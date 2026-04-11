春アニメ特集も最終盤。ネット配信作品などを含めて紹介。今回は『キルアオ』『BEASTARS FINAL SEASON』『だんでらいおん』など、計6作品を紹介。

伝説の殺し屋39歳、ただいま青春ど真ん中。

『キルアオ』

©藤巻忠俊／集英社・「キルアオ」製作委員会

作品解説

伝説の殺し屋39歳。中学生から、やり直し。

大狼十三（おおがみジュウゾウ）は、どんなに困難な依頼も成し遂げる伝説の殺し屋。ある日、とある組織を壊滅させた十三は謎の蜂に刺され、気を失ってしまう。

目を覚ますと十三は39歳の大人から13歳の子どもの姿になっていた! 驚く十三の元にボスから「その姿で中学校に潜入せよ」と司令が下る。

彼を待ち受けていたのは、個性豊かなクラスメイトたちとの青春スクールライフだった――元の姿に戻ることができるのか!? 十三のもとに刺客が迫る!

スタッフ

アニメーションスーパーバイザー・シリーズ構成：鏑木ひろ

アニメーションディレクター：井出安軌

キャラクターデザイン：大導寺美穂

美術監督：権瓶岳斗

色彩設計：鈴木志穂、堀川佳典

撮影監督：松井伸哉

編集：今井大介

音楽：小西 遼

音響監督：はたしょう二

アニメーション制作：CUE

オープニングテーマ：「ATTITUDE」（歌：aespa）

エンディングテーマ：「KILL SHOT」（歌：RIIZE）

キャスト

大狼 十三：三瓶由布子

蜜岡ノレン：和泉風花

猫田コタツ：梅田修一朗

古波鮫シン：佐久間大介

天童天馬：大塚剛央

竜胆カズマ：千葉翔也

竜胆エイジ：中島ヨシキ

白石千里：種﨑敦美

鰐淵瑛里：内山夕実

大狼 十三（大人）：武内駿輔

番組情報

テレ東系列：4月11日より毎週土曜23:00～

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://kill-blue.jp/

公式X@KILLBLUE_PR

©藤巻忠俊／集英社・「キルアオ」製作委員会