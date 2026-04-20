【今週】マクドナルド15ピースが250円引き！丸亀は“海老カツのせ”トマたまカレーうどん

ごきげんよう。アスキーグルメのナベコです。少し前に春向きの長袖のシャツを買ったばかりだけど、もうそろそろ半袖シーズンに突入しそうな勢いですね！ 最近は春が短いといわれているので、この時期の空気をちゃんと楽しんでおきましょう。

さて、この記事では、4月20日週発売の注目グルメを紹介します。マクドナルドではナゲットキャンペーンをスタート、丸亀製麺にはやんちゃな感じの「海老カツトマたまカレーうどん」が登場したり、話題いっぱいですよ。

丸亀製麺で4月21日～

海老カツのせ豪華「トマたまカレーうどん」

丸亀製麺は4月21日より、「トマたまカレーうどん」シリーズ各種を期間限定で発売します。

累計販売数1200万食を突破した人気シリーズで、6年目となる今年は新作「海老カツトマたまカレーうどん」を加えて展開します。

▲海老カツトマたまカレーうどん 並1390円、大1580円、得1770円

海老3尾を大胆に使用した使用した海老カツをのせた新作メニューです。注文ごとに揚げた海老カツとトマたまカレーを組み合わせた一杯です。

▲トマたまカレーうどん 並890円、大1080円、得1270円

トマトの酸味と玉子のまろやかさ、ニンニクやしょうがの香り、辛みを加えたカレーうどんです。

・エビ3尾のせ！丸亀製麺の「トマたまカレーうどん」がガツンと進化

「麻婆豆腐×麻婆茄子」がタッグ！

やよい軒、麻婆茄子豆腐定食 4月21日～

やよい軒は4月21日より、新商品「～四川風～麻婆茄子豆腐定食」各種を発売します。

▲～四川風～麻婆茄子豆腐定食 1140円

人気の中華料理である「麻婆豆腐」と「麻婆茄子」を一つにした「麻婆茄子豆腐」を主役にしたメニューです。

豆板醤（トウバンジャン）や香辣醤（シャンラージャン）の辛みと香りに加え、特製赤味噌のコクと旨味を重ねた奥行きのある味わいが特徴といいます。さらに辛味を増した「辛旨・麻婆茄子豆腐定食」も用意。

▲～四川風～辛旨・麻婆茄子豆腐定食 1210円

・「やよい軒」ごはん無限案件 W麻婆定食（豆腐×ナス）新登場

「超厚切り」ロースかつが復活

松のやで4月22日～

とんかつ専門店「松のや」は4月22日15時より、「超厚切りロースかつ」を期間限定で発売します。

▲超厚切りロースかつ定食 980円

看板メニュー「ロースかつ」を重量約2倍の仕様にした期間限定商品。約160gの熟成チルドポークを使用し、特製生パン粉で揚げています。

卓上の特製ソースで好みの味わいに調整可能です。います。鬼おろしポン酢や味噌などの定番トッピングに加え、海老フライやささみかつとの盛り合わせなど、幅広いラインアップで展開します。

・超厚切りキタ！ロースかつ2倍160g、松のや人気メニュー復活

ロイホ名物、18年目の「黒×黒ハンバーグ」が進化！

ロイヤルホストは4月22日より、看板商品「黒×黒ハンバーグ」をリニューアルして販売します。

▲黒×黒ハンバーグ（ブラウンバターソース目玉焼き付／ガーリッククリームソース）

250g 2068円、190g 1628円

今回の刷新では、18年目を迎える「黒×黒ハンバーグ」の粗挽き感をさらに強化しています。

新設備の導入により挽肉の粒を大きくし、肉の食感と旨みを引き出したとしています。また、黒毛和牛と黒豚の配合比率を見直し、甘みとコクを加えたことで、伝統のソースとの相性を高めています。

・ロイホ、18年目の「黒×黒ハンバーグ」が進化！「食べたい…」としか出てこない

マクドナルドで4週連続ナゲットキャンペーン

15ピースが250円引きに 4月22日～

マクドナルドは4月22日～5月19日の期間、「チキンマックナゲット 15ピース（ソース3個付き）」を特別価格490円で販売するキャンペーンを開催します。

▲チキンマックナゲット 15ピース

特別価格490円（通常740円～）

「チキンマックナゲット」は、外はカリッと中はジュワッとジューシーに揚げられたマクドナルドの定番ナゲット。期間中は15ピースが通常価格740円～のところ250円引きで販売されます。

・マクドナルド4週連続ナゲット250円引き！10個より15個が安くてバグってる

フレッシュネスにパクチーバーガー 4月22日～

カオマンガイ＆バインミー

フレッシュネスバーガーは、4月22日より「パクチーチキンバーガー カオマンガイ」と「パクチーチキンバーガー バインミー」を期間限定で販売します。

フレッシュネスで、約1万人の投票で選ばれた「パクチーバーガー総選挙」の結果をもとに、今回、新作部門1位のカオマンガイが商品化。また、復活部門1位に輝いたバインミーが復活販売されます。



いずれの商品もパクチーの量を1倍／3倍／5倍で選択できます。

・パクチー5倍のやりすぎバーガーも！「パクチーバーガー」に新作

ペッパーランチで4月22日～

「ワイルドジューシーステーキ」がお得値

ペッパーランチは4月22日～5月10日のゴールデンウィークを含む19日間限定で、「ステーキキャンペーン」を開催し、限定サイズの「ワイルドジューシーステーキ 110g」を、980円という特別価格で販売します。

また、通常のサイズ（150g・200g・300g・カットステーキ110g）も最大23％オフの特別価格で提供します。

・鉄板ステーキ980円！ 19日間限定「ワイルドジューシーステーキ」が超お得

ゼッテリアで4月23日～

昨年好評「アボカドフェア」が今年も

バーガーチェーン「ゼッテリア」は4月22日から昨年も好評だった「アボカドフェア」を開催し、「アボカドチーズバーガー」など新商品3品を販売します。

▲「アボカドチーズバーガー」（640円）

ビーフ100%のジューシーなパティに、ごろっと大きめにダイスカットしたアボカドと、なめらかな食感が特長のワカモレソースを合わせたバーガー。アボカドのクリーミーな味わいと、やさしい酸味のあるオーロラソース、濃厚なチーズのコクが織りなす贅沢な味わいが特徴です。

▲「アボカドえびバーガー」（590円）

プリプリサクサク食感のえびパティに、ごろっと大きめにダイスカットしたアボカド、ワカモレソース合わせ、スライストマト、特製タルタルソースなどを挟んでバンズでサンド。

・ぷりっサクッの「アボエビバーガー」も！好評のアボカドフェア今年も