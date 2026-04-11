このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 5 6 次へ

2026春アニメ大特集 第14回

【2026春アニメ】『キルアオ』『BEASTARS FINAL SEASON』『だんでらいおん』など6作品

2026年04月11日 18時15分更新

文● MOVIEW 清水、編集● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　春アニメ特集も最終盤。ネット配信作品などを含めて紹介。今回は『キルアオ』『BEASTARS FINAL SEASON』『だんでらいおん』など、計6作品を紹介。

2026春アニメ特集 第14回 紹介作品

伝説の殺し屋39歳、ただいま青春ど真ん中。
『キルアオ』

『キルアオ』

©藤巻忠俊／集英社・「キルアオ」製作委員会

作品解説
伝説の殺し屋39歳。中学生から、やり直し。
大狼十三（おおがみジュウゾウ）は、どんなに困難な依頼も成し遂げる伝説の殺し屋。ある日、とある組織を壊滅させた十三は謎の蜂に刺され、気を失ってしまう。
目を覚ますと十三は39歳の大人から13歳の子どもの姿になっていた!　驚く十三の元にボスから「その姿で中学校に潜入せよ」と司令が下る。
彼を待ち受けていたのは、個性豊かなクラスメイトたちとの青春スクールライフだった――元の姿に戻ることができるのか!?　十三のもとに刺客が迫る!

『キルアオ』

©藤巻忠俊／集英社・「キルアオ」製作委員会

『キルアオ』

©藤巻忠俊／集英社・「キルアオ」製作委員会

『キルアオ』

©藤巻忠俊／集英社・「キルアオ」製作委員会

『キルアオ』

©藤巻忠俊／集英社・「キルアオ」製作委員会

『キルアオ』

©藤巻忠俊／集英社・「キルアオ」製作委員会

『キルアオ』

©藤巻忠俊／集英社・「キルアオ」製作委員会

スタッフ
アニメーションスーパーバイザー・シリーズ構成：鏑木ひろ
アニメーションディレクター：井出安軌
キャラクターデザイン：大導寺美穂
美術監督：権瓶岳斗
色彩設計：鈴木志穂、堀川佳典
撮影監督：松井伸哉
編集：今井大介
音楽：小西 遼
音響監督：はたしょう二
アニメーション制作：CUE
オープニングテーマ：「ATTITUDE」（歌：aespa）
エンディングテーマ：「KILL SHOT」（歌：RIIZE）

キャスト
大狼 十三：三瓶由布子
蜜岡ノレン：和泉風花
猫田コタツ：梅田修一朗
古波鮫シン：佐久間大介
天童天馬：大塚剛央
竜胆カズマ：千葉翔也
竜胆エイジ：中島ヨシキ
白石千里：種﨑敦美
鰐淵瑛里：内山夕実
大狼 十三（大人）：武内駿輔

番組情報
テレ東系列：4月11日より毎週土曜23:00～
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://kill-blue.jp/
公式X@KILLBLUE_PR

©藤巻忠俊／集英社・「キルアオ」製作委員会

前へ 1 2 3 4 5 6 次へ

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

クルマ情報byASCII

ピックアップ

デジタル用語辞典

ASCII.jp RSS2.0 配信中