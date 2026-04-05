2026春アニメ大特集 第8回
【2026春アニメ】『とんがり帽子のアトリエ』『魔法の姉妹ルルットリリィ』『ゴーストコンサート : missing Songs』
2026年04月05日 13時00分更新
春アニメ特集第8回は、『とんがり帽子のアトリエ』『魔法の姉妹ルルットリリィ』『ゴーストコンサート : missing Songs』『ニワトリ・ファイター』『おねがいアイプリ』の5作品を紹介。
2026春アニメ特集 第8回 紹介作品
- 知られてはいけない―― 魔法使いの「絶対の秘密」
『とんがり帽子のアトリエ』
- ヒミツで交わる、ふたりの想い
『魔法の姉妹ルルットリリィ』
- これは、私がゴーストになるまでの物語。
『ゴーストコンサート : missing Songs』
- てめぇら、超絶トサカにくるぜ…！ 前代未聞のニワトリ復讐劇、開幕!!
『ニワトリ・ファイター』
- めざせ！キラキラのバズリウムチェンジ！ みんなのおねがい かなえちゃお！
『おねがいアイプリ』
知られてはいけない―― 魔法使いの「絶対の秘密」
『とんがり帽子のアトリエ』
©白浜鴎／講談社／「とんがり帽子のアトリエ」製作委員会
作品解説
「魔法」――、それは世界に溢れていて人々の生活を豊かにする、なくてはならない便利な”奇跡”。
けれど、“魔法をかけることが出来るのは魔法使いだけ”。
魔法をかける瞬間を見てはならないのがこの世界の掟。
小さな村で母親の手伝いをしながら暮らす少女・ココは、それでも幼い頃から魔法使いへの憧れを抱き続けていた。
ある日、村を訪れた魔法使いの青年・キーフリーが魔法を使うところを覗き見てしまい、大きな秘密を知ることになる。
それは、特別な道具で魔法陣を描けば、本当は誰にでも魔法が使えるという、魔法使い達が隠した「絶対の秘密」だった――。
壮麗で幻想的な世界の裏に影を落とす、大人達が口を閉ざした魔法の歴史。
「知らざる者（ふつうの子）」として生まれ、キーフリーの弟子として魔法を学ぶことになったココは、アトリエの仲間と共に探求と成長を重ねていく中で、秘密多き魔法使いの世界へと足を踏み入れていく。
――これは、絶望を知り、希望へと手を伸ばす、子供たちの物語。
スタッフ
原作：白浜 鴎「とんがり帽子のアトリエ」（講談社「モーニング・ツー」連載）
監督：渡辺 歩
副監督：篠原 准
シリーズ構成・脚本：瀬古浩司
キャラクターデザイン・総作画監督：うなばら海里
チーフアニメーター：中野悟史
服飾デザイン：小川 茜
小物設定：鈴木典孝、岩畑剛一
美術監督：後藤亮太
美術設定：多田周平、中島美佳
色彩設計：中野尚美
撮影監督：北岡 正
編集：本田優規
音響監督：小泉紀介
音楽：北村友香
音響制作：dugout
音楽制作：エイベックス・ピクチャーズ
アニメーション制作：BUG FILMS
オープニングテーマ：「風のアンセム feat. suis from ヨルシカ」（歌：Eve）
エンディングテーマ：「ただ美しい呪い」（歌：Nakamura Hak）
キャスト
ココ：本村玲奈
キーフリー：花江夏樹
アガット：山村 響
テティア：陽木くるみ
リチェ：月城日花
オルーギオ：中村悠一
フデムシ：久野美咲
イグイーン：斎賀みつき
ほか
番組情報
TOKYO MX：4月6日より毎週月曜23:00～
BS11：4月6日より毎週月曜23:00～
KBS京都：4月6日より毎週月曜24:30～
サンテレビ：4月6日より毎週月曜24:30～
テレビ西日本：4月6日より毎週月曜25:45～
テレビ愛知：4月6日より毎週月曜26:05～
北海道テレビ：4月6日より毎週月曜26:10～
AT-X：4月6日より毎週月曜23:00～（リピート放送：毎週水曜11:00～／毎週金曜17:00～）
Netflix・ABEMAほかにて配信
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURLhttps://tongari-anime.com/
公式X@tongari_anime
©白浜鴎／講談社／「とんがり帽子のアトリエ」製作委員会
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第16回
アニメ【2026春アニメまとめ】新年度とともに放映＆配信開始！ 80作品以上の春アニメを全部チェック！
-
第7回
アニメ【2026春アニメ】『メイドさんは食べるだけ』『カナン様はあくまでチョロい』『MAO』など6作品
-
第6回
アニメ【2026春アニメ】6年ぶりの続編『ダイヤのA actⅡ -Second Season-』に『あかね噺』『黄泉のツガイ』
-
第5回
アニメ【2026春アニメ】新シリーズスタートの『本好きの下剋上 領主の養女』に『スノウボールアース』
-
第4回
アニメ【2026春アニメ】人気作の新シリーズが続々！ 『転スラ』4期に『終末のワルキューレⅢ』
-
第3回
アニメ【2026春アニメ】『また殺されてしまったのですね、探偵様』『氷の城壁』『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』
-
第2回
アニメ【2026春アニメ】『逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件』に『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』
-
第1回
アニメ春アニメの放送開始！ 第1回は人気作の続編 『よう実』の4期に『自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う』の3期
- この連載の一覧へ