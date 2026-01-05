このページの本文へ

毎日15時以降に実施

松屋で「生野菜」150円→100円に！ 約2週間限定のキャンペーン

2026年01月05日 18時45分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　松屋は2026年に60周年を迎える節目に合わせ、記念企画の第1弾として「松屋の野菜はじめ！」を1月5日15時より開始しました。

　期間中は毎日15時から翌5時までの時間限定で、対象メニューを注文した人に向けて、通常150円の生野菜を50円引きの100円で提供します。

　実施期間は1月5日15時～1月20日5時。対象となるのは牛めし、丼、カレー類です。定食、朝定食、ロカボメニュー、おこさまメニュー、サイドメニューは対象外です。

　キャンペーンは一部店舗を除く全国の松屋で実施され、成田空港第3ターミナル店やパーキングエリア内の店舗は対象外となります。

松屋の生野菜といえば“フレンチドレッシング”

　生野菜には、長年変わらぬ味として提供されている松屋のフレンチドレッシングが使用されており、生ドレッシングならではのフレッシュな味わいが特徴としています。

　松屋によると、キャベツは寒さの中で糖を蓄える性質があり、冬は甘みを感じやすい時期とされています。今回の企画では、こうした冬の時期のキャベツを生野菜として提供します。

夜時間帯限定で生野菜がおトクに！

　いつものメニューに生野菜を添えやすくなる取り組みがスタートします。松屋の生野菜は、生ドレッシングでシャキッとした美味しさが魅力とのこと。

　こちらの実施は20日まで、毎日15時から翌5時までの時間帯限定となります。この機会に、定番メニューにヘルシーな生野菜をプラスしては？

※価格は税込み表記です。

