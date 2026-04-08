今週ヤバい！ 丸亀「うどんメシ」に松屋うまトマ飯、かつやもガッツリ攻勢

ごきげんよう。アスキーグルメのナベコです。関東では桜も葉桜になりつつあります。この時期特有のソワソワする気分もひと段落して、いつもの日常に……、なってたまるか～！ おいしいものとおいしい酒で、できればずっと花見気分でいたいナベコです。

さて、この記事では、4月6日週発売の注目グルメを紹介します。丸亀製麺の斬新「うどんメシ」、サッポロのエヴァビールなど話題のグルメが続々。

ロッテの新作アイス 4月6日～

「アジアに恋して」4種

ロッテは完全新作アイスブランド「アジアに恋して」シリーズ4種を4月6日より全国で発売します。

「黒糖烏龍ミルクティー」「クリーミー杏仁豆腐」「ジャスミンミルクティー」「マンゴーラッシー」の4フレーバーで、内容量は各120ml。種類別名称はアイスミルクとなり、価格はオープンです。

爽やかで心地よい異国情緒あふれる味わいと香りが、解放的な気分にさせてくれるアジアンデザートアイスです。

・ロッテ新作アイス「アジアに恋して」は“香り”がアジア！「黒糖烏龍」「杏仁」など異国の香りにうっとり

丸亀製麺に「うどんメシ」登場

炭水化物×炭水化物の合体！ 4月7日～

丸亀製麺は新メニュー「丸亀うどんメシ」を4月7日からロードサイドの店舗を中心に期間限定で提供します。

味は、香ばしさが魅力の「ソース味」と、パンチのある「ねぎ塩味」の2タイプで、「丸亀うどんメシやみつきソース味」「丸亀うどんメシふわ玉ソース味」「丸亀うどんメシやみつきねぎ塩味」「丸亀うどんメシ海鮮ねぎ塩味」の全4種です。

・正気か!? 丸亀製麺「うどんメシ」食べたらちゃんとアリだった

ファミマ超「も～っちりパン」スタート 4月7日～

過去最高レベルの回答多数の自信作

ファミリーマートは新シリーズ「超も～っちりパン」を4月7日からスタート。「も～っちり食感キャラメルドーナツ」（178円）、「も～っちり食感ホイップあんぱん」（158円）、「も～っちり食感ピザパン」（198円）が第一弾として登場します。



193名を対象に社内アンケートを行ったところ、74%のパン好き社員がこれまでの「ファミマルベーカリー」のパンと比較して、今回の新食感は「過去最高レベル」または「トップクラス」と回答したそうです。

・これぞ流行食感！ファミマの「超も～っちりパン」を食べたらトレンドが瞬時に理解できた

「うまトマ」ファンは必食！

松屋「うまトマチーズ牛めし」4月7日～

牛めしの「松屋」は4月7日10時より、新商品「うまトマチーズ牛めし」を発売します。

松屋の人気メニュー「うまトマハンバーグ」通称“うまトマ”の味わいと、牛めしをが融合。

▲うまトマチーズ牛めし（みそ汁付き）

小盛660円、並盛690円、あたま大盛860円、大盛910円、特盛1090円

牛めしの上にとろりとした濃厚なチーズをのせ、さらにうまトマソースをかけた仕立て。

ガツンと効いたにんにくの風味とトマトの酸味が重なり、さらに牛めしの肉とチーズに絡み、食欲をそそる味わいだといいます。

・絶対ウマイ！松屋の“うまトマ”が牛めしと悪魔合体「うまトマチーズ牛めし」

黒ラベル×エヴァンゲリオン 4月7日～

350ml缶は初号機、500ml缶第13号機

サッポロビールは4月7日より、「サッポロ生ビール黒ラベル『エヴァンゲリオン』デザイン缶」を数量限定で全国で発売します。

350ml缶と500ml缶の2種類を展開し、350ml缶にはエヴァンゲリオン初号機を、500ml缶には映画「シン・エヴァンゲリオン劇場版」の監督を務めた前田真宏氏による描き下ろしのエヴァンゲリオン第13号機を採用しています。



