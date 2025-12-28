このページの本文へ

2026年1月7日発売

チーズ好き集合！ 「カリッ」「とろ～り」でアガるサブウェイ冬の限定サンド

2025年12月28日 11時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　サブウェイは2026年1月7日より、冬季限定商品として「カリとろチーズバジルチキン」と「カリとろチーズガリトマチキン」を全国の店舗で発売します。

チーズが主役の冬限定サンドが登場！

　サンドイッチ専門店サブウェイで、新年から登場する2商品には、発酵後のホワイトブレッドにクリームタイプのチーズをかけ、店内で焼き上げたチーズブレッドを使用しています。カリっと香ばしい食感と濃厚な旨味が特徴という、期間限定のブレッドです。

　チーズソースにはオランダ産ゴーダチーズとオーストラリア産クリームチーズを組み合わせ、なめらかな口当たりとコクを持たせているといいます。

▲カリとろチーズバジルチキン　630円

　昨年に引き続き登場する冬の限定商品です。爽やかな香りのバジルチキンに、濃厚なチーズソースを合わせた温かいサンドイッチです。

▲カリとろチーズガリトマチキン　630円

　新開発のトマトガーリックソースを使用した一品です。すりおろし野菜のような仕立てに、トマトの香りやにんにく、オレガノの風味を加え、チキンとチーズに合わせていると説明されています。

　いずれも数量限定で、なくなり次第終了となります。

2026年「恵方サブ」も登場！

　また、2026年1月28日より7日間限定で、節分に合わせた期間限定商品として「恵方サブ」も展開します。

▲恵方サブ たっぷりえび＆たまご　1180円
販売期間：2026年1月28日～2月3日

　定番メニュー「えびたま」をベースに、通常より多くのえびを使用した約30cmサイズの商品です。ピリッとした辛さをアクセントにした味わいとされ、限定デザインの包装で提供されます。

カリとろ食感の2種が登場！

　温かいチーズブレッドのサンドがそろい、寒い季節に食べたくなる季節感のあるラインアップとなっています。

　新作の「カリとろチーズガリトマチキン」は見た目も鮮やかで、「トマトガーリックソース」とチキンの組み合わせで満足度も高そう。冬にぴったりの温かいサンドをお見逃しなく！

※価格は税込み表記です。

