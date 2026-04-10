春アニメ特集第13回は、新章スタートの『夜桜さんちの大作戦』を始め、『よわよわ先生』『一畳間まんきつ暮らし』『黒猫と魔女の教室』『異世界のんびり農家2』の5作品を紹介。

家族の絆が、いま試される――

『夜桜さんちの大作戦』

©権平ひつじ／集英社・夜桜さんちの大作戦製作委員会・MBS

作品解説

皮下 真率いる反社会組織・タンポポを殲滅し「夜桜前線」を見事完遂。

さらに太陽と六美の結婚披露宴も無事に行われ、平穏な日常を送っていた夜桜家…だったが、新たな任務が発生――!?



ある日、太陽は夢の中で夜桜家初代当主の夜桜つぼみと対話する。

彼女が告げたのは「私を殺して」という願いと、2つの必要なもの。

つぼみの言葉に従い、そのカギを握る皮下との接触をするため太陽は銀級スパイ試験に挑戦するが、「今年の合格者は0」と噂される最凶試験官たちが待ち受ける！



そしていよいよ、動き出したのは不敵な笑みを浮かべる六美たちの父・夜桜 百。

謎に包まれた彼の目的とは!?



夜桜家に降りかかる様々な事件！

試されるのは家族の絆!!

TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』新章、作戦開始!!!

スタッフ

原作：権平ひつじ『夜桜さんちの大作戦』（集英社ジャンプコミックス刊）

総監督：湊 未來

監督：中津川孝広

シリーズ構成：湊 未來

キャラクターデザイン：髙橋瑞紀

美術監督：中原英統

色彩設計：山口真奈美

撮影監督：佐藤 敦（スタジオシャムロック）

3D監督：平田洋平

編集：近藤勇二（REAL-T）

音響監督：鐘江 徹

音楽：藤本コウジ（Sus4 Inc.）

アニメーション制作：SILVER LINK.

製作：夜桜さんちの大作戦製作委員会

オープニングテーマ：「What’s “KAZOKU”?」（歌：櫻坂46）

エンディングテーマ：「Shalala」（歌：ピラフ星人）

キャスト

朝野太陽：川島零士

夜桜六美：本渡 楓

夜桜凶一郎：小西克幸

夜桜二刃：鬼頭明里

夜桜辛三：興津和幸

夜桜四怨：悠木 碧

夜桜嫌五：松岡禎丞

夜桜七悪：内山夕実

ゴリアテ：松岡禎丞

番組情報

MBS・TBS系全国28局ネット：4月12日より毎週日曜17:00～

U-NEXT：4月12日より毎週日曜17:30～配信

アニメ放題：4月12日より毎週日曜17:30～配信

アニメタイムズ：4月12日より毎週日曜17:30～配信

他各配信サイト：4月17日より毎週金曜17:30～順次配信

公式サイトURLhttps://mission-yozakura-family.com/

公式X@OfficialHitsuji

©権平ひつじ／集英社・夜桜さんちの大作戦製作委員会・MBS