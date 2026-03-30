【今週】ファミマ増量カレー発売、松屋の“ガリバタエッグ丼”も気になる

ごきげんよう。アスキーグルメのナベコです。関東ではついに桜が全開に。そんな中、4月1日からは新生活がスタート。新しい環境になる人もそうじゃない人も、しっかり食べて元気をつけたい時期ですね！

さて、この記事では、3月30日週発売の注目グルメを紹介します。ファミマの増量フェアや松屋の新作など、気になる商品が登場します。

松屋3月31日～

「鶏のバター醤油炒め」が登場

牛めしの松屋は3月31日10時より「鶏のバター醤油炒め」各種を販売します。

2年ぶりに復活となるメニュー。

▲鶏のバター醤油炒め（920円、ダブル1410円）

「鶏のバター醤油炒め」は、ジューシーな鶏もも肉に、背徳のとろけるバター、にんにく醤油の特製ダレを合わせ、鉄板の上で一気に炒めた一皿。



ライスとみそ汁がついた「鶏のバター醤油炒め（ライスセット）」と「鶏のバター醤油炒め定食」が用意されます。

また、丼仕立ての「ガーリックバター豚カルビエッグ丼」も登場します。

▲鶏のバター醤油炒め定食（980円、ダブル1470円）

▲ガーリックバター豚カルビエッグ丼（790円）

・松屋「ガーリックバター豚カルビエッグ丼」登場！ごはんが止まらないやつ

ファミマ45％増量キャンペーン

2週目は定番カレーやスパゲッティが増量

ファミリーマートは「うまくて、ドでかい！お値段そのまま なぜか45％増量作戦」を、3月24日より全国の店舗で展開中です。



創立45周年を記念した企画で、弁当やサンドイッチ、スイーツなど全14種類が対象。2週にわたり、価格据え置きのまま内容量を45％増量して販売しています。第2週となる3月31日には定番カレーや大盛りスパゲッティの増量商品が登場します。

▲30種類以上のスパイスが決め手のこだわりカレー 450円

30種類以上のスパイスを使用した、ファミリーマートのロングセラー商品を45％増量。

▲大盛 明太子スパゲティ 598円

もともと「大盛」の明太子スパゲティを、通常商品より45％増量。

▲テリヤキチキンとたまごのサンド 348円

長年定番商品として展開している人気のサンドイッチ。45％増量商品では1組プラスされています。

・ファミマ45％増量！今週は「カレー」「明太スパゲッティ」がドでかい大盛りに

餃子の王将で4月1日～

「野菜たっぷりあんかけ焼そば」

餃子の王将は月替わりメニューとして、4月1日より「野菜たっぷり春のあんかけ焼そば」を発売します。

食べ応えたっぷりのもちもち麺にシャキシャキ野菜の組合せ。魚介の出汁と生姜を効かせた餡は優しい味わいで、春を感じられるんだとか。

・餃子の王将「野菜たっぷりあんかけ焼そば」アツアツ×もちもち麺の限定メニュー始まる

「塩とんこつらーめん」が今年も登場

幸楽苑で4月1日～

ラーメンチェーンの幸楽苑は「塩とんこつらーめん」を4月1日より期間限定で販売します。

▲塩とんこつらーめん

価格：860円



3年連続での登場となる商品で今年も復活。豚頭・豚足などを丁寧に炊き出したスープに、昆布・椎茸・鰹節の旨味を加え、コク深く仕上げたという塩とんこつらーめんです。

・チャーシュー5枚の食べ応え！幸楽苑「塩とんこつらーめん」、150円お得のセットも

世界のグルメをイメージしたパイ3種が新登場

ミスタードーナツで4月1日～

ミスタードーナツは4月1日から、「ミスドゴハン」の春夏メニューとして、世界各地の料理をイメージした春夏パイ3種を発売します。

▲ミートソースとマッシュポテトパイ テイクアウト259円、イートイン264円

▲ホワイトソースのクロックムッシュ風パイ テイクアウト259円、イートイン264円

▲バターチキンカレーパイ テイクアウト259円、イートイン264円

・気になる！ ミスドの新作「世界のグルメパイ」 バターチキンカレーも登場

マリオ×サーティワン

4月1日～スタート

サーティワンは4月1日～5月7日の期間、Nintendo Switch向けソフト「スーパーマリオギャラクシー」とのコラボレーションキャンペーンを実施します。

ゲームの世界観を表現した新作フレーバーや限定デザインのカップ、サンデー、セット商品などが登場します。

▲スーパーマリオギャラクシー ダブルカップ

スモールダブル510円／レギュラーダブル760円

▲ロゼッタ スペシャルダブルカップ

スモールダブル680円／レギュラーダブル930円

▲スーパーマリオギャラクシー シングルサンデー 580円

・サーティワン×マリオ ロゼッタカップがかわいい！チコのスプーンチャーム付き

なか卯の季節の定番メニューが復活

4月1日～

なか卯は4月1日11時より、「温たま冷やし担々うどん」をはじめとする「冷やし担々うどん」核種を販売します。

特製の胡麻担々だれを使用した「冷やし担々うどん」はなか卯の季節の定番メニューです。

▲温たま冷やし担々うどん 小530円、並690円、大790円

胡麻担々だれに温たまを組み合わせた冷やしうどんです。花椒が香るシビ辛さとコクのある味わいに加え、ミンチの食感や温たまのまろやかさが特徴とされています。

▲冷やし担々うどん 小420円、並580円、大680円

胡麻担々だれの味わいをシンプルに味わえる冷やしうどんです。

・うまいやつ。なか卯「冷やし担々」おなじみ季節メニューが復活