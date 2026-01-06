2026冬アニメ大特集 第4回
【2026冬アニメ】放送開始から38年越しの新作『鎧真伝サムライトルーパー』 に『アルネの事件簿』『真夜中ハートチューン』
2026年01月06日 16時45分更新
冬アニメ特集第4回は、放送開始から40年弱の時を超えて続編となる完全新作『鎧真伝サムライトルーパー』に、『アルネの事件簿』『真夜中ハートチューン』など、計5作品を紹介。
2026冬アニメ特集 第4回 紹介作品
『鎧真伝サムライトルーパー』
『アルネの事件簿』
『真夜中ハートチューン』
『最推しの義兄を愛でるため、長生きします！』
『秘密結社 鷹の爪XX（ダブルエックス）』
俺らがやらねば誰がやる！
鎧が照らす！ 闇夜を照らす！ サムライトルーパー出陣！
『鎧真伝サムライトルーパー』
©SUNRISE
作品解説
かつて人間界を恐怖に陥れた妖邪界の封印が解けると、数多の妖邪兵が侵攻を開始した。
人類の危機に駆けつけたのは、若き五人のサムライたち。
その名は、サムライトルーパー！！
彼らの闘いの日々が、新たに幕を開ける！
スタッフ
原作：矢立 肇
監督：藤田陽一
シリーズ構成・脚本：武藤将吾
メインキャラクターデザイン：室田雄平
ヴィランキャラクターデザイン：ことぶきつかさ
ヨロイギアデザイン原案：岡本英郎
アニメーションヨロイギアデザイン：鈴木卓也
総作画監督：山中純子、田中智子
メインアニメーター：西村博之
画面設計演出：齋藤 瑛
美術監督：田山 修
色彩設計：田中美穂
CGディレクター：鈴木雅臣、髙橋圭佑
撮影監督：石黒瑠美
編集：坂本久美子
音響監督：田中 亮
音楽：片山修志（Team-MAX）
アニメーション制作：サンライズ
製作：「鎧真伝サムライトルーパー」製作委員会
第1クールオープニング主題歌：「YOAKE」（歌：blank paper）
第1クールエンディング主題歌：「POWER」（歌：ONE OR EIGHT）
キャスト
凱：石橋陽彩
上杉魁人：榎木淳弥
北条武蔵：村瀬 歩
北条大和：武内駿輔
石田紫音：熊谷健太郎
織田龍成：増田俊樹
新垣美麗：Lynn
羅真我：小西克幸
サスケ：佐藤拓也
サイゾウ：鳥海浩輔
カマノスケ：寺島拓篤
セイカイニュードー：杉田智和
イサニュードー：天﨑滉平
ネヅ：鈴村健一
アナヤマ：沢城千春
ウンノ:竹内良太
カケイ:遠藤大智
モチヅキ：熊谷俊輝
番組情報
TOKYO MX：1月6日より毎週火曜23:30～
関西テレビ：1月6日より毎週火曜25:19～
BS11：1月7日より毎週水曜24:00～
U-NEXT：1月6日より毎週火曜24:00～見放題最速配信
アニメ放題：1月6日より毎週火曜24:00～見放題最速配信
dアニメストア：1月6日より毎週火曜24:00～見放題最速配信
他各配信サイトでも配信
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURLhttps://www.samurai-trooper.net/
公式X@samuraitroo_pr
公式Instagram@samuraitroo_pr
公式TikTok@samuraitroo_pr
公式YouTubeチャンネル@samuraitroo_pr
