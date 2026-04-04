まだまだ中盤戦の春アニメ特集。第7回の今回は『メイドさんは食べるだけ』『カナン様はあくまでチョロい』『MAO』など、計6作品を紹介。

食べるだけを見てるだけ。それがこんなにも幸せ！

『メイドさんは食べるだけ』

©前屋進・講談社／食べるだけを見てるだけの製作委員会

作品解説

英国のお屋敷でメイドとして働くスズメは、ある出来事により、日本の一角にある小さなアパートで新生活を始めることに。

初めての日本での一人暮らしに、たくさん心配事もあるけれど、スズメは日本の食べ物に興味津々。

颯爽とアパートを飛び出すと様々な食べ物や人々との出会いも。



食べるだけを見てるだけ。

それがこんなにも幸せ！



非日常なメイドさんがおくるほのぼの日常アニメはじまります！！

スタッフ

原作：前屋 進（講談社「コミックDAYS」連載）

監督：泉保良輔

シリーズ構成：高橋ナツコ、藤本冴香

キャラクターデザイン：阿部千秋

音響監督：森下広人

音響制作：ダックスプロダクション

音楽：北川勝利（ROUND TABLE）

音楽制作：ランティス

アニメーション制作：EMTスクエアード・マジックバス

オープニング主題歌：「リボン」（歌：majiko）

エンディング主題歌：「しあわせフレーバー」（歌：ARCANA PROJECT）

キャスト

橘スズメ：市ノ瀬加那

リコッタ・フレスカ：須能千裕

小松菜々：河瀬茉希

遠藤そら：石上静香

信月 杏：五十嵐裕美

チュン：佐久間大介

番組情報

TOKYO MX：4月5日より毎週日曜22:00～

読売テレビ：4月6日より毎週月曜25:59～

BS朝日：4月5日より毎週日曜23:00～

AT-X：4月7日より毎週火曜21:30～（リピート放送：毎週木曜9:30～／毎週月曜15:30～）

dアニメストア：3月31日（火）24:00～（第1話）／4月5日より毎週日曜22:00～（第2話以降）

ABEMA：3月31日（火）24:00～（第1話）／4月5日より毎週日曜22:00～（第2話以降）

U-NEXT：3月31日（火）24:00～（第1話）／4月5日より毎週日曜22:00～（第2話以降）

アニメ放題：3月31日（火）24:00～（第1話）／4月5日より毎週日曜22:00～（第2話以降）

他各配信サイト：4月5日より毎週日曜22:00～順次配信

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://meitabe-anime.com/

公式X@lovetoeat_maid

©前屋進・講談社／食べるだけを見てるだけの製作委員会