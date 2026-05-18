【今週発売】マクドナルド「北海道じゃが」、モス「アボカド海老かつ」など新作バーガーどしどし

ごきげんよう。アスキーグルメのナベコです。爽やかな5月の陽気……、とも言っていられないくらい暑い日が続きます。こんな時期はしっかり食べて、ばてないようにカラダをつくっていきましょう。

この記事では、5月18日週発売の注目グルメを紹介します。今週はマクドナルドやモスバーガーなど新作バーガーがどしどし登場しますよ。

夏の刺激的な味！ 5月18日～

「カップヌードル スパイスSHOCKカレー」

日清食品はカップ麺「カップヌードル スパイスSHOCKカレー」（267円）を5月18日に全国で発売します。

チキンの旨みとトマトの酸味をベースに、青唐辛子やクミン、コリアンダーなど14種のスパイスをきかせたカレースープを楽しめるカップヌードル。

別添の「あとがけスパイスSHOCK」を加えれば、スパイスの華やかな香りが一層際立つとしています。

・14種スパイスで刺激MAX！「カップヌードル スパイスSHOCKカレー」登場

すき家 5月19日～

今年も「めかぶオクラ牛丼」登場

すき家は5月19日9時より、「めかぶオクラ牛丼」（並660円）を販売します。

毎年人気を集めている「めかぶオクラ牛丼」は、すき家の牛丼に三陸産めかぶとオクラをトッピングした、これからの暑くなる時期にぴったりという商品です。

めかぶとオクラの味付けには、昆布やカツオなどの旨みが詰まった“旨だし醤油”を使用。さっぱりとした味わいや“ねばとろ”食感が牛丼の旨みと調和した、最後までするっと食べ進められる一杯です。

・すき家「めかぶオクラ牛丼」今年も登場！ 今年は生姜ソース入りも新登場

松屋、グリーンな見た目の

「チミチュリソース厚切りポークグリル」5月19日～

松屋は5月19日10時より、「チミチュリソース厚切りポークグリル定食」を販売します。1280円、ダブル2130円。

アルゼンチン発祥のチミチュリソースを松屋流にアレンジし、厚切りポークと組み合わせた「チミチュリソース厚切りポークグリル」が主役。鉄板で焼き上げた厚切りの豚肉に、南米で広く親しまれるチミチュリソースを合わせた一皿です。

チミチュリソースは鮮やかなグリーンの見た目に、バジルの爽やかな香りが特徴。

・スゴ！松屋「チミチュリソース厚切りポークグリル」緑まみれ……

マクドナルドに「ご当地マック」5月19日～

北海道じゃが、名古屋手羽、博多明太

マクドナルドは、新作バーガー「北海道じゃがチーズてりやき」「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」「博多明太バターてりやき」を5月20日より発売します。

日本各地のご当地名物の魅力を詰め込んだ“ご当地マック”として3つの新作バーガー仕立てています。

▲北海道じゃがチーズてりやき 490円～

「てりやきマックバーガー」に北海道じゃがチーズを組み合わせた一品。

▲名古屋名物 手羽先風 黒胡椒ジューシーチキン 490円

黒胡椒でパンチを効かせたチキンパティに、レタスとマヨソース、甘辛い手羽先風ソースを合わせたチキンバーガー。

▲博多明太バターてりやき 490円～

「てりやきマックバーガー」に博多明太バターマヨソースとチェダーチーズを組み合わせた一品。

・マクドナルド新作は“ご当地”バーガー！北海道じゃが×てりやき、手羽先風チキン、明太バターが登場

モスにエビバーガー 5月20日～

「アボカド海老カツ」に「海老エビフライ」

モスバーガーは、「アボカド海老カツバーガー ～国産バジルマヨ～」と「『モスの匠味（たくみ）』海老エビフライバーガー ～くし切りレモン添え～」を5月20日より発売します。

初夏の季節に合わせて海老を使用したバーガー2商品が登場。「アボカド海老カツバーガー」は期間限定で、プレミアムな「モスの匠味」として登場する「海老エビフライバーガー」は数量限定です。

▲アボカド海老カツバーガー ～国産バジルマヨ～ 590円

海老カツは、海老のむき身がゴロゴロ入った仕立てで、ぷりぷり食感と海老の風味をしっかり楽しめるのが特徴。

▲『モスの匠味（たくみ）』海老エビフライバーガー ～くし切りレモン添え～ 780円

こちらは、昨年よりサイズアップした大ぶりの海老フライを2本トッピング。

・エビが2尾！ モスの匠味「海老エビフライ」バーガー、ぷりサク感やばそう

今治で愛され続ける味「今治焼豚玉子飯」

持ち帰り弁当の「ほっともっと」では、「今治焼豚玉子飯」各種を5月20日より発売します。



▲「今治焼豚玉子飯」690円



愛媛県今治市のご当地グルメとして愛される「今治焼豚玉子飯」のお弁当。甘味と旨味が凝縮された特製醤油ダレを、豚バラ焼豚にたっぷりと絡め、アクセントのコショウが効いた目玉焼きを贅沢に2個トッピング。



「今治焼豚玉子飯世界普及委員会」監修のもと作り上げた本格的な味わいといいます。

・甘辛チャーシュー×目玉焼き2つ！ほっともっと「今治焼豚玉子飯」