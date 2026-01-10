ようやく折り返し点を超えた冬アニメ特集。第9回の今回は『勇者のクズ』『デッドアカウント』『お気楽領主の楽しい領地防衛～生産系魔術で名もなき村を最強の城塞都市に～』など、計5作品を紹介。

勇者なんて、最低のクズがやる商売だ。

『勇者のクズ』

©ナカシマ723／ロケット商会／リイド社・製作委員会のクズ

作品解説

「勇者なんて、最低のクズがやる商売だ」

21世紀なかば、東京の裏社会は、エーテル（魔力）強化手術で《魔王》となったマフィアたちに支配されていた。

この魔王たちを倒す賞金稼ぎ──それがすなわち《勇者》である！



勇者は、《E3》（イースリー）という薬剤でエーテル能力を強化して魔王に対抗。

その殺傷行為は合法化され、勇者はまさに“人殺し”の職業となった。



そんな中、フリーランスの勇者《死神》ヤシロのもとに、自称「弟子」が押しかけてくる。

それは、勇者見習いの女子高生・城ヶ峰亜希。

しぶしぶ彼女を受け入れたヤシロは、ロクでもない事件に巻き込まれていく！



クズの「師匠」と自称「弟子」 弩級現代異能アクションの幕が開く！

スタッフ

原作：ロケット商会

漫画：ナカシマ723（リイド社「コミックボーダー」連載）

監督：ウシロシンジ

シリーズ構成・脚本：加藤陽一

キャラクターデザイン：村上李香

色彩設計：近藤直登

美術監督：井上一宏

撮影監督：江間常高

編集：渡辺直樹

音響監督：えのもとたかひろ

音楽：末廣健一郎

アニメーション制作：OLM

オープニングテーマ：「GUN POWDER」（歌：TOOBOE）

エンディングテーマ：「メンタルレンタル」（歌：紫 今）

キャスト

《死神》ヤシロ：鈴木崚汰

城ヶ峰亜希：鬼頭明里

印堂雪音：春海百乃

セーラ・カシワギ・ペンドラゴン：花守ゆみり

《ソルト》ジョー：田所陽向

《音楽屋》イシノオ：平川大輔

《もぐり》のマルタ：高戸靖広

番組情報

日本テレビ：1月10日より毎週土曜24:55～

札幌テレビ：1月14日より毎週水曜25:59～

青森放送：1月10日より毎週土曜24:55～

テレビ岩手：1月10日より毎週土曜24:55～

山形放送：1月10日より毎週土曜24:55～

ミヤギテレビ：1月13日より毎週火曜25:29～

秋田放送：1月15日より毎週木曜25:24～

福島中央テレビ：1月16日より毎週金曜25:56～

テレビ新潟：1月15日より毎週木曜25:29～

テレビ信州：1月15日より毎週木曜25:44～

山梨放送：1月10日より毎週土曜24:55～

静岡第一テレビ：1月10日より毎週土曜25:50～

北日本放送：1月14日より毎週水曜25:59～

テレビ金沢：1月15日より毎週木曜25:35～

福井放送：1月16日より毎週金曜24:30～

中京テレビ：1月10日より毎週土曜25:55～

読売テレビ：1月13日より毎週火曜25:59～

日本海テレビジョン：1月15日より毎週木曜26:00～

広島テレビ：1月10日より毎週土曜25:25～

山口放送：1月15日より毎週木曜25:54～

四国放送：1月10日より毎週土曜25:55～

西日本放送：1月11日より毎週日曜25:25～

南海放送：1月10日より毎週土曜25:25～（1月24日からは毎週土曜24:55～）

高知放送：1月14日より毎週水曜25:24～

福岡放送：1月12日より毎週月曜25:59～

長崎国際テレビ：1月13日より毎週火曜25:29～

熊本県民テレビ：1月15日より毎週木曜25:29～

鹿児島讀賣テレビ：1月14日より毎週水曜25:34～

テレビ大分：1月15日より毎週木曜24:59～

テレビ宮崎：1月10日より毎週土曜25:50～

AT-X：1月18日より毎週日曜23:00～（リピート放送：毎週木曜29:00～／毎週日曜8:00～）

dアニメストア：1月10日より毎週土曜25:30～配信

Hulu：1月10日より毎週土曜25:30～配信

他各配信サイト：1月15日より毎週木曜25:30～順次配信

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

