80作品近く紹介してきた春アニメ特集もついに最終回。今回はネット配信作品も含めて、一気にまとめてピックアップ。『愛してるゲームを終わらせたい』『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2』など、計6作品を紹介する。

負けられない『恋のゲーム』が今、始まる。

『愛してるゲームを終わらせたい』

©堂本裕貴／小学館／「愛してるゲームを終わらせたい」製作委員会

作品解説

同じ高校に進学した浅葱優希也と桜みくは、“両片想い”の幼なじみ。



自分の想いに気づいているのに……。

今にも「好き」があふれそうなのに……。

……でも、素直になれない!!



近すぎて、遠すぎる、優希也とみく。

ふたりをつなぐのは、小6のときにはじまった「愛してるゲーム」。

交互に「愛してる」といって照れたほうが負け。

今でもずっと続ける、意地の張り合い。



愛してるゲームに勝てたら、告白したい――。

愛してるゲームに勝って、「好き」を認めさせたい――。



両片想いを卒業するための、ありったけの想いを込めた“恋のゲーム”がはじまる!!

スタッフ

原作：堂本裕貴「愛してるゲームを終わらせたい」（小学館「サンデーうぇぶり」連載中）

監督：谷 東

シリーズ構成：大知慶一郎

キャラクターデザイン：福地友樹

サブキャラクターデザイン：谷川亮介、杉村友和

プロップデザイン：杉村友和

美術監督：西山正紀

色彩設計：上野夏子

3Dディレクター：鈴木雅臣

撮影監督：久保田 淳（シアン）

編集：谷 東、榎田美咲（エディッツ）

音響監督：矢野さとし

音楽：松田彬人

音楽制作：POPHOLIC

音楽制作協力：ミリカ・ミュージック

アニメーション制作：FelixFilm

オープニングテーマ：「君のせいで愛してる」（歌：CHiCO with HoneyWorks）

エンディングテーマ：「リトルワールド」（歌：PompadollS）

キャスト

浅葱優希也：石川界人

桜 みく：伊藤美来

浅葱若菜：丸岡和佳奈

東雲匡琉：子安武人

花葉雛子：小倉 唯

萌木菜月：本渡 楓

番組情報

TOKYO MX：4月14日より毎週火曜23:00～

MBS：4月14日より毎週火曜26:30～

BS朝日：4月17日より毎週金曜23:30～

ABEMA：4月14日より毎週火曜23:30～配信

dアニメストア：4月14日より毎週火曜23:30～配信

他各配信サイト：順次配信

公式サイトURLhttps://www.aishiteru-game.com/

公式X@aishiterugame

©堂本裕貴／小学館／「愛してるゲームを終わらせたい」製作委員会