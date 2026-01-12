冬アニメ特集の第12回は、大人気作品の新シリーズから。『【推しの子】』の3期に、『姫様“拷問”の時間です』の2期。『ほっぺちゃん ～サン王国と黒ほっぺ団の秘密～』『不死身な僕の日常 シーズン2』の計4作品を紹介。

物語は新たなステージへ──

『【推しの子】』第3期

©赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会

作品解説

『POP IN 2』のリリースから半年。

MWMちょの尽力の甲斐もあり、今やB小町はブレイク寸前。

アクアはマルチタレント、あかねは実力派女優の道を順調に歩んでいる。

一方で、かなは以前の明るさを失っていた。

そして、アイとゴローの死の真相を追い求め、ルビーは芸能界を駆け上がる。

──嘘を、武器にして。

スタッフ

原作：赤坂アカ×横槍メンゴ（集英社ヤングジャンプコミックス刊）

監督：平牧大輔

シリーズ構成：田中 仁

キャラクターデザイン：平山寛菜

総作画監督：平山寛菜、室賀彩花、水野公彰、朱里、森田莉奈、稲手遥香、錦 寛乃

メインアニメーター：沢田犬二

美術監督：宇佐美哲也（スタジオイースター）

美術設定：水本浩太（スタジオイースター）

色彩設計：芦原明音

撮影監督：桒野貴文

編集：坪根健太郎

音楽：伊賀拓郎

音響監督：高寺たけし

音響効果：川田清貴

アニメーション制作：動画工房

オープニング主題歌：「TEST ME」（歌：ちゃんみな）

キャスト

アクア：大塚剛央

ルビー：伊駒ゆりえ

有馬かな：潘めぐみ

黒川あかね：石見舞菜香

MEMちょ：大久保瑠美

アイ：高橋李依

番組情報

TOKYO MX：1月14日より毎週水曜23:00～

サンテレビ：1月14日より毎週水曜24:00～

KBS京都：1月14日より毎週水曜24:00～

テレビ和歌山：1月14日より毎週水曜24:00～

奈良テレビ放送：1月14日より毎週水曜24:00～

びわ湖放送：1月14日より毎週水曜24:00～

岐阜放送：1月14日より毎週水曜24:10～

AAB秋田朝日放送：1月14日より毎週水曜24:15～

三重テレビ放送：1月14日より毎週水曜24:20～

TSKさんいん中央テレビ：1月14日より毎週水曜24:45～

熊本朝日放送：1月14日より毎週水曜24:50～

NBC長崎放送：1月14日より毎週水曜24:56～

テレビユー福島：1月14日より毎週水曜24:58～

FBC福井放送：1月14日より毎週水曜24:59～

BS11：1月14日より毎週水曜25:00～

テレビ愛知：1月14日より毎週水曜25:00～

テレビ北海道：1月14日より毎週水曜25:00～

tbc東北放送：1月14日より毎週水曜25:00～

tvk：1月14日より毎週水曜25:00～

群馬テレビ：1月14日より毎週水曜25:00～

とちぎテレビ：1月14日より毎週水曜25:00～

テレビ愛媛：1月14日より毎週水曜25:15～

KSB瀬戸内海放送：1月14日より毎週水曜25:20～

KKB鹿児島放送：1月14日より毎週水曜25:20～

RCC中国放送：1月14日より毎週水曜25:25～

IBC岩手放送：1月14日より毎週水曜25:28～

チバテレ：1月14日より毎週水曜25:30～

テレ玉：1月14日より毎週水曜25:30～

TVQ九州放送：1月14日より毎週水曜25:30～

MRO北陸放送：1月14日より毎週水曜25:30～

NST新潟総合テレビ：1月14日より毎週水曜25:40～

UMKテレビ宮崎：1月14日より毎週水曜25:54～

abn長野朝日放送：1月14日より毎週水曜25:55～

SBS静岡放送：1月14日より毎週水曜26:00～

UTYテレビ山梨：1月14日より毎週水曜26:30～

AT-X：1月15日より毎週木曜22:00～（リピート放送：毎週月曜10:00～／毎週水曜16:00～）

ABEMA：1月14日より毎週水曜23:00～配信

他各配信サイト：1月15日より毎週木曜23:00～順次配信

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://ichigoproduction.com/

公式X@anime_oshinoko

©赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会