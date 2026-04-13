2026春アニメ大特集 第16回
80作品以上紹介の春アニメ特集も最終回！ 『愛してるゲームを終わらせたい』に『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2』
2026年04月13日 18時45分更新
80作品近く紹介してきた春アニメ特集もついに最終回。今回はネット配信作品も含めて、一気にまとめてピックアップ。『愛してるゲームを終わらせたい』『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2』など、計6作品を紹介する。
2026春アニメ特集 第16回 紹介作品
- 負けられない『恋のゲーム』が今、始まる。
『愛してるゲームを終わらせたい』
- 2人の甘くてじれったい恋の物語は続く――
『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2』
- 過酷な冒険（レース）を駆け抜けろ
『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』
- “X”（見えないもの）を見せてやる。
『BEYBLADE X 真・未来編』
- はたらく人は皆、誰かを守るヒーローだ！
『特装合体ロボ ジョブレイバー 逆襲のジョーカー！』
- 『大きい女の子は好きですか？』
- 人は皆、秘密（ロマン）をはいている――。 あの『嫌パン』が帰ってきた！最低で最高のショータイム、再び開幕！
『嫌な顔されながらおパンツ見せてもらいたいR』
負けられない『恋のゲーム』が今、始まる。
『愛してるゲームを終わらせたい』
©堂本裕貴／小学館／「愛してるゲームを終わらせたい」製作委員会
作品解説
同じ高校に進学した浅葱優希也と桜みくは、“両片想い”の幼なじみ。
自分の想いに気づいているのに……。
今にも「好き」があふれそうなのに……。
……でも、素直になれない!!
近すぎて、遠すぎる、優希也とみく。
ふたりをつなぐのは、小6のときにはじまった「愛してるゲーム」。
交互に「愛してる」といって照れたほうが負け。
今でもずっと続ける、意地の張り合い。
愛してるゲームに勝てたら、告白したい――。
愛してるゲームに勝って、「好き」を認めさせたい――。
両片想いを卒業するための、ありったけの想いを込めた“恋のゲーム”がはじまる!!
スタッフ
原作：堂本裕貴「愛してるゲームを終わらせたい」（小学館「サンデーうぇぶり」連載中）
監督：谷 東
シリーズ構成：大知慶一郎
キャラクターデザイン：福地友樹
サブキャラクターデザイン：谷川亮介、杉村友和
プロップデザイン：杉村友和
美術監督：西山正紀
色彩設計：上野夏子
3Dディレクター：鈴木雅臣
撮影監督：久保田 淳（シアン）
編集：谷 東、榎田美咲（エディッツ）
音響監督：矢野さとし
音楽：松田彬人
音楽制作：POPHOLIC
音楽制作協力：ミリカ・ミュージック
アニメーション制作：FelixFilm
オープニングテーマ：「君のせいで愛してる」（歌：CHiCO with HoneyWorks）
エンディングテーマ：「リトルワールド」（歌：PompadollS）
キャスト
浅葱優希也：石川界人
桜 みく：伊藤美来
浅葱若菜：丸岡和佳奈
東雲匡琉：子安武人
花葉雛子：小倉 唯
萌木菜月：本渡 楓
番組情報
TOKYO MX：4月14日より毎週火曜23:00～
MBS：4月14日より毎週火曜26:30～
BS朝日：4月17日より毎週金曜23:30～
ABEMA：4月14日より毎週火曜23:30～配信
dアニメストア：4月14日より毎週火曜23:30～配信
他各配信サイト：順次配信
公式サイトURLhttps://www.aishiteru-game.com/
公式X@aishiterugame
©堂本裕貴／小学館／「愛してるゲームを終わらせたい」製作委員会
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