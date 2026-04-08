まだまだ続く春アニメ特集。第11回は、4期スタートの『Re:ゼロ』に『オタクに優しいギャルはいない!?』『クジマ歌えば家ほろろ』などの計5作品を紹介。

お前は誰だ？

『Re:ゼロから始める異世界生活』4th season《喪失編》

©長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活4製作委員会

作品解説

水門都市プリステラの死闘で辛くも勝利を収めたスバルたちだったが、その代償はあまりに大きかった。

“暴食“の権能によって眠り続けるレム、記憶を奪われたクルシュ、そして名前を奪われてしまったユリウス。

彼らを救う手がかりを求める中、スバルは全てを見通し、あらゆる知識を持つと言われる『賢者』シャウラの存在を知る。

次の目的地は賢者の住まう「プレアデス監視塔」──そこは、最強の『剣聖』ラインハルトですら攻略できなかった大砂漠「アウグリア砂丘」にそびえ立つ最果ての塔。

猛威を振るう自然、未知なる魔獣、そして想像を絶する脅威が立ちはだかる。

仲間と共に、すべてを取り戻すため、命を懸けた少年の旅路が始まる──

スタッフ

原作：長月達平（MF文庫J「Re:ゼロから始める異世界生活」／KADOKAWA刊）

キャラクター原案：大塚真一郎

監督：篠原正寛

シナリオ監修：長月達平

シリーズ構成：横谷昌宏

キャラクターデザイン・総作画監督：佐川 遥

モンスターデザイン：千葉啓太郎

プロップデザイン：岩畑剛一、鈴木典孝

美術設定：青木 薫（美峰）

美術監督：木下了香（美峰）

色彩設計：坂本いづみ

撮影監督：宮城己織（T2studio）

3Dディレクター：居嶋健太郎（FelixFilm）

編集：須藤 瞳（REAL-T）

音楽：末廣健一郎

音楽制作：KADOKAWA

音響監督：明田川 仁

音響効果：古谷友二（スワラ・プロ）

音響制作：マジックカプセル

アニメーション制作：WHITE FOX

製作：Re:ゼロから始める異世界生活4製作委員会

オープニング主題歌：「Recollect」（歌：鈴木このみ feat. Ashnikko）

エンディング主題歌：「Ender Ember」（歌：MYTH & ROID feat. TK（凛として時雨））

キャスト

ナツキ・スバル：小林裕介

エミリア：高橋李依

ベアトリス：新井里美

ラム：村川梨衣

レム：水瀬いのり

ユリウス・ユークリウス：江口拓也

アナスタシア・ホーシン：植田佳奈

メィリィ・ポートルート：鈴木絵理

シャウラ：ファイルーズあい

レイド・アストレア：杉田智和

ライ・バテンカイトス／ロイ・アルファルド：河西健吾

ルイ・アルネブ：小原好美

番組情報

AT-X：4月8日より毎週水曜22:00～（リピート放送：毎週金曜10:00～／毎週火曜16:00～）

TOKYO MX：4月8日より毎週水曜23:00～

KBS京都：4月8日より毎週水曜25:00～

サンテレビ：4月8日より毎週水曜24:30～

BS11：4月8日より毎週水曜25:00～

TSKさんいん中央テレビ：4月8日より毎週水曜24:45～

KAB：4月8日より毎週水曜24:50～

福井放送：4月8日より毎週水曜24:59～

とちぎテレビ：4月8日より毎週水曜25:00～

群馬テレビ：4月8日より毎週水曜25:00～

長野放送：4月8日より毎週水曜25:15～

鹿児島放送：4月8日より毎週水曜25:20～

tbc東北放送：4月8日より毎週水曜25:40～

NST新潟総合テレビ：4月8日より毎週水曜25:40～

長崎放送：4月8日より毎週水曜25:42～（初回は25:32～）

中国放送：4月8日より毎週水曜25:55～

静岡放送：4月8日より毎週水曜25:58～

TVQ九州放送：4月8日より毎週水曜26:00～

テレビ愛知：4月8日より毎週水曜26:05～

テレビ北海道：4月8日より毎週水曜26:15～

IBC岩手放送：4月8日より毎週水曜26:58～

ABEMA：4月8日より毎週水曜22:30～配信

dアニメストア：4月8日より毎週水曜22:30～配信

他各配信サイト：4月11日より毎週土曜22:30～順次配信

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttp://re-zero-anime.jp/tv/

公式X@Rezero_official

©長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活4製作委員会