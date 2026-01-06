このページの本文へ

本日スタート！松屋「ミニチゲ」＆ちいかわコラボ「すき焼き鍋膳」同時投入

2026年01月06日 13時00分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

　みなさん、牛めしの「松屋」はお好きですか？ 本日スタートの話題が2つありますよ。

チゲがサイドメニューになって登場です

　松屋は、1月6日より「ミニチゲ」（単品360円）を販売開始しました。

　冬の恒例メニューである「牛豆腐キムチチゲ」が、ミニサイズのサイドメニューとなった一品です。

　牛肉の旨味に、まろやかな口当たりの豆腐、シャキシャキとした食感の青ねぎが重なり合い、絶妙なバランスを実現したというチゲで、海鮮だしと牛肉の旨味が凝縮されたスープに辛さが染みわたる、ホッとするおいしさに仕上がっているとうたいます。

　単品でも注文可能ですが、牛めしや定食とのセット割りもあります。牛めしとセットで通常価格より30円、定番の丼とセットで通常価格より50円、定番定食とセットで70円、それぞれ安くなりますよ。

　なお、定食の「牛豆腐キムチチゲ」は、今シーズンは昨年10月末から登場し、現在は終売となっています。

ちいかわコラボメニューが本日スタート

　寒い季節にぴったりのメニューとして、本日より人気キャラクターのちいかわとコラボした「松屋 ちいかわのすき焼き鍋膳」（1580円）をスタートしています。

　1品の注文につき、「松屋」×「ちいかわ」コラボ限定「オリジナル食券キーホルダー」（デザインは全6種類）を1個、ランダムでプレゼントされるというものです。

　人気のちいかわとコラボということで話題性十分。松屋に訪れた際はチェックしてみましょう！

　（※文中の価格はすべて税込）

