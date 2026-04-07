春アニメ特集第10回は、まずはラブコメ2作品『クラスで２番目に可愛い女の子と友だちになった』『ただいま、おじゃまされます！』に、『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。Season2』『女神「異世界転生何になりたいですか」俺「勇者の肋骨で」』『百鬼夜行抄』の計5作品を紹介。

日陰男子と２番目ヒロイン、等身大の“友だち”ラブコメ！

『クラスで２番目に可愛い女の子と友だちになった』

© たかた・KADOKAWA／クラにか製作委員会

作品解説

クラスでぼっちな前原真樹に、初めてできた友だち・朝凪 海。

いつも輪の中心にいて、他の男子からは『クラスで２番目に可愛い』なんて陰で噂されている。

ぼっちの自分なんかとは住む世界が違う――と思いきや、、、

シリーズ累計160万部突破！ 日陰男子と２番目ヒロイン、等身大の“友だち”ラブコメ開幕！！

スタッフ

原作：たかた（株式会社KADOKAWA 角川スニーカー文庫刊）

キャラクター原案：日向あずり

コミカライズ担当：尾野 凛

監督：橘 秀樹

副監督：柴田 匠

シリーズ構成・脚本：大知慶一郎

キャラクターデザイン：滝本祥子

服装デザイン：林 夏菜

総作画監督：滝本祥子、林 夏菜

美術監督：諸熊倫子

背景スタジオ：スタジオ天神

色彩設計：月野えりか

3D監督：齋藤威志

3DCGスタジオ：ワイヤード

撮影監督：柳田貴志

撮影スタジオ：EXPLOSION

音響監督：土屋雅紀

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

音楽：川田瑠夏、関向弥生、睦月周平

編集：仙土真希

編集スタジオ：REAL-T

制作スタジオ：CONNECT

オープニング主題歌：「サブマリンユース」（歌：reGretGirl）

エンディング主題歌：「ずっと１番にしてね」（歌：コレサワ）

キャスト

前原真樹：石谷春貴

朝凪 海：石見舞菜香

天海 夕：鈴代紗弓

新田新奈：長谷川育美

番組情報

TOKYO MX：4月7日より毎週火曜23:30～

カンテレ：4月7日より毎週火曜25:19～

BS朝日：4月10日より毎週金曜23:00～

AT-X：4月13日より毎週月曜21:30～（リピート放送：毎週水曜9:30～／毎週金曜15:30～）

dアニメストア：4月7日より毎週火曜24:00～配信

U-NEXT：4月7日より毎週火曜24:00～配信

アニメ放題：4月7日より毎週火曜24:00～配信

他各配信サイト：4月11日より毎週土曜24:00～順次配信

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://kuranika.asmik-ace.co.jp/

公式X@2ndinclass

© たかた・KADOKAWA／クラにか製作委員会