冬アニメ特集の第3回は、ついにテレビアニメも最終章に突入ッッ!!!の『ゴールデンカムイ』に『幼馴染とはラブコメにならない』『綺麗にしてもらえますか。』など、計5作品を紹介。

杉元とアシ(リ)パの旅はクライマックスへ!!

アイヌから奪われた金塊を巡る生存競争サバイバル、最終章に突入ッッ!!!

『ゴールデンカムイ 最終章』

©野田サトル／集英社・ゴールデンカムイ製作委員会

作品解説

樺太から北海道に帰還した「不死身の杉元」こと杉元佐一とアイヌの少女・アシ(リ)パは、白石由竹と共に再び金塊探しの旅を開始。

その最中に遭遇した脱獄囚の海賊房太郎と手を結んだのち、新たな標的とした脱獄囚の上エ地圭二が向かったと思われる札幌を目指す。

一方、杉元とアシ(リ)パの逃亡を許した第七師団の鶴見中尉は、金塊の謎を解く鍵を握るアシ(リ)パの捜索と並行して刺青人皮の収集を継続。

札幌で発生した連続娼婦殺害事件の犯人を脱獄囚とにらんで菊田特務曹長と宇佐美上等兵を派遣するが、時を同じくして、新撰組「鬼の副長」土方歳三の一味も同じ思惑で行動を起こしていた。

金塊の争奪戦を繰り広げる3つの勢力が札幌で相まみえたとき、事態が大きく動くことは必至！

北の大地を舞台にいよいよ佳境を迎える一攫千金サバイバルの行く末を、しかとその目に焼き付けよ!!

スタッフ

原作：野田サトル（集英社ヤングジャンプ コミックス刊）

チーフディレクター：すがはらしずたか

シリーズ構成：高木 登

キャラクターデザイン：山川拓己

美術監督：渋谷幸弘、三宅真央

色彩設計：福田由布子

撮影監督：織田頼信

編集：池田康隆

音響監督：明田川 仁

音響制作：マジックカプセル

アイヌ語監修：中川 裕

ロシア語監修：Eugenio Uzhinin

音楽：末廣健一郎

アニメーション制作：ブレインズ・ベース

製作：ゴールデンカムイ製作委員会

オープニングテーマ：「黄金の彼方」（歌：Awich × ALI）

キャスト

杉元佐一：小林親弘

アシ(リ)パ：白石晴香

白石由竹：伊藤健太郎

鶴見中尉：大塚芳忠

土方歳三：中田譲治

尾形百之助：津田健次郎

牛山辰馬：乃村健次

永倉新八：菅生隆之

二階堂浩平：杉田智和

宇佐美上等兵：松岡禎丞

月島軍曹：竹本英史

鯉登少尉：小西克幸

海賊房太郎：関 智一

番組情報

TOKYO MX：1月5日より毎週月曜23:00～

読売テレビ：1月5日より毎週月曜26:29～

北海道放送：1月5日より毎週月曜25:29～

BS11：1月5日より毎週月曜23:00～

チャンネルNECO：1月9日より毎週金曜23:30～

とちぎテレビ：1月16日より毎週金曜23:00～

NBC長崎放送：1月17日より毎週土曜24:58～

Prime Video：1月5日より毎週月曜23:00～配信

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://www.kamuy-anime.com/

公式X@kamuy_anime

