冬アニメ特集第5回は、『ダーウィン事変』『勇者パーティーにかわいい子がいたので、告白してみた。』『29歳独身中堅冒険者の日常』『穏やか貴族の休暇のすすめ。』『#神奈川に住んでるエルフ』の5作品を紹介。

甘い嘘がはがれ落ちて、真の現実があらわになる

『ダーウィン事変』

©2026 うめざわしゅん・講談社／「ダーウィン事変」製作委員会

作品解説

なんで、人間だけが特別なの？

アメリカ・ミズーリ州の片田舎に暮らす少年・チャーリーは、人間を超える知能とチンパンジーを超える身体能力を併せもつ、半分ヒトで半分チンパンジーの「ヒューマンジー」。

15歳になったチャーリーは、人間の里親の勧めで初めて学校に入学。そこでチャーリーは、頭脳明晰だがコミュニケーションが苦手なルーシーと出会う。

平穏な学校生活もつかの間、チャーリーはその出自の特異性ゆえに、「動物解放」を掲げるテロ組織・ALAにつけ狙われることに！

チャーリーは家族やルーシーを守るため、ALAと対決する道を選択する――

「テロ」「差別」「人権」「炎上」……ヒトが抱える問題に、「ヒト以外」のチャーリーが、ルーシーとともに対峙する。

ヒューマン＆ノン・ヒューマンドラマが、ここに開幕!!

スタッフ

原作：うめざわしゅん（講談社「アフタヌーン」連載）

監督：津田尚克

シリーズディレクター：中山勝一

シリーズ構成：猪爪慎一

キャラクターデザイン：友岡新平

美術監督：野村正信

色彩設計：橋本 賢

撮影監督：山田和弘

編集：廣瀬清志

音楽：桶狭間ありさ、堀川真理子

音響監督：岩浪美和

アニメーション制作：ベルノックスフィルムズ

製作：「ダーウィン事変」製作委員会

オープニング主題歌：「Make Me Wonder」（歌：Official髭男dism）

キャスト

チャーリー：種﨑敦美

ルーシー・エルドレッド：神戸光歩

リヴェラ・ファイヤアーベント：大塚明夫

ギルバート・スタイン／バート：森川智之

ハンナ・スタイン：佐藤利奈

フィリップ・グラハム／フィル：上田燿司

ゲイル：石川界人

レスリー・K・リップマン／少佐：江頭宏哉

番組情報

テレ東系列（テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送）：1月6日より毎週火曜24:00～

ＢＳテレ東：1月7日より毎週水曜24:00～

AT-X：1月9日より毎週金曜21:00～

Prime Video：1月6日より毎週火曜24:30～配信

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://darwinsincident.net/

公式X@darwins_anime

