肉量約200g＆総重量1kg超え！伝説のすた丼屋「新春パワー肉祭り」開幕

伝説のすた丼屋は1月6日より、「正月明けのすたみな回復」をテーマにした新作メニュー4品を、全国の店舗で期間限定販売します。

今回の企画では、肉量約200gの焼肉系メニューと、総重量1kgを超えるあんかけ仕立ての極盛りメニューを軸に、新春の時期に向けた“すたみな回復メシ”を展開します。

牛肉を主役に据えた焼肉系メニュー「牛力伝シリーズ」と、既存メニューをアレンジしたボリューム重視の「裏すた丼シリーズ」をラインアップします。

「牛力伝シリーズ」から

肉量約200gの回復焼肉丼＆油そば！

▲肉肉Wカルビすた丼 1390円

牛カルビと豚カルビを、ニンニクを加えた特製のニンニク醤油味噌ダレで炒め、ご飯の上に盛り付けた焼肉丼です。飯量を抑えつつ、肉量を約200gとし、すた丼と比べて肉の比率を高めた構成としています。

炭火風味の味噌ダレとニンニク醤油ダレを組み合わせた濃厚な味わいといい、仕上げにバターを添えています。

▲肉肉Wカルビすたみな油そば 1290円

牛カルビと豚カルビをニンニク醤油味噌ダレで炒め、特注の全粒粉麺に合わせた油そばです。

総重量は300gで、麺2玉の場合は総重量が500gを超えるボリューム満点のメニューです。麺は1.5玉、2玉まで同一価格で増量可能です。

「裏すた丼シリーズ」から

あんかけ仕立ての“極盛り”すたみなメシが登場！

▲極盛り肉野菜あんかけすた丼 1290円

豚バラ肉と玉ねぎ、人参、ニラ、たけのこ、もやしを使用し、ニンニクと背脂で炒めた具材に、秘伝のニンニク醤油ダレと鶏ガラと魚介のラーメンスープを合わせた特製あんをかけた丼です。

茶碗3杯分相当のご飯にあんをかけ、総重量は約1kgとしています。仕上げにピリ辛の「赤ダレ」を添え、最後まで温かさを保つ仕様です。

▲極盛り背脂ニンニクあんかけすた麺 1390円

特製あんを全粒粉麺にかけたあんかけ油そばで、麺2玉の場合は総重量が約1100gとなります。赤ダレ、ニンニク、背脂をトッピングし、寒い時期に向けた構成としています。麺は1.5玉、2玉まで同一価格です。

焼肉丼とあんかけ丼ですたみな回復！

年末年始の食生活から日常に戻るタイミングに合わせた、肉を主役にしたボリューム満点のメニューが登場。焼肉系と極盛りあんかけという異なる切り口で構成されているので、何度も楽しめそうです。

1月限定の展開なので、気になる人は早めにチェックしてください！

※価格は税込み表記です。