70作品以上を紹介してきた冬アニメ特集もついに最終回。今回は2月放送開始の『名探偵プリキュア！』に、ネット配信の注目作『超かぐや姫！』など、計5作品を紹介。

そのナゾ、キュアット解決！

『名探偵プリキュア！』

©ABC-A・東映アニメーション

作品解説

わたし！＜明智あんな＞14歳の中学2年生！

誕生日に現れた妖精＜ポチタン＞とペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップしちゃった…！

そこで出会ったのは、名探偵に憧れている14歳の女の子＜小林みくる＞！

事件発生！？ 大切なものを盗んだのは＜怪盗団ファントム＞…！？

困っている人を見逃せない…そんな思いからわたしたち＜名探偵プリキュア＞に変身しちゃった！

名探偵プリキュアがみんなの笑顔を推理で守る！

わたし、元の時代に帰れるの～！？

「そのナゾ！キュアット解決！」

スタッフ

シリーズディレクター：川崎弘二

シリーズ構成：村山 功

キャラクターデザイン：矢野 茜

美術デザイン：今井美樹

チーフ美術監督：濱野英次

色彩設計：竹澤 聡

撮影監督：安西良行



音楽：深澤恵梨香、馬瀬みさき

プロデューサー：平田翔子（ABCTV）、多田香奈子（ABCアニメーション）、利根里佳（ADKエモーションズ）、荒牧壮也（東映アニメーション）

オープニング主題歌：「ハートにヒント！名探偵プリキュア！」（歌：石井あみ）

エンディング主題歌：「なぜ？謎？！ANSWER」（歌：熊田茜音＆増井優花）

キャスト

キュアアンサー／明智あんな：千賀光莉

キュアミスティック／小林みくる：本渡楓

キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるか：東山奈央

番組情報

ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット：2月1日より毎週日曜8:30～

BSS山陰放送：2月8日より毎週日曜6:15～

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://www.toei-anim.co.jp/tv/precure/

公式X@TVanime_precure

©ABC-A・東映アニメーション