デザイン缶の中味（中身のビールの味）は通常の黒ラベルと同じ仕様です。価格はオープン。

・サッポロ黒ラベル「エヴァンゲリオン」缶が登場！“第13号機”スペシャルデザインも！激アツ

マクドナルドの定番人気

ベーコンポテトパイ復活！ 4月8日～

マクドナルドは本日4月8日より「ベーコンポテトパイ」を期間限定で発売します。価格は180円～（店舗により異なる）。

サクサクのパイの中に、ホクホクのポテト、スモーキーなベーコン、オニオンなどの具材がたっぷり入った定番のパイ商品。



ミルクを使用したとろ〜りクリーミーなフィリングの中に、ホクホクなポテトの食感とベーコンの香ばしい味わいが絶妙なハーモニーを生み出すんだとか。

・【本日】マクドナルド「ベーコンポテトパイ」復活！さくら舞い散る中

デニーズで7年ぶり！

マンゴーデザートが復活 4月8日～

デニーズは、4月8日より「マンゴーデザート」7品を全店で販売開始します。マンゴーデザートを扱うのは7年ぶり。

主役は「フレッシュマンゴーのザ・サンデー」（2134円)。

あざやかに輝くマンゴーを贅沢に味わうザ・サンデー。タイ産マンゴーの代表品種「ナンドクマイ」の“花のしずく”を意味する美しい名前にちなみ、みずみずしい果肉を重ねて花が咲くように仕立てているそうです。

・待ってた！デニーズ7年ぶりのマンゴー「ザ・サンデー」で優勝だ

ケンタッキーに春っぽい

「レモン香るパリパリ旨塩チキン」4月8日～

ケンタッキーフライドチキンは4月8日より、全国の店舗で「レモン香るパリパリ旨塩チキン」を数量限定で発売します。340円。

うす衣で仕上げたパリパリとした軽快な食感と、さっぱりとした旨塩味を特徴としたチキンです。

春の定番として展開されてきた「パリパリ旨塩チキン」をベースに新開発。レモンの爽やかさが加えられており、春の季節に合わせた軽やかな味わいに仕上げたといいます。やみつきになるパリパリ食感と、軽い食べ心地ながら満足感が得られる点も特徴なんですって。

・春にぴったり！KFC「レモン香る旨塩チキン」パリパリ食感で登場

かつやがまたやった

「肉あんかけロースカツ丼」4月10日～

かつやは「肉あんかけロースカツ丼」「肉あんかけロースカツ定食」を4月10日より期間限定で発売します。

▲肉あんかけロースカツ丼

979円／980円（券売機）

サクサクのロースカツに、コク深い黒味噌仕立ての特製肉あんかけをたっぷりとかけた、食べ応え抜群という一杯です。旨みを凝縮したあんがカツとご飯に絡むことで、最後まで箸が止まらない濃厚な味わいを楽しめるんだとか。

▲肉あんかけロースカツ丼（温玉付）

1089円／1090円（券売機）

さらに、まろやかな温玉がのったバージョンも用意されています。

・かつや、肉あんかけカツ丼！とにかく茶色でうまそう

まってました！すき家のうなぎ 4月10日～

「うな丼」「うな牛」が今年も

すき家は4月10日9時より「うな牛」（1190円）、「うな丼」（980円）を販売します。

“タレを付けて焼く”工程をじっくり三度繰り返しいているのが特徴。香ばしく、ふっくらとした蒲焼といいます。



「うな丼」はふわっとやわらかな蒲焼に、甘めに味付けされた特製のうなぎダレが染み込んで、ごはんとの相性が抜群なんだとか。

▲「うな丼」（並盛）980円、（ごはん大盛）1030円、（特盛）1680円



また、すき家のうなぎと、秘伝のタレで煮た牛肉を一度に味わえる「うな牛」も販売されます。

▲「うな牛」（並盛）1190円、（ごはん大盛）1240円、（特盛）1890円

・うなぎ×牛で満足度MAX すき家「うな牛」今年も