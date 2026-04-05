春アニメ特集第8回は、『とんがり帽子のアトリエ』『魔法の姉妹ルルットリリィ』『ゴーストコンサート : missing Songs』『ニワトリ・ファイター』『おねがいアイプリ』の5作品を紹介。

知られてはいけない―― 魔法使いの「絶対の秘密」

『とんがり帽子のアトリエ』

©白浜鴎／講談社／「とんがり帽子のアトリエ」製作委員会

作品解説

「魔法」――、それは世界に溢れていて人々の生活を豊かにする、なくてはならない便利な”奇跡”。

けれど、“魔法をかけることが出来るのは魔法使いだけ”。

魔法をかける瞬間を見てはならないのがこの世界の掟。

小さな村で母親の手伝いをしながら暮らす少女・ココは、それでも幼い頃から魔法使いへの憧れを抱き続けていた。

ある日、村を訪れた魔法使いの青年・キーフリーが魔法を使うところを覗き見てしまい、大きな秘密を知ることになる。

それは、特別な道具で魔法陣を描けば、本当は誰にでも魔法が使えるという、魔法使い達が隠した「絶対の秘密」だった――。

壮麗で幻想的な世界の裏に影を落とす、大人達が口を閉ざした魔法の歴史。

「知らざる者（ふつうの子）」として生まれ、キーフリーの弟子として魔法を学ぶことになったココは、アトリエの仲間と共に探求と成長を重ねていく中で、秘密多き魔法使いの世界へと足を踏み入れていく。

――これは、絶望を知り、希望へと手を伸ばす、子供たちの物語。

スタッフ

原作：白浜 鴎「とんがり帽子のアトリエ」（講談社「モーニング・ツー」連載）

監督：渡辺 歩

副監督：篠原 准

シリーズ構成・脚本：瀬古浩司

キャラクターデザイン・総作画監督：うなばら海里

チーフアニメーター：中野悟史

服飾デザイン：小川 茜

小物設定：鈴木典孝、岩畑剛一

美術監督：後藤亮太

美術設定：多田周平、中島美佳

色彩設計：中野尚美

撮影監督：北岡 正

編集：本田優規

音響監督：小泉紀介

音楽：北村友香

音響制作：dugout

音楽制作：エイベックス・ピクチャーズ

アニメーション制作：BUG FILMS

オープニングテーマ：「風のアンセム feat. suis from ヨルシカ」（歌：Eve）

エンディングテーマ：「ただ美しい呪い」（歌：Nakamura Hak）

キャスト

ココ：本村玲奈

キーフリー：花江夏樹

アガット：山村 響

テティア：陽木くるみ

リチェ：月城日花

オルーギオ：中村悠一

フデムシ：久野美咲

イグイーン：斎賀みつき

ほか

番組情報

TOKYO MX：4月6日より毎週月曜23:00～

BS11：4月6日より毎週月曜23:00～

KBS京都：4月6日より毎週月曜24:30～

サンテレビ：4月6日より毎週月曜24:30～

テレビ西日本：4月6日より毎週月曜25:45～

テレビ愛知：4月6日より毎週月曜26:05～

北海道テレビ：4月6日より毎週月曜26:10～

AT-X：4月6日より毎週月曜23:00～（リピート放送：毎週水曜11:00～／毎週金曜17:00～）

Netflix・ABEMAほかにて配信

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://tongari-anime.com/

公式X@tongari_anime

©白浜鴎／講談社／「とんがり帽子のアトリエ」製作委員会