冬アニメ特集第4回は、放送開始から40年弱の時を超えて続編となる完全新作『鎧真伝サムライトルーパー』に、『アルネの事件簿』『真夜中ハートチューン』など、計5作品を紹介。

俺らがやらねば誰がやる！

鎧が照らす！ 闇夜を照らす！ サムライトルーパー出陣！

『鎧真伝サムライトルーパー』

©SUNRISE

作品解説

かつて人間界を恐怖に陥れた妖邪界の封印が解けると、数多の妖邪兵が侵攻を開始した。

人類の危機に駆けつけたのは、若き五人のサムライたち。

その名は、サムライトルーパー！！

彼らの闘いの日々が、新たに幕を開ける！

スタッフ

原作：矢立 肇

監督：藤田陽一

シリーズ構成・脚本：武藤将吾

メインキャラクターデザイン：室田雄平

ヴィランキャラクターデザイン：ことぶきつかさ

ヨロイギアデザイン原案：岡本英郎

アニメーションヨロイギアデザイン：鈴木卓也

総作画監督：山中純子、田中智子

メインアニメーター：西村博之

画面設計演出：齋藤 瑛

美術監督：田山 修

色彩設計：田中美穂

CGディレクター：鈴木雅臣、髙橋圭佑

撮影監督：石黒瑠美

編集：坂本久美子

音響監督：田中 亮

音楽：片山修志（Team-MAX）

アニメーション制作：サンライズ

製作：「鎧真伝サムライトルーパー」製作委員会

第1クールオープニング主題歌：「YOAKE」（歌：blank paper）

第1クールエンディング主題歌：「POWER」（歌：ONE OR EIGHT）

キャスト

凱：石橋陽彩

上杉魁人：榎木淳弥

北条武蔵：村瀬 歩

北条大和：武内駿輔

石田紫音：熊谷健太郎

織田龍成：増田俊樹

新垣美麗：Lynn

羅真我：小西克幸

サスケ：佐藤拓也

サイゾウ：鳥海浩輔

カマノスケ：寺島拓篤

セイカイニュードー：杉田智和

イサニュードー：天﨑滉平

ネヅ：鈴村健一

アナヤマ：沢城千春

ウンノ:竹内良太

カケイ:遠藤大智

モチヅキ：熊谷俊輝

番組情報

TOKYO MX：1月6日より毎週火曜23:30～

関西テレビ：1月6日より毎週火曜25:19～

BS11：1月7日より毎週水曜24:00～

U-NEXT：1月6日より毎週火曜24:00～見放題最速配信

アニメ放題：1月6日より毎週火曜24:00～見放題最速配信

dアニメストア：1月6日より毎週火曜24:00～見放題最速配信

他各配信サイトでも配信

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://www.samurai-trooper.net/

公式X@samuraitroo_pr

公式Instagram@samuraitroo_pr

公式TikTok@samuraitroo_pr

公式YouTubeチャンネル@samuraitroo_pr

©SUNRISE