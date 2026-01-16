2026冬アニメ大特集 第15回
冬アニメ特集の最終回は、2月放送開始の『名探偵プリキュア！』にネット配信の注目作『超かぐや姫！』
2026年01月16日 18時20分更新
70作品以上を紹介してきた冬アニメ特集もついに最終回。今回は2月放送開始の『名探偵プリキュア！』に、ネット配信の注目作『超かぐや姫！』など、計5作品を紹介。
2026冬アニメ特集 第15回 紹介作品
- そのナゾ、キュアット解決！
『名探偵プリキュア！』
- 決めた！ 絶対ハッピーエンドにする！
『超かぐや姫！』
- 立ちはだかる最大の敵――すべてを賭けた作戦へ。
『キャッツ❤アイ』
- 照らす光は記憶の標
『Duel Masters LOST ～忘却の太陽～』
- すべての始まり、すべての終わり。
『時光代理人 -LINK CLICK- 英都篇』
そのナゾ、キュアット解決！
『名探偵プリキュア！』
©ABC-A・東映アニメーション
作品解説
わたし！＜明智あんな＞14歳の中学2年生！
誕生日に現れた妖精＜ポチタン＞とペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップしちゃった…！
そこで出会ったのは、名探偵に憧れている14歳の女の子＜小林みくる＞！
事件発生！？ 大切なものを盗んだのは＜怪盗団ファントム＞…！？
困っている人を見逃せない…そんな思いからわたしたち＜名探偵プリキュア＞に変身しちゃった！
名探偵プリキュアがみんなの笑顔を推理で守る！
わたし、元の時代に帰れるの～！？
「そのナゾ！キュアット解決！」
スタッフ
シリーズディレクター：川崎弘二
シリーズ構成：村山 功
キャラクターデザイン：矢野 茜
美術デザイン：今井美樹
チーフ美術監督：濱野英次
色彩設計：竹澤 聡
撮影監督：安西良行
音楽：深澤恵梨香、馬瀬みさき
プロデューサー：平田翔子（ABCTV）、多田香奈子（ABCアニメーション）、利根里佳（ADKエモーションズ）、荒牧壮也（東映アニメーション）
オープニング主題歌：「ハートにヒント！名探偵プリキュア！」（歌：石井あみ）
エンディング主題歌：「なぜ？謎？！ANSWER」（歌：熊田茜音＆増井優花）
キャスト
キュアアンサー／明智あんな：千賀光莉
キュアミスティック／小林みくる：本渡楓
キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるか：東山奈央
番組情報
ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット：2月1日より毎週日曜8:30～
BSS山陰放送：2月8日より毎週日曜6:15～
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURLhttps://www.toei-anim.co.jp/tv/precure/
公式X@TVanime_precure
