1月5日発売

お待ちかね！ ケンタの「レッドホットチキン」が復活！「激辛チャレンジ」もあるよ

2026年01月01日 13時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　ケンタッキーフライドチキンは1月5日より、数量限定で「レッドホットチキン」と「レッドホットツイスター」を全国の店舗で発売します。

　夏の定番として知られる辛旨メニューが、昨年に続いて冬の時期にも登場します。

夏の定番「レッドホットツイスター」が冬に復活！

▲レッドホットチキン　340円

　スパイスを効かせた衣で仕上げたフライドチキンで、刺激的な辛さの中に鶏肉の旨味を感じられるといいます。チキンはKFC独自の製法により、噛んだ際に肉の旨味が広がる点が特徴とされています。

・食べくらべセット　990円
（レッドホットチキン、オリジナルチキン、選べるサイド1種、ドリンク(M)）
・食べくらべ4ピースパック　1540円
（レッドホットチキン2ピース、オリジナルチキン2ピース、選べるサイド1種）
・食べくらべ6ピースパック　2290円
（レッドホットチキン3ピース、オリジナルチキン3ピース、選べるサイド2種）

▲レッドホット満喫パック　2290円
（レッドホットチキン6ピース、選べるサイド1種）

ワンハンドで食べられる「レッドホットツイスター」も登場！

▲レッドホットツイスター　390円

　トルティーヤでカーネルクリスピーとレタスを包み、「レッドホットチキン」の辛さを再現した特製ソースを合わせています。

　こちらは今年の夏に2018年以降7年ぶりのリニューアル復活を果たしたメニューで、今回再登場します。

▲レッドホットツイスターセット　800円
（レッドホットツイスター、ポテト(S)、ドリンク(M)）

▲激辛ソース　30円

　別売りのソースで、1辛から5辛まで好みに合わせて辛さを調整できます。特に5辛は、強い刺激を求める人向けの設定とされています。

・激辛チャレンジセット　1020円
（レッドホットチキン、オリジナルチキン、選べるサイド1種、ドリンク(M)、激辛ソース）

　レッドホットチキンに激辛ソースを組み合わせて、自分好みの刺激を試せる「激辛チャレンジセット」も用意されています。

辛いもの好き必見！

　寒い時期に、辛さを楽しむ「レッドホットチキン」が戻ってきました。定番のチキンとは違う刺激を、その日の気分で選べるのはうれしいところです。

　さらに辛さを求める人向けに「激辛チャレンジセット」が用意されているのも気になるポイントです。この機会に、思い切った辛さに挑戦してみては？

※価格は税込み表記です。

