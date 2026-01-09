冬アニメ特集第8回は、話題作の第2クールから。『炎炎ノ消防隊 参ノ章』に、『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～』『悪魔くん』など、計5作品を紹介。

『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クール

©大久保篤・講談社／特殊消防隊動画広報第参課

作品解説

炎が導く灼熱のダークファンタジー

最終章始動──



「柱」を巡る激戦や“地下（ネザー）”調査作戦を経て、世界の大いなる秘密へと近づいたシンラたち。



彼らの奮闘に応え、他の特殊消防隊も協力する姿勢を示し、全ての特殊消防隊は大災害を阻止すべく1つになった。



今、世界を守る“シンラ（ヒーロー）”と消防官たちの最後の戦いが始まる。

スタッフ

原作：大久保 篤（講談社「週刊少年マガジン」所載）

監督：南川達馬

シリーズ構成・脚本：亜田井

キャラクターデザイン：守岡英行

サブキャラクターデザイン：山本美佳

総作画監督：吉岡佳広、久保茉莉子

色彩設計：佐藤直子

美術監督：堀越由美

美術設定：天田俊貴

CGディレクター：小寺鋼志

VFXスーパーバイザー：大橋 遼

撮影監督：武井夏樹

編集：廣瀬清志

音響監督：明田川 仁

音響効果：小山恭正

音楽：末廣健一郎

アニメーション制作：david production

第2クールオープニングテーマ：「Ignis -イグニス-」（歌：西川貴教）

第2クールエンディングテーマ：「Speak of the Devil」（歌：Survive Said The Prophet）

キャスト

森羅 日下部：梶原岳人

アーサー・ボイル：小林裕介

秋樽 桜備：中井和哉

武久 火縄：鈴村健一

茉希 尾瀬：上條沙恵子

アイリス：M・A・O

環 古達：悠木 碧

ヴァルカン・ジョゼフ：八代 拓

ヴィクトル・リヒト：阪口大助

レオナルド・バーンズ：楠 大典

カリム・フラム：興津和幸

フォイェン・リィ：日野 聡

オニャンゴ：宝亀克寿

グスタフ 本田：土師孝也

亜門 弾木：鳥海浩輔

武 能登：小西克幸

蒼一郎・アーグ：チョー

パート・コ・パーン：小野大輔

オグン・モンゴメリ：古川 慎

火鱗佐々木：坂田将吾

プリンセス 火華：Lynn

トオル 岸理：河西健吾

火代子 黄：大原さやか

アサコ・アーグ：金元寿子

新門 紅丸：宮野真守

相模屋 紺炉：前野智昭

ヒカゲ&ヒナタ：赤尾ひかる

象 日下部：坂本真綾

アロー：内山夕実

ハウメア：釘宮理恵

カロン：安元洋貴

因果 春日谷：島袋美由利

リツ：大久保瑠美

シスター炭隷：所河ひとみ

ゴールド：日笠陽子

ストリーム：川田紳司

フラクチュ：松風雅也

ドラゴン：相沢まさき

アサルト：小林親弘

フェアリー：三瓶由布子

ヨナ：松岡禎丞

フレイル：乃村健次

ミラージュ：千葉進歩

Dr.ジョヴァンニ：青山 穣

烈火 星宮：関 智一

ジョーカー：津田健次郎

優一郎 黒野：櫻井孝宏

大黒：石田 彰

ナタク 孫：田村睦心

ラフルス三世：島田 敏

リサ 漁辺：朝井彩加

ユウ：千葉翔也

滝義 尾瀬：小野友樹

スコップ：伊藤健太郎

ヤータ：速水 奨

新門火鉢：大塚芳忠

万里 日下部：川澄綾子

番組情報

MBS/TBS/CBC“アニメイズム”枠：1月9日より毎週金曜25:53～

AT-X：1月12日より毎週月曜21:00～（リピート放送：毎週水曜9:00～／毎週金曜15:00～）

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://fireforce-anime.jp/

公式X@fireforce_pr

