2026冬アニメ大特集 第9回

【2026冬アニメ】『勇者のクズ』『デッドアカウント』『お気楽領主の楽しい領地防衛』

2026年01月10日 13時00分更新

文● MOVIEW 清水、編集● ASCII

　ようやく折り返し点を超えた冬アニメ特集。第9回の今回は『勇者のクズ』『デッドアカウント』『お気楽領主の楽しい領地防衛～生産系魔術で名もなき村を最強の城塞都市に～』など、計5作品を紹介。

2026冬アニメ特集 第9回 紹介作品

勇者なんて、最低のクズがやる商売だ。
『勇者のクズ』

『勇者のクズ』

©ナカシマ723／ロケット商会／リイド社・製作委員会のクズ

作品解説
「勇者なんて、最低のクズがやる商売だ」
21世紀なかば、東京の裏社会は、エーテル（魔力）強化手術で《魔王》となったマフィアたちに支配されていた。
この魔王たちを倒す賞金稼ぎ──それがすなわち《勇者》である！

勇者は、《E3》（イースリー）という薬剤でエーテル能力を強化して魔王に対抗。
その殺傷行為は合法化され、勇者はまさに“人殺し”の職業となった。

そんな中、フリーランスの勇者《死神》ヤシロのもとに、自称「弟子」が押しかけてくる。
それは、勇者見習いの女子高生・城ヶ峰亜希。
しぶしぶ彼女を受け入れたヤシロは、ロクでもない事件に巻き込まれていく！

クズの「師匠」と自称「弟子」　弩級現代異能アクションの幕が開く！

『勇者のクズ』

©ナカシマ723／ロケット商会／リイド社・製作委員会のクズ

『勇者のクズ』

©ナカシマ723／ロケット商会／リイド社・製作委員会のクズ

『勇者のクズ』

©ナカシマ723／ロケット商会／リイド社・製作委員会のクズ

『勇者のクズ』

©ナカシマ723／ロケット商会／リイド社・製作委員会のクズ

『勇者のクズ』

©ナカシマ723／ロケット商会／リイド社・製作委員会のクズ

『勇者のクズ』

©ナカシマ723／ロケット商会／リイド社・製作委員会のクズ

『勇者のクズ』

©ナカシマ723／ロケット商会／リイド社・製作委員会のクズ

『勇者のクズ』

©ナカシマ723／ロケット商会／リイド社・製作委員会のクズ

『勇者のクズ』

©ナカシマ723／ロケット商会／リイド社・製作委員会のクズ

『勇者のクズ』

©ナカシマ723／ロケット商会／リイド社・製作委員会のクズ

『勇者のクズ』

©ナカシマ723／ロケット商会／リイド社・製作委員会のクズ

『勇者のクズ』

©ナカシマ723／ロケット商会／リイド社・製作委員会のクズ

スタッフ
原作：ロケット商会
漫画：ナカシマ723（リイド社「コミックボーダー」連載）
監督：ウシロシンジ
シリーズ構成・脚本：加藤陽一
キャラクターデザイン：村上李香
色彩設計：近藤直登
美術監督：井上一宏
撮影監督：江間常高
編集：渡辺直樹
音響監督：えのもとたかひろ
音楽：末廣健一郎
アニメーション制作：OLM
オープニングテーマ：「GUN POWDER」（歌：TOOBOE）
エンディングテーマ：「メンタルレンタル」（歌：紫 今）

キャスト
《死神》ヤシロ：鈴木崚汰
城ヶ峰亜希：鬼頭明里
印堂雪音：春海百乃
セーラ・カシワギ・ペンドラゴン：花守ゆみり
《ソルト》ジョー：田所陽向
《音楽屋》イシノオ：平川大輔
《もぐり》のマルタ：高戸靖広

番組情報
日本テレビ：1月10日より毎週土曜24:55～
札幌テレビ：1月14日より毎週水曜25:59～
青森放送：1月10日より毎週土曜24:55～
テレビ岩手：1月10日より毎週土曜24:55～
山形放送：1月10日より毎週土曜24:55～
ミヤギテレビ：1月13日より毎週火曜25:29～
秋田放送：1月15日より毎週木曜25:24～
福島中央テレビ：1月16日より毎週金曜25:56～
テレビ新潟：1月15日より毎週木曜25:29～
テレビ信州：1月15日より毎週木曜25:44～
山梨放送：1月10日より毎週土曜24:55～
静岡第一テレビ：1月10日より毎週土曜25:50～
北日本放送：1月14日より毎週水曜25:59～
テレビ金沢：1月15日より毎週木曜25:35～
福井放送：1月16日より毎週金曜24:30～
中京テレビ：1月10日より毎週土曜25:55～
読売テレビ：1月13日より毎週火曜25:59～
日本海テレビジョン：1月15日より毎週木曜26:00～
広島テレビ：1月10日より毎週土曜25:25～
山口放送：1月15日より毎週木曜25:54～
四国放送：1月10日より毎週土曜25:55～
西日本放送：1月11日より毎週日曜25:25～
南海放送：1月10日より毎週土曜25:25～（1月24日からは毎週土曜24:55～）
高知放送：1月14日より毎週水曜25:24～
福岡放送：1月12日より毎週月曜25:59～
長崎国際テレビ：1月13日より毎週火曜25:29～
熊本県民テレビ：1月15日より毎週木曜25:29～
鹿児島讀賣テレビ：1月14日より毎週水曜25:34～
テレビ大分：1月15日より毎週木曜24:59～
テレビ宮崎：1月10日より毎週土曜25:50～
AT-X：1月18日より毎週日曜23:00～（リピート放送：毎週木曜29:00～／毎週日曜8:00～）
dアニメストア：1月10日より毎週土曜25:30～配信
Hulu：1月10日より毎週土曜25:30～配信
他各配信サイト：1月15日より毎週木曜25:30～順次配信
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://yushanokuzu.com/
公式X@yushanokuzu

©ナカシマ723／ロケット商会／リイド社・製作委員会のクズ

