お待ちかね！ ケンタの「レッドホットチキン」が復活！「激辛チャレンジ」もあるよ

ケンタッキーフライドチキンは1月5日より、数量限定で「レッドホットチキン」と「レッドホットツイスター」を全国の店舗で発売します。

夏の定番として知られる辛旨メニューが、昨年に続いて冬の時期にも登場します。

夏の定番「レッドホットツイスター」が冬に復活！

▲レッドホットチキン 340円

スパイスを効かせた衣で仕上げたフライドチキンで、刺激的な辛さの中に鶏肉の旨味を感じられるといいます。チキンはKFC独自の製法により、噛んだ際に肉の旨味が広がる点が特徴とされています。

・食べくらべセット 990円

（レッドホットチキン、オリジナルチキン、選べるサイド1種、ドリンク(M)）

・食べくらべ4ピースパック 1540円

（レッドホットチキン2ピース、オリジナルチキン2ピース、選べるサイド1種）

・食べくらべ6ピースパック 2290円

（レッドホットチキン3ピース、オリジナルチキン3ピース、選べるサイド2種）

▲レッドホット満喫パック 2290円

（レッドホットチキン6ピース、選べるサイド1種）

ワンハンドで食べられる「レッドホットツイスター」も登場！

▲レッドホットツイスター 390円

トルティーヤでカーネルクリスピーとレタスを包み、「レッドホットチキン」の辛さを再現した特製ソースを合わせています。

こちらは今年の夏に2018年以降7年ぶりのリニューアル復活を果たしたメニューで、今回再登場します。

▲レッドホットツイスターセット 800円

（レッドホットツイスター、ポテト(S)、ドリンク(M)）

▲激辛ソース 30円

別売りのソースで、1辛から5辛まで好みに合わせて辛さを調整できます。特に5辛は、強い刺激を求める人向けの設定とされています。

・激辛チャレンジセット 1020円

（レッドホットチキン、オリジナルチキン、選べるサイド1種、ドリンク(M)、激辛ソース）

レッドホットチキンに激辛ソースを組み合わせて、自分好みの刺激を試せる「激辛チャレンジセット」も用意されています。

辛いもの好き必見！

寒い時期に、辛さを楽しむ「レッドホットチキン」が戻ってきました。定番のチキンとは違う刺激を、その日の気分で選べるのはうれしいところです。

さらに辛さを求める人向けに「激辛チャレンジセット」が用意されているのも気になるポイントです。この機会に、思い切った辛さに挑戦してみては？

※価格は税込み表記です。