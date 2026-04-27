【今週】松屋のうまトマが“とんかつ”とコラボ!? ケンタでおトクな限定バーレル

ごきげんよう。アスキーグルメのナベコです。初夏に近い暖かい日もあれば、急に季節が逆戻りしたような涼しいもあって、きまぐれな春の洗礼を受けています。この時期は風邪をひかないように注意したいものですね。

さて、この記事では、4月27日週発売の注目グルメを紹介します。松屋の「うまトマ」スピンオフ商品がとんかつの松のやで登場したり、好評だったすき家の「スパイシーキーマカレー丼」が復活したり、パワフルグルメが目白押し。

ミスタードーナツ 4月27日～

新感覚「サクぽふん」

ミスタードーナツは4月27日より、新商品ドーナツ「サクぽふん」を発売します。



「サクぽふん」は、ドーナツ表面をごつごつさせ、外は「サクサク」、中が「ぽふん」という2つの食感が合わさることで生まれる新感覚エアリードーナツです。

生地の食感をシンプルに味わえる2種類として、表面にはにはサクぽふんドーナツ生地と相性のよい、ミルクシュガーかカスタードシュガーをまぶして仕上げています。



・ミスドから新感覚「サクぽふん」登場！エアリーな食感がすごいぞ

マクドナルド、2回連続で早期販売終了の

「グリマスシェイク」が返ってくる 4月27日～

マクドナルドは4月27日より、「グリマスシェイク ブルーベリーヨーグルト味」を期間限定で販売します。

▲グリマスシェイク ブルーベリーヨーグルト味 Sサイズ190円～、Mサイズ270円～

「グリマスシェイク」は、マクドナルドのキャラクター「グリマス」をモチーフにしたシェイクで、過去の販売時にはSNSを中心に話題となり、2回連続で早期販売終了となった人気商品です。

紫色の見た目が特徴のブルーベリーヨーグルト味のシェイク。今年はブルーベリー果汁を増量し、味わいとビジュアルの両面で進化させた内容となっています。

・また売切予感。マクドナルド「グリマスシェイク」進化して登場

親子丼の中にとんかつ入り！ 4月28日～

かつや流「ロースカツin the 親子丼」

かつやは4月28日より、「出汁醤油ロースカツ in the 親子丼」を期間限定販売します。

▲出汁醤油ロースカツ in the 親子丼 979円

出汁でとじた親子丼の中に、揚げたロースカツを入れた一杯です。親子丼の中にロースカツを“入れた”という一杯。カツを上にのせるのではなく、卵でとじた親子丼の中に閉じ込めることで、出汁とカツを一体化させた新しいスタイルだといいます。

・肉欲全開！かつや「カツ入り親子丼」もはやカツ丼超え

なか卯に今年も！ 4月28日～

三度付け焼きの「うな重」

なか卯は4月28日より、「うな重」をはじめとするうなぎ商品を発売します。

また、うなぎと親子丼を同時に味わえる「うなぎあいがけ親子丼」や、大盛のごはんにうなぎを贅沢に2枚のせた「特盛うな丼」も展開します。

・今年も来た！ なか卯の「うな重」が980円から展開、親子丼とのあいがけも！

すき家に昨年好評の

「スパイシーキーマカレー丼」4月28日～

すき家は4月28日9時より、「スパイシーキーマカレー丼」各種を販売します。ごはんに具沢山なキーマカレーやレタスをのせ、おんたまを添えた商品です。

▲「スパイシーキーマカレー丼」（並盛）690円、（ごはん大盛）740円

同時に、キーマカレーのスパイシーな味わいとミックスチーズのコクが相性抜群の「チーズスパイシーキーマカレー丼」や、秘伝のタレで煮た牛肉をトッピングした「牛あいがけスパイシーキーマカレー丼」「牛あいがけチーズスパイシーキーマカレー丼」も展開します。

・やったね！ すき家「スパイシーキーマカレー丼」復活、具沢山のキーマが魅力

松屋に豚ロース120g使用の

「トンテキ」が復活！4月28日～

松屋では4月28日10時より「トンテキ定食」（980円）を販売します。かつて松屋復刻メニュー総選挙で堂々の第3位に輝いた、伝説の「トンテキ」シリーズが復活。

▲トンテキ定食 980円（ダブルは1470円）



豚ロースの重量はおよそ120g。見た目からは想像できないほど、ジューシーで分厚い肉を特徴としています。香ばしい旨みと、とろけるような脂身の甘みが口いっぱいに広がる仕立てといいます。

・松屋、120gロースの「トンテキ定食」豪快に食べたい！を満たす

まさかの！とんかつの松のやに

松屋の「うまトマ」降臨 4月29日～

松屋フーズのとんかつ業態「松のや」は、「うまトマ大麦豚ロースかつ定食」を4月29日15時より発売します。

▲うまトマ“大麦豚”ロースかつ定食 1050円

牛めしの「松屋」で人気の「うまトマ」シリーズの味わいが、系列の「松のや」にてスピンオフで登場。大麦豚の甘みのある肉質とサクサクの衣に、にんにくが香るうまトマソースが絡み、半熟玉子を崩すことで味の変化も楽しめるという一品です。

「超厚切りロースかつ」や、チーズを加えた「チーズうまトマ」も展開します。

・うまトマ×超厚切り！松屋×松のやで夢のロースかつ誕生

ケンタッキー 420円オトクな

「こどもの日バーレル」5月1日スタート

ケンタッキーフライドチキンは5月1日～6日の期間、「こどもの日バーレル」を全国の店舗で販売します。

▲こどもの日バーレル 2230円（単品積上げ価格2650円）

オリジナルチキン7ピースとナゲット5ピースを詰め合わせたセットです。単品積み上げ価格2650円のところ、420円お得な価格で購入できます。

・ケンタッキーで420円お得！GW限定バーレルが登場、チキンもナゲットも！