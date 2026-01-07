話題作多数の冬アニメ特集第6回。今回は『呪術廻戦 死滅回游 前編』に『地獄先生ぬ～べ～』『魔王の娘は優しすぎる!!』『貴族転生 ～恵まれた生まれから最強の力を得る～』『mofusand』の5作品を紹介。

加速していく呪いの混沌。

同じ師を持つ虎杖と乙骨、二人の死闘が始まる——

『呪術廻戦』「死滅回游 前編」

©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

作品解説

2018年10月31日。ハロウィンで賑わう渋谷駅周辺に突如“帳”が降ろされ大勢の一般人が閉じ込められる。

そこに単独で乗り込む現代最強の呪術師・五条悟。だが、そこには五条の封印を目論む呪詛師・呪霊達が待ち構えていた。

渋谷に集結する虎杖悠仁ら、数多くの呪術師たち。

かつてない大規模な呪い合い「渋谷事変」が始まる――。



そして戦いは、史上最悪の術師・加茂憲倫が仕組んだ殺し合い「死滅回游」へ。



「渋谷事変」を経て、魔窟と化す全国10の結界コロニー。

そんな大混乱の最中、虎杖の死刑執行役として特級術師・乙骨憂太が立ちはだかる。



絶望の中で、なおも戦い続ける虎杖。

無情にも、刃を向ける乙骨。



スタッフ

原作：「呪術廻戦」芥見下々（集英社ジャンプコミックス刊）

監督：御所園翔太

シリーズ構成・脚本：瀬古浩司

キャラクターデザイン：矢島陽介、丹羽弘美

副監督：高田陽介、佐藤 威

美術監督：東 潤一

色彩設計：松島英子

CGIプロデューサー：淡輪雄介

3DCGディレクター：志賀健太郎（モンスターズエッグ）

撮影監督：伊藤哲平

編集：柳 圭介, ACE

音楽：照井順政

音楽プロデューサー：小林健樹

音響監督：えびなやすのり

音響制作：dugout

アニメーションプロデューサー：瀬下恵介、二本柳 陸

制作：MAPPA

オープニングテーマ：「AIZO」（歌：King Gnu）

キャスト

虎杖悠仁：榎木淳弥

伏黒 恵：内田雄馬

禪院真希：小松未可子

パンダ：関 智一

乙骨憂太：緒方恵美

脹相：浪川大輔

九十九由基：日髙のり子

天元：榊原良子（「榊」は「木＋神」が正式表記）

秤 金次：中井和哉

星 綺羅羅：榊原優希

禪院直哉：遊佐浩二

日車寛見：杉田智和

髙羽史彦：鶴岡 聡

レジィ・スター：青山 穣

コガネ：ニーコ

夏油 傑（加茂憲倫）：櫻井孝宏

番組情報

MBS/TBS系28局：1月8日より毎週木曜24:26～

各配信サイト：順次配信

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://jujutsukaisen.jp/

公式X@animejujutsu

