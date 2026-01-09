2026冬アニメ大特集 第8回
【2026冬アニメ】話題作の第2クール『炎炎ノ消防隊 参ノ章』に、『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～』『悪魔くん』
2026年01月09日 17時00分更新
冬アニメ特集第8回は、話題作の第2クールから。『炎炎ノ消防隊 参ノ章』に、『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～』『悪魔くん』など、計5作品を紹介。
2026冬アニメ特集 第8回 紹介作品
- 『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クール
- 『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～』
- なぜ、ぼくたちは出会ったのか。
『悪魔くん』
- ENHYPENとコラボしたHYBEのオリジナルストーリーに基づいたウェブトゥーン『黒の月: 月の祭壇』がアニメ化！
『DARK MOON -黒の月: 月の祭壇- Original By DARK MOON : THE BLOOD ALTAR WITH ENHYPEN』
- おひとり様OLとアンドロイドのえっちな同棲生活❤
『アンドロイドは経験人数に入りますか？？』
- 母国を追放された聖女は隣国の国王と出会い…
『聖女なのに国を追い出されたので、崩壊寸前の隣国へ来ました』シーズン2
『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クール
©大久保篤・講談社／特殊消防隊動画広報第参課
作品解説
炎が導く灼熱のダークファンタジー
最終章始動──
「柱」を巡る激戦や“地下（ネザー）”調査作戦を経て、世界の大いなる秘密へと近づいたシンラたち。
彼らの奮闘に応え、他の特殊消防隊も協力する姿勢を示し、全ての特殊消防隊は大災害を阻止すべく1つになった。
今、世界を守る“シンラ（ヒーロー）”と消防官たちの最後の戦いが始まる。
スタッフ
原作：大久保 篤（講談社「週刊少年マガジン」所載）
監督：南川達馬
シリーズ構成・脚本：亜田井
キャラクターデザイン：守岡英行
サブキャラクターデザイン：山本美佳
総作画監督：吉岡佳広、久保茉莉子
色彩設計：佐藤直子
美術監督：堀越由美
美術設定：天田俊貴
CGディレクター：小寺鋼志
VFXスーパーバイザー：大橋 遼
撮影監督：武井夏樹
編集：廣瀬清志
音響監督：明田川 仁
音響効果：小山恭正
音楽：末廣健一郎
アニメーション制作：david production
第2クールオープニングテーマ：「Ignis -イグニス-」（歌：西川貴教）
第2クールエンディングテーマ：「Speak of the Devil」（歌：Survive Said The Prophet）
キャスト
森羅 日下部：梶原岳人
アーサー・ボイル：小林裕介
秋樽 桜備：中井和哉
武久 火縄：鈴村健一
茉希 尾瀬：上條沙恵子
アイリス：M・A・O
環 古達：悠木 碧
ヴァルカン・ジョゼフ：八代 拓
ヴィクトル・リヒト：阪口大助
レオナルド・バーンズ：楠 大典
カリム・フラム：興津和幸
フォイェン・リィ：日野 聡
オニャンゴ：宝亀克寿
グスタフ 本田：土師孝也
亜門 弾木：鳥海浩輔
武 能登：小西克幸
蒼一郎・アーグ：チョー
パート・コ・パーン：小野大輔
オグン・モンゴメリ：古川 慎
火鱗佐々木：坂田将吾
プリンセス 火華：Lynn
トオル 岸理：河西健吾
火代子 黄：大原さやか
アサコ・アーグ：金元寿子
新門 紅丸：宮野真守
相模屋 紺炉：前野智昭
ヒカゲ&ヒナタ：赤尾ひかる
象 日下部：坂本真綾
アロー：内山夕実
ハウメア：釘宮理恵
カロン：安元洋貴
因果 春日谷：島袋美由利
リツ：大久保瑠美
シスター炭隷：所河ひとみ
ゴールド：日笠陽子
ストリーム：川田紳司
フラクチュ：松風雅也
ドラゴン：相沢まさき
アサルト：小林親弘
フェアリー：三瓶由布子
ヨナ：松岡禎丞
フレイル：乃村健次
ミラージュ：千葉進歩
Dr.ジョヴァンニ：青山 穣
烈火 星宮：関 智一
ジョーカー：津田健次郎
優一郎 黒野：櫻井孝宏
大黒：石田 彰
ナタク 孫：田村睦心
ラフルス三世：島田 敏
リサ 漁辺：朝井彩加
ユウ：千葉翔也
滝義 尾瀬：小野友樹
スコップ：伊藤健太郎
ヤータ：速水 奨
新門火鉢：大塚芳忠
万里 日下部：川澄綾子
番組情報
MBS/TBS/CBC“アニメイズム”枠：1月9日より毎週金曜25:53～
AT-X：1月12日より毎週月曜21:00～（リピート放送：毎週水曜9:00～／毎週金曜15:00～）
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURLhttps://fireforce-anime.jp/
公式X@fireforce_pr
©大久保篤・講談社／特殊消防隊動画広報第参課
この連載の記事
-
第15回
アニメ【2026冬アニメまとめ】放送＆配信が次々開始！ 2026年の新作アニメをまとめてチェック！
-
第7回
アニメ【2026冬アニメ】『シャンピニオンの魔女』に『魔都精兵のスレイブ2』『透明男と人間女』
-
第6回
アニメ【2026冬アニメ】話題作多数の冬アニメ特集第6回、『呪術廻戦』に『地獄先生ぬ～べ～』
-
第5回
アニメ【2026冬アニメ】『ダーウィン事変』『勇者パーティーにかわいい子がいたので、告白してみた。』『29歳独身中堅冒険者の日常』
-
第4回
アニメ【2026冬アニメ】放送開始から38年越しの新作『鎧真伝サムライトルーパー』 に『アルネの事件簿』『真夜中ハートチューン』
-
第3回
アニメ【2026冬アニメ】最終章に突入ッッ!!!の『ゴールデンカムイ』に『幼馴染とはラブコメにならない』
-
第2回
アニメ【2026冬アニメ】第3期スタートの『MFゴースト 3rd Season』に『違国日記』『魔術師クノンは見えている』
-
第1回
アニメ冬アニメがスタート！ 第1回は、偽りの聖杯戦争が始まる『Fate/strange Fake』に『勇者刑に処す』『花ざかりの君たちへ』
- この連載の一覧へ