんとたのしい一日の はじまり はじまり
『ねずみくんのチョッキ』
食べるだけを見てるだけ。それがこんなにも幸せ！
『メイドさんは食べるだけ』
©前屋進・講談社／食べるだけを見てるだけの製作委員会
作品解説
英国のお屋敷でメイドとして働くスズメは、ある出来事により、日本の一角にある小さなアパートで新生活を始めることに。
初めての日本での一人暮らしに、たくさん心配事もあるけれど、スズメは日本の食べ物に興味津々。
颯爽とアパートを飛び出すと様々な食べ物や人々との出会いも。
食べるだけを見てるだけ。
それがこんなにも幸せ！
非日常なメイドさんがおくるほのぼの日常アニメはじまります！！
スタッフ
原作：前屋 進（講談社「コミックDAYS」連載）
監督：泉保良輔
シリーズ構成：高橋ナツコ、藤本冴香
キャラクターデザイン：阿部千秋
音響監督：森下広人
音響制作：ダックスプロダクション
音楽：北川勝利（ROUND TABLE）
音楽制作：ランティス
アニメーション制作：EMTスクエアード・マジックバス
オープニング主題歌：「リボン」（歌：majiko）
エンディング主題歌：「しあわせフレーバー」（歌：ARCANA PROJECT）
キャスト
橘スズメ：市ノ瀬加那
リコッタ・フレスカ：須能千裕
小松菜々：河瀬茉希
遠藤そら：石上静香
信月 杏：五十嵐裕美
チュン：佐久間大介
番組情報
TOKYO MX：4月5日より毎週日曜22:00～
読売テレビ：4月6日より毎週月曜25:59～
BS朝日：4月5日より毎週日曜23:00～
AT-X：4月7日より毎週火曜21:30～（リピート放送：毎週木曜9:30～／毎週月曜15:30～）
dアニメストア：3月31日（火）24:00～（第1話）／4月5日より毎週日曜22:00～（第2話以降）
ABEMA：3月31日（火）24:00～（第1話）／4月5日より毎週日曜22:00～（第2話以降）
U-NEXT：3月31日（火）24:00～（第1話）／4月5日より毎週日曜22:00～（第2話以降）
アニメ放題：3月31日（火）24:00～（第1話）／4月5日より毎週日曜22:00～（第2話以降）
他各配信サイト：4月5日より毎週日曜22:00～順次配信
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURLhttps://meitabe-anime.com/
公式X@lovetoeat_maid
©前屋進・講談社／食べるだけを見てるだけの製作委員会
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