2026冬アニメ大特集 第12回
【2026冬アニメ】『【推しの子】』に『姫様“拷問”の時間です』の新シリーズ放送開始！
2026年01月12日 13時00分更新
冬アニメ特集の第12回は、大人気作品の新シリーズから。『【推しの子】』の3期に、『姫様“拷問”の時間です』の2期。『ほっぺちゃん ～サン王国と黒ほっぺ団の秘密～』『不死身な僕の日常 シーズン2』の計4作品を紹介。
2026冬アニメ特集 第12回 紹介作品
- 物語は新たなステージへ──
『【推しの子】』第3期
- 『姫様“拷問”の時間です』第2期
- つぶらな瞳とキラキラほっぺ、プニプニな感触――― 女子小学生の間で大人気となったキャラクター“ほっぺちゃん”がアニメで復活です！
『ほっぺちゃん ～サン王国と黒ほっぺ団の秘密～』
- 『不死身な僕の日常』シーズン2
物語は新たなステージへ──
『【推しの子】』第3期
©赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会
作品解説
『POP IN 2』のリリースから半年。
MWMちょの尽力の甲斐もあり、今やB小町はブレイク寸前。
アクアはマルチタレント、あかねは実力派女優の道を順調に歩んでいる。
一方で、かなは以前の明るさを失っていた。
そして、アイとゴローの死の真相を追い求め、ルビーは芸能界を駆け上がる。
──嘘を、武器にして。
スタッフ
原作：赤坂アカ×横槍メンゴ（集英社ヤングジャンプコミックス刊）
監督：平牧大輔
シリーズ構成：田中 仁
キャラクターデザイン：平山寛菜
総作画監督：平山寛菜、室賀彩花、水野公彰、朱里、森田莉奈、稲手遥香、錦 寛乃
メインアニメーター：沢田犬二
美術監督：宇佐美哲也（スタジオイースター）
美術設定：水本浩太（スタジオイースター）
色彩設計：芦原明音
撮影監督：桒野貴文
編集：坪根健太郎
音楽：伊賀拓郎
音響監督：高寺たけし
音響効果：川田清貴
アニメーション制作：動画工房
オープニング主題歌：「TEST ME」（歌：ちゃんみな）
キャスト
アクア：大塚剛央
ルビー：伊駒ゆりえ
有馬かな：潘めぐみ
黒川あかね：石見舞菜香
MEMちょ：大久保瑠美
アイ：高橋李依
番組情報
TOKYO MX：1月14日より毎週水曜23:00～
サンテレビ：1月14日より毎週水曜24:00～
KBS京都：1月14日より毎週水曜24:00～
テレビ和歌山：1月14日より毎週水曜24:00～
奈良テレビ放送：1月14日より毎週水曜24:00～
びわ湖放送：1月14日より毎週水曜24:00～
岐阜放送：1月14日より毎週水曜24:10～
AAB秋田朝日放送：1月14日より毎週水曜24:15～
三重テレビ放送：1月14日より毎週水曜24:20～
TSKさんいん中央テレビ：1月14日より毎週水曜24:45～
熊本朝日放送：1月14日より毎週水曜24:50～
NBC長崎放送：1月14日より毎週水曜24:56～
テレビユー福島：1月14日より毎週水曜24:58～
FBC福井放送：1月14日より毎週水曜24:59～
BS11：1月14日より毎週水曜25:00～
テレビ愛知：1月14日より毎週水曜25:00～
テレビ北海道：1月14日より毎週水曜25:00～
tbc東北放送：1月14日より毎週水曜25:00～
tvk：1月14日より毎週水曜25:00～
群馬テレビ：1月14日より毎週水曜25:00～
とちぎテレビ：1月14日より毎週水曜25:00～
テレビ愛媛：1月14日より毎週水曜25:15～
KSB瀬戸内海放送：1月14日より毎週水曜25:20～
KKB鹿児島放送：1月14日より毎週水曜25:20～
RCC中国放送：1月14日より毎週水曜25:25～
IBC岩手放送：1月14日より毎週水曜25:28～
チバテレ：1月14日より毎週水曜25:30～
テレ玉：1月14日より毎週水曜25:30～
TVQ九州放送：1月14日より毎週水曜25:30～
MRO北陸放送：1月14日より毎週水曜25:30～
NST新潟総合テレビ：1月14日より毎週水曜25:40～
UMKテレビ宮崎：1月14日より毎週水曜25:54～
abn長野朝日放送：1月14日より毎週水曜25:55～
SBS静岡放送：1月14日より毎週水曜26:00～
UTYテレビ山梨：1月14日より毎週水曜26:30～
AT-X：1月15日より毎週木曜22:00～（リピート放送：毎週月曜10:00～／毎週水曜16:00～）
ABEMA：1月14日より毎週水曜23:00～配信
他各配信サイト：1月15日より毎週木曜23:00～順次配信
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURLhttps://ichigoproduction.com/
公式X@anime_oshinoko
©赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会
この連載の記事
-
第15回
アニメ【2026冬アニメまとめ】放送＆配信が次々開始！ 2026年の新作アニメをまとめてチェック！
-
第11回
アニメ【2026冬アニメ】『うるわしの宵の月』『青のミブロ』『TRIGUN STARGAZE』
-
第10回
アニメ【2026冬アニメ】人気作の続編や話題作が続々放送開始！ 『地獄楽』に『正反対な君と僕』
-
第9回
アニメ【2026冬アニメ】『勇者のクズ』『デッドアカウント』『お気楽領主の楽しい領地防衛』
-
第8回
アニメ【2026冬アニメ】話題作の第2クール『炎炎ノ消防隊 参ノ章』に、『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～』『悪魔くん』
-
第7回
アニメ【2026冬アニメ】『シャンピニオンの魔女』に『魔都精兵のスレイブ2』『透明男と人間女』
-
第6回
アニメ【2026冬アニメ】話題作多数の冬アニメ特集第6回、『呪術廻戦』に『地獄先生ぬ～べ～』
-
第5回
アニメ【2026冬アニメ】『ダーウィン事変』『勇者パーティーにかわいい子がいたので、告白してみた。』『29歳独身中堅冒険者の日常』
-
第4回
アニメ【2026冬アニメ】放送開始から38年越しの新作『鎧真伝サムライトルーパー』 に『アルネの事件簿』『真夜中ハートチューン』
-
第3回
アニメ【2026冬アニメ】最終章に突入ッッ!!!の『ゴールデンカムイ』に『幼馴染とはラブコメにならない』
- この連載の一覧へ