2026春アニメ大特集 第12回
【2026春アニメ】歌劇団を舞台にした志村貴子先生の青春ストーリー『淡島百景』に『かのかり』5期、『神の雫』
2026年04月09日 18時50分更新
春アニメ特集第12回も注目作多数。歌劇団を舞台にした志村貴子先生の青春ストーリー『淡島百景』に、『かのかり』5期、『神の雫』、『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』、『インゴクダンチ』の5作品を紹介。
2026春アニメ特集 第12回 紹介作品
- 夢見る少女たちの光と影
『淡島百景』
- 『彼女、お借りします』第5期
- One drop changes everything. ひと雫が、すべてを変える。
『神の雫』
- 酔って、絡まり、ほどけていく。
『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』
- 『インゴクダンチ』
夢見る少女たちの光と影
『淡島百景』
©志村貴子・太田出版／淡島百景製作委員会
作品解説
淡島（あわじま）歌劇学校には、舞台に立つことを夢みる少女たちが全国から集まってくる。
ミュージカルスターに憧れて入学した、新入生の若菜。
親友の思いを背負って学び続ける、寮長の絹枝。
圧倒的な存在感を放つ、美しき特待生の絵美。
彼女に憧れ、妬み、視線を求め続けた桂子とその家族――。
彼女たちのかけがえのない日々が、人物の視点を変え、交錯しながらゆるやかに繋がっていく。
今を生きる少女たちの、瑞々しく鮮烈な青春グラフィティ。
スタッフ
原作：志村貴子（『淡島百景』太田出版）
監督：浅香守生
キャラクターデザイン：濱田邦彦
シリーズ構成：中⻄やすひろ
美術監督：中村豪希
色彩設計：大野春恵
撮影監督：酒井淳子
音楽：小畑貴裕
アニメーション制作：マッドハウス
オープニングテーマ：「blue hour」（歌：HanaHope）
エンディングテーマ：「光」（歌：中島美嘉）
キャスト
田畑若菜：中林新夏
竹原絹枝：大地 葉
上田良子：茅野愛衣
岡部絵美：藤原夏海
伊吹桂子：恒松あゆみ
小鳥遊紗羅：市ノ瀬加那
藤沢江里：清水理沙
雅楽川静香：泊 明日菜
番組情報
フジテレビ：4月9日より毎週木曜25:45～
カンテレ：4月10日より毎週金曜25:45～
東海テレビ：4月13日より毎週月曜26:15～
テレビ西日本：4月14日より毎週火曜25:45～
BSフジ：4月15日より毎週水曜24:00～
北海道文化放送：4月15日より毎週水曜24:55～
高知さんさんテレビ：4月23日より毎週木曜24:45～
dアニメストア：4月9日より毎週木曜26:15～配信
他各配信サイト：4月14日より毎週火曜26:15～順次配信
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURLhttps://awajima-anime.com/
公式X@awajima_anime
©志村貴子・太田出版／淡島百景製作委員会
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