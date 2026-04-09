春アニメ特集第12回も注目作多数。歌劇団を舞台にした志村貴子先生の青春ストーリー『淡島百景』に、『かのかり』5期、『神の雫』、『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』、『インゴクダンチ』の5作品を紹介。

2026春アニメ特集 第12回 紹介作品 夢見る少女たちの光と影

『淡島百景』

『彼女、お借りします』第5期

One drop changes everything. ひと雫が、すべてを変える。

『神の雫』

酔って、絡まり、ほどけていく。

『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』

『インゴクダンチ』

夢見る少女たちの光と影

『淡島百景』

©志村貴子・太田出版／淡島百景製作委員会

作品解説

淡島（あわじま）歌劇学校には、舞台に立つことを夢みる少女たちが全国から集まってくる。

ミュージカルスターに憧れて入学した、新入生の若菜。

親友の思いを背負って学び続ける、寮長の絹枝。

圧倒的な存在感を放つ、美しき特待生の絵美。

彼女に憧れ、妬み、視線を求め続けた桂子とその家族――。

彼女たちのかけがえのない日々が、人物の視点を変え、交錯しながらゆるやかに繋がっていく。

今を生きる少女たちの、瑞々しく鮮烈な青春グラフィティ。

スタッフ

原作：志村貴子（『淡島百景』太田出版）

監督：浅香守生

キャラクターデザイン：濱田邦彦

シリーズ構成：中⻄やすひろ

美術監督：中村豪希

色彩設計：大野春恵

撮影監督：酒井淳子

音楽：小畑貴裕

アニメーション制作：マッドハウス

オープニングテーマ：「blue hour」（歌：HanaHope）

エンディングテーマ：「光」（歌：中島美嘉）

キャスト

田畑若菜：中林新夏

竹原絹枝：大地 葉

上田良子：茅野愛衣

岡部絵美：藤原夏海

伊吹桂子：恒松あゆみ

小鳥遊紗羅：市ノ瀬加那

藤沢江里：清水理沙

雅楽川静香：泊 明日菜

番組情報

フジテレビ：4月9日より毎週木曜25:45～

カンテレ：4月10日より毎週金曜25:45～

東海テレビ：4月13日より毎週月曜26:15～

テレビ西日本：4月14日より毎週火曜25:45～

BSフジ：4月15日より毎週水曜24:00～

北海道文化放送：4月15日より毎週水曜24:55～

高知さんさんテレビ：4月23日より毎週木曜24:45～

dアニメストア：4月9日より毎週木曜26:15～配信

他各配信サイト：4月14日より毎週火曜26:15～順次配信



※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

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©志村貴子・太田出版／淡島百景製作委員会