たまらん！15層のサクふわ！"ミルフィールとんかつ"「カツ丼」もあるよ

キッチンオリジン・オリジン弁当は1月5日より、「ミルフィーユとんかつ」シリーズを期間限定で販売します。

薄切りの豚肉を15層に重ねた新食感！

▲15層のミルフィーユとんかつ弁当 745円

薄切りの豚肉を15層に重ねて仕立てたとんかつを使用した弁当です。衣はサクッとした軽やかな食感で、中は層を重ねることでフワッとしたやわらかさを感じられる仕立てとされています。

ミルフィーユ状ならではの口当たりが特徴で、オリジン特製のとんかつソースと組み合わせています。

▲15層のミルフィーユとんかつ生姜焼き弁当 1069円

15層のミルフィーユとんかつに加え、生姜焼きを組み合わせた弁当です。

▲15層のミルフィーユかつ丼～八種の出汁使用～ 788円

15層のミルフィーユとんかつを、八種の出汁をブレンドしたタレと玉子でとじたかつ丼です。

サクッフワッ食感が魅力！

薄切り肉を重ねるという工夫で、とんかつの印象が変わる点が気になります。弁当と丼の両方が用意されているため、その日の気分に合わせて選べるラインアップとなっています。

こちらは期間限定商品となっています。いつものとんかつと食感の違いを楽しみたい人は、ぜひチェックしてください！

※価格は税込み表記です。