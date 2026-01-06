2026冬アニメ大特集 第5回
【2026冬アニメ】『ダーウィン事変』『勇者パーティーにかわいい子がいたので、告白してみた。』『29歳独身中堅冒険者の日常』
2026年01月06日 17時30分更新
冬アニメ特集第5回は、『ダーウィン事変』『勇者パーティーにかわいい子がいたので、告白してみた。』『29歳独身中堅冒険者の日常』『穏やか貴族の休暇のすすめ。』『#神奈川に住んでるエルフ』の5作品を紹介。
2026冬アニメ特集 第5回 紹介作品
- 甘い嘘がはがれ落ちて、真の現実があらわになる
『ダーウィン事変』
- 異世界1ピュアな恋
『勇者パーティーにかわいい子がいたので、告白してみた。』
- 一緒ならもっと楽しい
『29歳独身中堅冒険者の日常』
- 『穏やか貴族の休暇のすすめ。』
- 神奈川県の地元愛溢れる現代ファンタジーコメディ！
『#神奈川に住んでるエルフ』
甘い嘘がはがれ落ちて、真の現実があらわになる
『ダーウィン事変』
©2026 うめざわしゅん・講談社／「ダーウィン事変」製作委員会
作品解説
なんで、人間だけが特別なの？
アメリカ・ミズーリ州の片田舎に暮らす少年・チャーリーは、人間を超える知能とチンパンジーを超える身体能力を併せもつ、半分ヒトで半分チンパンジーの「ヒューマンジー」。
15歳になったチャーリーは、人間の里親の勧めで初めて学校に入学。そこでチャーリーは、頭脳明晰だがコミュニケーションが苦手なルーシーと出会う。
平穏な学校生活もつかの間、チャーリーはその出自の特異性ゆえに、「動物解放」を掲げるテロ組織・ALAにつけ狙われることに！
チャーリーは家族やルーシーを守るため、ALAと対決する道を選択する――
「テロ」「差別」「人権」「炎上」……ヒトが抱える問題に、「ヒト以外」のチャーリーが、ルーシーとともに対峙する。
ヒューマン＆ノン・ヒューマンドラマが、ここに開幕!!
スタッフ
原作：うめざわしゅん（講談社「アフタヌーン」連載）
監督：津田尚克
シリーズディレクター：中山勝一
シリーズ構成：猪爪慎一
キャラクターデザイン：友岡新平
美術監督：野村正信
色彩設計：橋本 賢
撮影監督：山田和弘
編集：廣瀬清志
音楽：桶狭間ありさ、堀川真理子
音響監督：岩浪美和
アニメーション制作：ベルノックスフィルムズ
製作：「ダーウィン事変」製作委員会
オープニング主題歌：「Make Me Wonder」（歌：Official髭男dism）
キャスト
チャーリー：種﨑敦美
ルーシー・エルドレッド：神戸光歩
リヴェラ・ファイヤアーベント：大塚明夫
ギルバート・スタイン／バート：森川智之
ハンナ・スタイン：佐藤利奈
フィリップ・グラハム／フィル：上田燿司
ゲイル：石川界人
レスリー・K・リップマン／少佐：江頭宏哉
番組情報
テレ東系列（テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送）：1月6日より毎週火曜24:00～
ＢＳテレ東：1月7日より毎週水曜24:00～
AT-X：1月9日より毎週金曜21:00～
Prime Video：1月6日より毎週火曜24:30～配信
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURLhttps://darwinsincident.net/
公式X@darwins_anime
©2026 うめざわしゅん・講談社／「ダーウィン事変」製作委員会
