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2026春アニメ大特集 第7回

【2026春アニメ】『メイドさんは食べるだけ』『カナン様はあくまでチョロい』『MAO』など6作品

2026年04月04日 16時00分更新

文● MOVIEW 清水、編集● ASCII

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　まだまだ中盤戦の春アニメ特集。第7回の今回は『メイドさんは食べるだけ』『カナン様はあくまでチョロい』『MAO』など、計6作品を紹介。

2026春アニメ特集 第7回 紹介作品

食べるだけを見てるだけ。それがこんなにも幸せ！
『メイドさんは食べるだけ』

『メイドさんは食べるだけ』

©前屋進・講談社／食べるだけを見てるだけの製作委員会

作品解説
英国のお屋敷でメイドとして働くスズメは、ある出来事により、日本の一角にある小さなアパートで新生活を始めることに。
初めての日本での一人暮らしに、たくさん心配事もあるけれど、スズメは日本の食べ物に興味津々。
颯爽とアパートを飛び出すと様々な食べ物や人々との出会いも。

食べるだけを見てるだけ。
それがこんなにも幸せ！

非日常なメイドさんがおくるほのぼの日常アニメはじまります！！

『メイドさんは食べるだけ』

©前屋進・講談社／食べるだけを見てるだけの製作委員会

『メイドさんは食べるだけ』

©前屋進・講談社／食べるだけを見てるだけの製作委員会

『メイドさんは食べるだけ』

©前屋進・講談社／食べるだけを見てるだけの製作委員会

『メイドさんは食べるだけ』

©前屋進・講談社／食べるだけを見てるだけの製作委員会

『メイドさんは食べるだけ』

©前屋進・講談社／食べるだけを見てるだけの製作委員会

スタッフ
原作：前屋 進（講談社「コミックDAYS」連載）
監督：泉保良輔
シリーズ構成：高橋ナツコ、藤本冴香
キャラクターデザイン：阿部千秋
音響監督：森下広人
音響制作：ダックスプロダクション
音楽：北川勝利（ROUND TABLE）
音楽制作：ランティス
アニメーション制作：EMTスクエアード・マジックバス
オープニング主題歌：「リボン」（歌：majiko）
エンディング主題歌：「しあわせフレーバー」（歌：ARCANA PROJECT）

キャスト
橘スズメ：市ノ瀬加那
リコッタ・フレスカ：須能千裕
小松菜々：河瀬茉希
遠藤そら：石上静香
信月 杏：五十嵐裕美
チュン：佐久間大介

番組情報
TOKYO MX：4月5日より毎週日曜22:00～
読売テレビ：4月6日より毎週月曜25:59～
BS朝日：4月5日より毎週日曜23:00～
AT-X：4月7日より毎週火曜21:30～（リピート放送：毎週木曜9:30～／毎週月曜15:30～）
dアニメストア：3月31日（火）24:00～（第1話）／4月5日より毎週日曜22:00～（第2話以降）
ABEMA：3月31日（火）24:00～（第1話）／4月5日より毎週日曜22:00～（第2話以降）
U-NEXT：3月31日（火）24:00～（第1話）／4月5日より毎週日曜22:00～（第2話以降）
アニメ放題：3月31日（火）24:00～（第1話）／4月5日より毎週日曜22:00～（第2話以降）
他各配信サイト：4月5日より毎週日曜22:00～順次配信
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://meitabe-anime.com/
公式X@lovetoeat_maid

©前屋進・講談社／食べるだけを見てるだけの製作委員会

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