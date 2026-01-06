3万食限定！エビ・ヒレ・カニの「福アゲ三昧定食」大戸屋 定食の日を祝う豪華なメニュー

定食チェーンの大戸屋は、1月8日の「大戸屋・定食の日」に合わせ、数量限定メニュー「福アゲ三昧定食」を同日より販売します（一部店舗をのぞく）。

創業68周年記念、フライ3種盛りの限定定食が登場！

1958年に池袋で大衆食堂として創業した大戸屋は、今年の1月8日に68周年を迎えます。この日にあわせて、特別な定食が用意されます。

▲福アゲ三昧定食 1880円、単品 1790円

大海老フライ、大葉とチーズの豚ヒレかつ、濃厚かにクリームコロッケの三種を組み合わせたミックスフライ定食です。

大海老フライは海老の旨みと食感が特徴とされ、大葉とチーズの豚ヒレかつはデミソースで仕上げています。かにクリームコロッケは、かにの旨みを閉じ込めた仕立てといいます。

サービスとして、定食には大戸屋公式アプリの特典が必ず当たる「福アゲみくじ」が付きます。

3万食の数量限定で、なくなり次第提供は終了となります。なお、以下の店舗では取り扱いがありません。

■対象外店舗

・イオンモール高崎店

・イオン天王町店

・イオンモール日の出店

・アリオ亀有店

・アリオ橋本店

・イオンモール川口店

・イオン相模原店

・イオンモール倉敷店

・半田市役所リコリス店

・イオンモール須坂店

390円引きクーポンも！

お得なクーポン情報もご紹介。



大戸屋公式アプリ会員向けでは、1月8日～13日の期間限定で「福アゲ三昧定食」に使える390円引きクーポンを配信されます。クーポンは期間中1回限り使用でき、単品は対象外です。



アプリ利用で「福アゲ三昧定食」が1880円→1490円に。390円引きは大きいので、注文の際には利用したいですね！



一度に3種のフライを味わえる、贅沢感あふれるミックスフライ定食。なお、1月8日の創業日は、「大戸屋・定食の日」として2017年に正式に記念日登録されているようです。大戸屋のファンも、そうでない人も、少し特別感のある定食を味わいたい人はぜひチェックしてください。

※価格は税込み表記です。