まだまだお正月なこの時期に早くも冬アニメが放送＆配信開始！ この冬も70作品以上を紹介予定なので、見逃しがないようにしっかりチェックしてほしい！

第1回は、『Fate/strange Fake』『勇者刑に処す』『花ざかりの君たちへ』『多聞くん今どっち！？』『拷問バイトくんの日常』の5作品を紹介！

2026冬アニメ特集 第1回 紹介作品 This is a Holy Grail War covered in lies.

『Fate/strange Fake』

死んでも、戦え――。

『勇者刑に処す』

これは恋！？ それとも――！？

TVアニメ『花ざかりの君たちへ』

オンオフ激しめ 推し活ラブコメ 開幕！

『多聞くん今どっち！？』

ちょっぴりダークなお仕事コメディ

『拷問バイトくんの日常』

This is a Holy Grail War covered in lies.

『Fate/strange Fake』

©成田良悟・TYPE-MOON/KADOKAWA/FSFPC

作品解説

『バッカーノ!』や『デュラララ!!』シリーズで知られる成田良悟が2015年から電撃文庫より刊行し、「聖杯」を巡る新たな戦いを描く『Fate/strange Fake』が、ついにTVアニメーション化。



「聖杯戦争」の舞台として初となるアメリカ合衆国の地で、数多の魔術師〈マスター〉と英霊〈サーヴァント〉が入り乱れ、繰り広げる死闘と狂騒の物語。



制作は2017年に『Fate/Apocrypha』を手掛けたA-1 Pictures。

さらにアプリゲーム『Fate/Grand Order』アニメーションCMや原作小説アニメーションCMなどで常に新しい映像表現を見せてきた新鋭の榎戸駿と坂詰嵩仁が監督を務め、躍動的かつ大胆にアニメーション化。



“偽り”の聖杯戦争、その戦端が黎明を告げる。

スタッフ

原作：成田良悟・TYPE-MOON『Fate/Strange Fake』（電撃文庫）

キャラクター原案：森井しづき

監督：榎戸 駿、坂詰嵩仁

シリーズ構成：大東大介

キャラクターデザイン：山田有慶

サブキャラクターデザイン：滝山真哲、相音 光、浜友里恵、おかざきおか

プロップデザイン：田中一真

モンスターデザイン：楫野裕翔、和田慎平

イメージボード：有原慧悟

宝具演出デザイン：伍柏諭

メインアニメーター：遠山友賀

美術監督：清木亜夕（草薙）、畠山佑貴（草薙）

美術ボード：小倉一男（草薙）

美術設定：成田偉保（草薙）、板橋紗綾香（グラフィニカ）、杉本あゆみ（千住工房）、新妻雅行（千住工房）、平義樹弥（A-1 Pictures）

色彩設計：茂木孝浩

CG監督：宮風慎一（グラフィニカ）

2D Works：松田陵平

撮影監督：宮脇洋平

編集：近藤勇二（REAL-T）

音響監督：土屋雅紀

音響効果：小山恭正

音響制作：INSPIONエッジ

音楽：澤野弘之

制作：A-1 Pictures

オープニングテーマ：「PROVANT」SawanoHiroyuki[nZk]

エンディングテーマ：「潜在的なアイ」13.3g

キャスト

アヤカ・サジョウ：花澤香菜

セイバー：小野友樹

ティーネ・チェルク：諸星すみれ

アーチャー：関 智一

ランサー：小林ゆう

繰丘 椿：古賀 葵

オーランド・リーヴ：羽多野 渉

キャスター：森久保祥太郎

ジェスター・カルトゥーレ：橘 龍丸

アサシン：Lynn

フラット・エスカルドス：松岡禎丞

バーサーカー：堀内賢雄

フランチェスカ・プレラーティ：内田真礼

ファルデウス・ディオランド：榎木淳弥

シグマ：梶原岳人

ハンザ・セルバンテス：小西克幸

ロード・エルメロイⅡ世：浪川大輔

ランガル：咲野俊介

番組情報

TOKYO MX：1月3日より毎週土曜23:30～ ※初回1時間半SP予定（TVSP「Whispers of Dawn」＋第1話「英霊事件」特別放送）

BS11：1月3日より毎週土曜23:30～ ※初回1時間半SP予定（TVSP「Whispers of Dawn」＋第1話「英霊事件」特別放送）

群馬テレビ：1月3日より毎週土曜23:30～ ※初回1時間半SP予定（TVSP「Whispers of Dawn」＋第1話「英霊事件」特別放送）

とちぎテレビ：1月3日より毎週土曜23:30～ ※初回1時間半SP予定（TVSP「Whispers of Dawn」＋第1話「英霊事件」特別放送）

MBS：1月10日より毎週土曜27:08～ ※初回 第1話「英霊事件」＋第2話「群像VS虚像」連続放送予定

AT-X：1月4日より毎週日曜22:00～ ※初回 第1話「英霊事件」＋第2話「群像VS虚像」連続放送予定（リピート放送：初回 1月7日（水）28:30～／1月11日（日）6:00～、第2話以降 毎週水曜29:30～／毎週日曜7:00～）

ABEMA・dアニメストア・U-NEXT・アニメ放題：地上波同時・最速配信

他各配信サイト：順次配信

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://fate-strange-fake.com/

公式X@Fate_SF_Anime

©成田良悟・TYPE-MOON/KADOKAWA/FSFPC