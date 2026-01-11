このページの本文へ

2026冬アニメ大特集 第10回

【2026冬アニメ】人気作の続編や話題作が続々放送開始！ 『地獄楽』に『正反対な君と僕』

2026年01月11日 13時00分更新

文● MOVIEW 清水、編集● ASCII

　冬アニメ特集第10回も人気作の続編、話題作が次々放送開始。『地獄楽』第二期に、『正反対な君と僕』『カヤちゃんはコワくない』など、計5作品を紹介。

2026冬アニメ特集 第10回 紹介作品

必ず生きて、この島を出る
『地獄楽』第二期

『地獄楽』

©賀来ゆうじ／集英社・ツインエンジン・MAPPA

作品解説
仙薬の手がかりを求め、島を統べる化物“天仙”の居城に着いた一行。
島からの生還には、もはや死罪人も執行人も関係なく協力が不可欠だった。
一方で、幕府は“山田浅ェ門殊現”を筆頭に神仙郷への追加上陸を命じていた。
そこには、画眉丸と因縁のある石隠れ衆の姿も。
一刻も早く仙薬を見つけて島から脱出しようとする画眉丸たちだったが、彼らの前に天仙たちが立ち塞がる。
仙薬を巡る戦いは“人間”と“天仙”の全面対決に突入する——!!

『地獄楽』

『地獄楽』

『地獄楽』

『地獄楽』

『地獄楽』

『地獄楽』

『地獄楽』

『地獄楽』

『地獄楽』

『地獄楽』

『地獄楽』

『地獄楽』

スタッフ
原作：賀来ゆうじ『地獄楽』（集英社 ジャンプ コミックス刊）
監督：牧田佳織
シリーズ構成：金田一 明
キャラクターデザイン：久木晃嗣
美術監督：東 潤一
色彩設計：末永絢子
撮影監督：十田知香
音楽：出羽良彰
アニメーションプロデューサー：川越 恒
制作：MAPPA
企画：ツインエンジン
原作協力：少年ジャンプ＋編集部
オープニングテーマ：「かすかなはな」（歌：キタニタツヤ feat. BABYMETAL）
エンディングテーマ：「PERSONAL」（歌：女王蜂）

キャスト
画眉丸：小林千晃
山田浅ェ門佐切：花守ゆみり
亜左弔兵衛：木村良平
山田浅ェ門桐馬：小野賢章
杠：高橋李依
山田浅ェ門士遠：小林親弘
ヌルガイ：小市眞琴
民谷巌鉄斎：稲田 徹
山田浅ェ門付知：市川 蒼
山田浅ェ門殊現：鈴木崚汰
山田浅ェ門十禾：遊佐浩二
山田浅ェ門清丸：内田真礼
山田浅ェ門威鈴：大原さやか
メイ：小原好美
天仙：諏訪部順一／甲斐田裕子

番組情報
テレ東系他：1月11日より毎週日曜23:45～
Prime Video：1月11日より毎週日曜24:15～配信
Netflix：1月11日より毎週日曜24:15～配信
Lemino：1月11日より毎週日曜24:15～配信
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://www.jigokuraku.com/
公式X@jplus_jigokurak

©賀来ゆうじ／集英社・ツインエンジン・MAPPA

