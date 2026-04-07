2026春アニメ大特集 第10回
【2026春アニメ】ラブコメ2作品『クラスで２番目に可愛い女の子と友だちになった』『ただいま、おじゃまされます！』に注目！
2026年04月07日 19時30分更新
春アニメ特集第10回は、まずはラブコメ2作品『クラスで２番目に可愛い女の子と友だちになった』『ただいま、おじゃまされます！』に、『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。Season2』『女神「異世界転生何になりたいですか」俺「勇者の肋骨で」』『百鬼夜行抄』の計5作品を紹介。
2026春アニメ特集 第10回 紹介作品
- 日陰男子と２番目ヒロイン、等身大の“友だち”ラブコメ！
『クラスで２番目に可愛い女の子と友だちになった』
- これも新しいルームシェアのカタチ！？ 爽やかで親切な謎めいた男性×少し粗暴だけれどどこか「知ってる人」!?との思わぬトラブルから始まるお隣さんラブコメ！
『ただいま、おじゃまされます！』
- 『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。Season2』
- 『女神「異世界転生何になりたいですか」俺「勇者の肋骨で」』
- 妖魔と人間の出会いが紡ぐ、奇妙な心あたたまる物語
『百鬼夜行抄』
日陰男子と２番目ヒロイン、等身大の“友だち”ラブコメ！
『クラスで２番目に可愛い女の子と友だちになった』
© たかた・KADOKAWA／クラにか製作委員会
作品解説
クラスでぼっちな前原真樹に、初めてできた友だち・朝凪 海。
いつも輪の中心にいて、他の男子からは『クラスで２番目に可愛い』なんて陰で噂されている。
ぼっちの自分なんかとは住む世界が違う――と思いきや、、、
シリーズ累計160万部突破！ 日陰男子と２番目ヒロイン、等身大の“友だち”ラブコメ開幕！！
スタッフ
原作：たかた（株式会社KADOKAWA 角川スニーカー文庫刊）
キャラクター原案：日向あずり
コミカライズ担当：尾野 凛
監督：橘 秀樹
副監督：柴田 匠
シリーズ構成・脚本：大知慶一郎
キャラクターデザイン：滝本祥子
服装デザイン：林 夏菜
総作画監督：滝本祥子、林 夏菜
美術監督：諸熊倫子
背景スタジオ：スタジオ天神
色彩設計：月野えりか
3D監督：齋藤威志
3DCGスタジオ：ワイヤード
撮影監督：柳田貴志
撮影スタジオ：EXPLOSION
音響監督：土屋雅紀
音響制作：ビットグルーヴプロモーション
音楽：川田瑠夏、関向弥生、睦月周平
編集：仙土真希
編集スタジオ：REAL-T
制作スタジオ：CONNECT
オープニング主題歌：「サブマリンユース」（歌：reGretGirl）
エンディング主題歌：「ずっと１番にしてね」（歌：コレサワ）
キャスト
前原真樹：石谷春貴
朝凪 海：石見舞菜香
天海 夕：鈴代紗弓
新田新奈：長谷川育美
番組情報
TOKYO MX：4月7日より毎週火曜23:30～
カンテレ：4月7日より毎週火曜25:19～
BS朝日：4月10日より毎週金曜23:00～
AT-X：4月13日より毎週月曜21:30～（リピート放送：毎週水曜9:30～／毎週金曜15:30～）
dアニメストア：4月7日より毎週火曜24:00～配信
U-NEXT：4月7日より毎週火曜24:00～配信
アニメ放題：4月7日より毎週火曜24:00～配信
他各配信サイト：4月11日より毎週土曜24:00～順次配信
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURLhttps://kuranika.asmik-ace.co.jp/
公式X@2ndinclass
© たかた・KADOKAWA／クラにか製作委員会
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