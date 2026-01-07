2026冬アニメ大特集 第6回
【2026冬アニメ】話題作多数の冬アニメ特集第6回、『呪術廻戦』に『地獄先生ぬ～べ～』
2026年01月07日 17時45分更新
話題作多数の冬アニメ特集第6回。今回は『呪術廻戦 死滅回游 前編』に『地獄先生ぬ～べ～』『魔王の娘は優しすぎる!!』『貴族転生 ～恵まれた生まれから最強の力を得る～』『mofusand』の5作品を紹介。
2026冬アニメ特集 第6回 紹介作品
- 加速していく呪いの混沌。 同じ師を持つ虎杖と乙骨、二人の死闘が始まる——
『呪術廻戦』「死滅回游 前編」
- 鬼の手の秘密が、いま明かされる――
『地獄先生ぬ～べ～』第2クール
- 恐怖の魔界に、あふれる優しさ
『魔王の娘は優しすぎる!!』
- 『貴族転生 ～恵まれた生まれから最強の力を得る～』
- 『mofusand』
加速していく呪いの混沌。
同じ師を持つ虎杖と乙骨、二人の死闘が始まる——
『呪術廻戦』「死滅回游 前編」
©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
作品解説
2018年10月31日。ハロウィンで賑わう渋谷駅周辺に突如“帳”が降ろされ大勢の一般人が閉じ込められる。
そこに単独で乗り込む現代最強の呪術師・五条悟。だが、そこには五条の封印を目論む呪詛師・呪霊達が待ち構えていた。
渋谷に集結する虎杖悠仁ら、数多くの呪術師たち。
かつてない大規模な呪い合い「渋谷事変」が始まる――。
そして戦いは、史上最悪の術師・加茂憲倫が仕組んだ殺し合い「死滅回游」へ。
「渋谷事変」を経て、魔窟と化す全国10の結界コロニー。
そんな大混乱の最中、虎杖の死刑執行役として特級術師・乙骨憂太が立ちはだかる。
絶望の中で、なおも戦い続ける虎杖。
無情にも、刃を向ける乙骨。
加速していく呪いの混沌。
同じ師を持つ虎杖と乙骨、二人の死闘が始まる――
スタッフ
原作：「呪術廻戦」芥見下々（集英社ジャンプコミックス刊）
監督：御所園翔太
シリーズ構成・脚本：瀬古浩司
キャラクターデザイン：矢島陽介、丹羽弘美
副監督：高田陽介、佐藤 威
美術監督：東 潤一
色彩設計：松島英子
CGIプロデューサー：淡輪雄介
3DCGディレクター：志賀健太郎（モンスターズエッグ）
撮影監督：伊藤哲平
編集：柳 圭介, ACE
音楽：照井順政
音楽プロデューサー：小林健樹
音響監督：えびなやすのり
音響制作：dugout
アニメーションプロデューサー：瀬下恵介、二本柳 陸
制作：MAPPA
オープニングテーマ：「AIZO」（歌：King Gnu）
キャスト
虎杖悠仁：榎木淳弥
伏黒 恵：内田雄馬
禪院真希：小松未可子
パンダ：関 智一
乙骨憂太：緒方恵美
脹相：浪川大輔
九十九由基：日髙のり子
天元：榊原良子（「榊」は「木＋神」が正式表記）
秤 金次：中井和哉
星 綺羅羅：榊原優希
禪院直哉：遊佐浩二
日車寛見：杉田智和
髙羽史彦：鶴岡 聡
レジィ・スター：青山 穣
コガネ：ニーコ
夏油 傑（加茂憲倫）：櫻井孝宏
番組情報
MBS/TBS系28局：1月8日より毎週木曜24:26～
各配信サイト：順次配信
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURLhttps://jujutsukaisen.jp/
公式X@animejujutsu
©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
この連載の記事
-
第15回
アニメ【2026冬アニメまとめ】放送＆配信が次々開始！ 2026年の新作アニメをまとめてチェック！
-
第5回
アニメ【2026冬アニメ】『ダーウィン事変』『勇者パーティーにかわいい子がいたので、告白してみた。』『29歳独身中堅冒険者の日常』
-
第4回
アニメ【2026冬アニメ】放送開始から38年越しの新作『鎧真伝サムライトルーパー』 に『アルネの事件簿』『真夜中ハートチューン』
-
第3回
アニメ【2026冬アニメ】最終章に突入ッッ!!!の『ゴールデンカムイ』に『幼馴染とはラブコメにならない』
-
第2回
アニメ【2026冬アニメ】第3期スタートの『MFゴースト 3rd Season』に『違国日記』『魔術師クノンは見えている』
-
第1回
アニメ冬アニメがスタート！ 第1回は、偽りの聖杯戦争が始まる『Fate/strange Fake』に『勇者刑に処す』『花ざかりの君たちへ』
- この連載の一覧へ