2026春アニメ大特集 第14回
【2026春アニメ】『キルアオ』『BEASTARS FINAL SEASON』『だんでらいおん』など6作品
2026年04月11日 18時15分更新
春アニメ特集も最終盤。ネット配信作品などを含めて紹介。今回は『キルアオ』『BEASTARS FINAL SEASON』『だんでらいおん』など、計6作品を紹介。
2026春アニメ特集 第14回 紹介作品
- 伝説の殺し屋39歳、ただいま青春ど真ん中。
『キルアオ』
- それでも、2匹なら。
『BEASTARS FINAL SEASON』Part2
- 「銀魂」の空知英秋の漫画家デビュー作、Netflixでシリーズアニメ化！
『だんでらいおん』
- みんなの笑顔、心に咲いたたからもの。
『おでかけ子ザメ』シーズン2
- トイトイランドへ レッツゴー！ クマーバ、待望のテレビアニメシリーズ第3弾！
アニメ『クマーバ』シーズン3
- アザラシがいるタイプの日常です。
『小3アシベ QQゴマちゃん』
伝説の殺し屋39歳、ただいま青春ど真ん中。
『キルアオ』
©藤巻忠俊／集英社・「キルアオ」製作委員会
作品解説
伝説の殺し屋39歳。中学生から、やり直し。
大狼十三（おおがみジュウゾウ）は、どんなに困難な依頼も成し遂げる伝説の殺し屋。ある日、とある組織を壊滅させた十三は謎の蜂に刺され、気を失ってしまう。
目を覚ますと十三は39歳の大人から13歳の子どもの姿になっていた! 驚く十三の元にボスから「その姿で中学校に潜入せよ」と司令が下る。
彼を待ち受けていたのは、個性豊かなクラスメイトたちとの青春スクールライフだった――元の姿に戻ることができるのか!? 十三のもとに刺客が迫る!
スタッフ
アニメーションスーパーバイザー・シリーズ構成：鏑木ひろ
アニメーションディレクター：井出安軌
キャラクターデザイン：大導寺美穂
美術監督：権瓶岳斗
色彩設計：鈴木志穂、堀川佳典
撮影監督：松井伸哉
編集：今井大介
音楽：小西 遼
音響監督：はたしょう二
アニメーション制作：CUE
オープニングテーマ：「ATTITUDE」（歌：aespa）
エンディングテーマ：「KILL SHOT」（歌：RIIZE）
キャスト
大狼 十三：三瓶由布子
蜜岡ノレン：和泉風花
猫田コタツ：梅田修一朗
古波鮫シン：佐久間大介
天童天馬：大塚剛央
竜胆カズマ：千葉翔也
竜胆エイジ：中島ヨシキ
白石千里：種﨑敦美
鰐淵瑛里：内山夕実
大狼 十三（大人）：武内駿輔
番組情報
テレ東系列：4月11日より毎週土曜23:00～
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURLhttps://kill-blue.jp/
公式X@KILLBLUE_PR
©藤巻忠俊／集英社・「キルアオ」製作委員会
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