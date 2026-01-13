残り2回となった冬アニメ特集だが、ここで大物登場。『葬送のフリーレン』第2期がスタート。さらに『異世界の沙汰は社畜次第』『人外教室の人間嫌い教師』など、計5作品を紹介。

かけがえのない一瞬を、重ねていく。

TVアニメ『葬送のフリーレン』第2期

©山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

作品解説

勇者ヒンメル一行によって魔王が倒された世界。ヒンメルらと共に平和をもたらした千年以上生きるエルフの魔法使い・フリーレンは、寿命を迎えたヒンメルの死を受けての涙とその想いから、“人の心を知る旅”に出る。道中に出会った、かつての仲間ハイターに育てられた魔法使いフェルン、同じく仲間のアイゼンの弟子である戦士シュタルクと共に、魂の眠る地《オレオール》を目指すフリーレン。旅の中で出会う人々との交流、狡猾な魔族や魔物との戦い。時に穏やかに、時にくだらなく、時に激しく、時に胸に迫る…。その全てが、その一瞬一瞬が、3人のかけがえのないものとして積み重ねられていく。この旅の先に待っているものは、果たして――――。

スタッフ

原作：山田鐘人、アベツカサ（小学館「週刊少年サンデー」連載中）

監督：北川朋哉

副監督：原科大樹

監督協力：斎藤圭一郎

シリーズ構成：鈴木智尋

キャラクターデザイン：高瀬丸、小嶋慶祐、藤中友里

コンセプトアート：吉岡誠子

デザインワークス：小橋弘侑、原野瑠奈、瀬口 泉、原科大樹

美術監督：高木佐和子

美術設定：杉山晋史

色彩設計：大野春恵

3DCGディレクター：今垣佳奈

撮影監督：伏原あかね

編集：木村佳史子

音響監督：はたしょう二

音楽：Evan Call

アニメーション制作：マッドハウス

オープニングテーマ：「lulu.」（歌：Mrs. GREEN APPLE）

エンディングテーマ：「The Story of Us」（歌：milet）

キャスト

フリーレン：種﨑敦美

フェルン：市ノ瀬加那

シュタルク：小林千晃

ヒンメル：岡本信彦

ハイター：東地宏樹

アイゼン：上田燿司

番組情報

日本テレビ系全国30局ネット：1月16日より毎週金曜23:00～

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttp://frieren-anime.jp/

公式X@Anime_Frieren

