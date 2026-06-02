ローソン「盛りすぎ」再来！ファミマは巨大商品、セブンは揚げ物セール【今週激アツ】

ごきげんよう。この記事では、6月1日～7日に開催するキャンペーンや新発売の注目グルメを紹介します。今週はコンビニのキャンペーンが激アツです！

ローソン 6月2日～

「盛りすぎ」増量商品など発売

ローソンは6月2日から、全国の店舗で「超ハッピーすぎ！チャレンジ」を開始。価格を据え置いたままボリュームや味わいを強化した商品を順次販売します。

▲ソース焼そば 63％増量 559円

※6月2日、3日のみ発売。

▲盛りすぎ！ハムサンド 354円（ハムを約51％増量）

▲合わせすぎ！ミートソース＆トマトガーリックパスタ 697円

・うおおお！ローソン「盛りすぎ」企画、63％増量焼そばなど限界突破

ファミリーマート 6月2日～

「巨大サイズ」の商品が登場

ファミリーマートは、通常よりたっぷりサイズの商品を揃えた「巨大オールスター祭」キャンペーンを6月2日より全国の店舗で開催します。

「巨大オールスター祭」では、視覚的なインパクトと食べ応えを追求した“巨大サイズ”の商品を開発。全14品を展開します。

・異様にデカい。ファミマ「巨大オールスター祭」"約3.7倍"商品も

セブンイレブン 6月3日～

16時～20時「揚げ物」半額

セブン‐イレブンは6月3日～6日の期間、「揚げ物スーパーセール」を開催します。

「揚げ物スーパーセール」は時間帯限定での開催。各日16時～20時までの4時間限定のみ、レジ横の揚げ物やフランク各種が標準価格の半額で販売されます。対象は「ななチキ」や「揚げ鶏」などの定番商品を含むラインアップ。



▲ななチキ 通常250円→125円

・「ななチキ」「アメリカンドッグ」も半額に！セブン揚げ物セール、時間帯限定で開催

かつや 6月1日～

ごはんが進む「チキンカツ×モツ炒め」

とんかつチェーン「かつや」、は「モツ野菜炒めとチキンカツの合い盛り丼」「モツ野菜炒めとチキンカツの合い盛り定食」を6月1日より期間限定で販売します。

▲モツ野菜炒めとチキンカツの合い盛り丼

通常店舗：869円／券売機店舗：870円

かつやらしいボリューム感が楽しめる期間限定メニュー。今回、白飯が進む"ピリ辛モツ野菜炒め"を合わせているのがポイントです。

・【本日】かつや「チキンカツ×モツ」発売、“飯泥棒”な予感しかしない

ココイチ 6月2日～

夏の定番「チキンと夏野菜カレー」

カレーハウスCoCo壱番屋（以下ココイチ）は、6月2日より数量限定で「チキンと夏野菜カレー」を発売します。

▲チキンと夏野菜カレー 1080円

※ライス300g、辛さ普通の場合の価格

夏の定番メニューが復活。ほぐしたチキンにナス、オクラ、ミニトマトなどの夏野菜を組み合わせた限定カレーです。

・ココイチ夏の人気メニュー復活！「チキンと夏野菜カレー」登場

松屋 6月2日～

「チーズIN」ハンバーグ登場

牛めしの「松屋」は、6月2日10時より「溢れる3種の濃厚チーズINハンバーグ」を発売します。

▲溢れる3種の濃厚チーズINデミハンバーグ定食 1090円

ふっくらと焼き上げたハンバーグの中に3種のチーズを閉じ込めたメニューです。王道のデミソースと合わせることで、チーズのコクと肉の旨味を組み合わせています。

・チーズがどばっ！ 松屋「濃厚チーズINハンバーグ」登場 これは意外

夏の定番「鬼おろしシリーズ」3種が登場

丸亀製麺は6月2日より、「鬼おろしシリーズ」を期間限定で販売します。

シャキシャキ食感の大根おろしと牛肉を組み合わせた「鬼おろし肉ぶっかけうどん」をはじめ、3種類のぶっかけうどんを展開します。

・丸亀製麺「鬼おろし」が今年も！ 牛肉、豚しゃぶ、からあげの3種が登場

ミスタードーナツ 6月3日～

「もっちゅりん」が限定で登場

ミスタードーナツは「もっちゅりん」全3種を6月3日から店頭販売および予約分の引き渡しを開始します。

「もっちゅりん」は昨年、ミスタードーナツ55周年を記念して初登場した“もっちゅり食感”が特長のドーナツです。昨年発売時に話題になり、売れ行きが好調だったことから、ミスドネットオーダーの事前予約を通常よりりも早く開始しています。

・ミスド「もっちゅりん」もう予約始まってた！今年こそ食べたい

すき家 6月4日～

「とん汁みそらーめん」牛丼のおともに

中丼チェーン「すき家」は、新商品「とん汁みそらーめん」を6月4日9時より期間限定で販売します。

すき家の定番メニュー「とん汁」に麺と特製タレを組み合わせた一杯で、牛丼と組み合わせられるサイドメニューとして展開します。

▲牛丼（並盛）＋とん汁みそらーめんたまごセット 850円



とん汁みそらーめんは、「とん汁」に麺を合わせ、2種の味噌やニンニク、生姜などをブレンドした特製タレを加えた商品です。

・どゆこと？ すき家「とん汁みそらーめん」登場 牛丼セット＆単品も

ケンタッキー 6月3日～

スティック状の骨なしチキン第2弾

ケンタッキーフライドチキンは6月3日、スナック感覚のお手頃チキン「辛旨ジンガー」を数量限定で発売します。また、「カーネルクランチポテト」も再発売。

▲辛旨ジンガー 290円

骨なしのもも肉を使用したスティック状のチキンで、手で持ちやすいサイズ感が特徴です。今回、唐辛子を効かせたスパイシーな味付け。

・ケンタに290円お手軽チキン第2弾！ スティックタイプが新しい