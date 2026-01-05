ミスド×ゴディバの贅沢コラボ！「トリュフショコラドーナツ」「生ショコラフレンチ」など5種が登場

ダスキンが運営するミスタードーナツは、チョコレートブランドの「ゴディバ」と共同開発した「Mister Donut×GODIVA」全5種類を、1月9日から期間限定で発売する。

ミスド×ゴディバのコラボドーナツが登場

創業から55周年のミスタードーナツと、100周年のゴディバの豪華なコラボが実現。「Mister Donut×GODIVA」では、ゴディバのトリュフショコラから着想を得て開発したトリュフショコラドーナツ生地を使用した商品を筆頭に展開する。



トリュフショコラドーナツ生地は、くちどけよくなめらかな食感。見た目にも食感にもトリュフショコラをイメージしたという。



その他、ミスタードーナツで人気のフレンチクルーラーをもとに、ゴディバと開発した生ショコラフレンチ生地の商品や、ショコラパイ生地の商品も揃えている。



▲トリュフショコラドーナツ ノワール（テイクアウト 345円、イートイン 352円）

トリュフショコラをイメージしたなめらかな食感のショコラドーナツ生地にガナッシュクリームとガナッシュホイップを重ね、チョコレートをコーティング。フレークチョコとココアパウダーをトッピングして仕上げている。

▲トリュフショコラドーナツ プラリネ（テイクアウト 345円、イートイン 352円）

トリュフショコラをイメージしたなめらかな食感のショコラドーナツ生地にガナッシュクリームとプラリネホイップを重ね、チョコレートをコーティング。ローストアーモンドとチョコクランチをトッピングして仕上げている。



▲生ショコラフレンチ ノワール（テイクアウト 270円、イートイン 275円）

ふんわりしっとり、口の中でとろけるような食感の生ショコラフレンチ生地にショコラ風味のグレーズをコーティング。ホワイトチョコをあしらい上品な装いに仕上げている。

▲生ショコラフレンチ キャラメルプラリネ（テイクアウト 291円、イートイン 297円）



ふんわりしっとり、口の中でとろけるような食感の生ショコラフレンチ生地にキャラメルクリームとプラリネホイップをサンド。チョコレートのあしらいとココアパウダーで仕上げている。



▲ドゥショコラパイ（テイクアウト 367円、イートイン 374円）

ビターな味わいの生地に2種のショコラクリームを包んだ、デニッシュのようでサクサクとした食感のショコラパイ。チョコレートの装いで仕上げている。

ご褒美Dayに

2つのアニバーサリーイヤーに特別なコラボが実現。見た目にも贅沢で、味わいにも期待したい。



チョコが好きな方にはたまらないコラボドーナツは、とことん自分を甘やかしたい時にチョイスしたい！

（※文中の価格はすべて税込）