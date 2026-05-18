今週の注目グルメ 第393回
5月18日週の注目グルメ
【今週発売】マクドナルド「北海道じゃが」、モス「アボカド海老かつ」など新作バーガーどしどし
2026年05月18日 22時20分更新
ごきげんよう。アスキーグルメのナベコです。爽やかな5月の陽気……、とも言っていられないくらい暑い日が続きます。こんな時期はしっかり食べて、ばてないようにカラダをつくっていきましょう。
この記事では、5月18日週発売の注目グルメを紹介します。今週はマクドナルドやモスバーガーなど新作バーガーがどしどし登場しますよ。
夏の刺激的な味！ 5月18日～
「カップヌードル スパイスSHOCKカレー」
日清食品はカップ麺「カップヌードル スパイスSHOCKカレー」（267円）を5月18日に全国で発売します。
チキンの旨みとトマトの酸味をベースに、青唐辛子やクミン、コリアンダーなど14種のスパイスをきかせたカレースープを楽しめるカップヌードル。
別添の「あとがけスパイスSHOCK」を加えれば、スパイスの華やかな香りが一層際立つとしています。
・14種スパイスで刺激MAX！「カップヌードル スパイスSHOCKカレー」登場
すき家 5月19日～
今年も「めかぶオクラ牛丼」登場
すき家は5月19日9時より、「めかぶオクラ牛丼」（並660円）を販売します。
毎年人気を集めている「めかぶオクラ牛丼」は、すき家の牛丼に三陸産めかぶとオクラをトッピングした、これからの暑くなる時期にぴったりという商品です。
めかぶとオクラの味付けには、昆布やカツオなどの旨みが詰まった“旨だし醤油”を使用。さっぱりとした味わいや“ねばとろ”食感が牛丼の旨みと調和した、最後までするっと食べ進められる一杯です。
・すき家「めかぶオクラ牛丼」今年も登場！ 今年は生姜ソース入りも新登場
松屋、グリーンな見た目の
「チミチュリソース厚切りポークグリル」5月19日～
松屋は5月19日10時より、「チミチュリソース厚切りポークグリル定食」を販売します。1280円、ダブル2130円。
アルゼンチン発祥のチミチュリソースを松屋流にアレンジし、厚切りポークと組み合わせた「チミチュリソース厚切りポークグリル」が主役。鉄板で焼き上げた厚切りの豚肉に、南米で広く親しまれるチミチュリソースを合わせた一皿です。
チミチュリソースは鮮やかなグリーンの見た目に、バジルの爽やかな香りが特徴。
・スゴ！松屋「チミチュリソース厚切りポークグリル」緑まみれ……
マクドナルドに「ご当地マック」5月19日～
北海道じゃが、名古屋手羽、博多明太
マクドナルドは、新作バーガー「北海道じゃがチーズてりやき」「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」「博多明太バターてりやき」を5月20日より発売します。
日本各地のご当地名物の魅力を詰め込んだ“ご当地マック”として3つの新作バーガー仕立てています。
▲北海道じゃがチーズてりやき 490円～
「てりやきマックバーガー」に北海道じゃがチーズを組み合わせた一品。
▲名古屋名物 手羽先風 黒胡椒ジューシーチキン 490円
黒胡椒でパンチを効かせたチキンパティに、レタスとマヨソース、甘辛い手羽先風ソースを合わせたチキンバーガー。
▲博多明太バターてりやき 490円～
「てりやきマックバーガー」に博多明太バターマヨソースとチェダーチーズを組み合わせた一品。
・マクドナルド新作は“ご当地”バーガー！北海道じゃが×てりやき、手羽先風チキン、明太バターが登場
モスにエビバーガー 5月20日～
「アボカド海老カツ」に「海老エビフライ」
モスバーガーは、「アボカド海老カツバーガー ～国産バジルマヨ～」と「『モスの匠味（たくみ）』海老エビフライバーガー ～くし切りレモン添え～」を5月20日より発売します。
初夏の季節に合わせて海老を使用したバーガー2商品が登場。「アボカド海老カツバーガー」は期間限定で、プレミアムな「モスの匠味」として登場する「海老エビフライバーガー」は数量限定です。
▲アボカド海老カツバーガー ～国産バジルマヨ～ 590円
海老カツは、海老のむき身がゴロゴロ入った仕立てで、ぷりぷり食感と海老の風味をしっかり楽しめるのが特徴。
▲『モスの匠味（たくみ）』海老エビフライバーガー ～くし切りレモン添え～ 780円
こちらは、昨年よりサイズアップした大ぶりの海老フライを2本トッピング。
・エビが2尾！ モスの匠味「海老エビフライ」バーガー、ぷりサク感やばそう
今治で愛され続ける味「今治焼豚玉子飯」
持ち帰り弁当の「ほっともっと」では、「今治焼豚玉子飯」各種を5月20日より発売します。
▲「今治焼豚玉子飯」690円
愛媛県今治市のご当地グルメとして愛される「今治焼豚玉子飯」のお弁当。甘味と旨味が凝縮された特製醤油ダレを、豚バラ焼豚にたっぷりと絡め、アクセントのコショウが効いた目玉焼きを贅沢に2個トッピング。
「今治焼豚玉子飯世界普及委員会」監修のもと作り上げた本格的な味わいといいます。
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