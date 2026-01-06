ゴマ香る旨辛！「たっぷり野菜の担々うどん」なか卯、新年の第一弾メニュー

なか卯は1月7日11時より、新商品「たっぷり野菜の担々うどん」を販売します。

なか卯の新年第一弾の新メニューは

「たっぷり野菜の担々うどん」

丼ぶりメニューや京風うどんを提供するなか卯では、期間限定メニューとして「担々うどん」が度々登場しており、おなじみの存在です。



2026年初の新メニューとして今回登場するのは、担々スープに5種の野菜を組み合わせた「たっぷり野菜の担々うどん」です。

▲たっぷり野菜の担々うどん 小550円、並690円、大790円

ゴマの風味が特徴の担々スープに、玉ねぎ、もやし、ニンニクの芽、青梗菜、ニラの5種の野菜をのせたボリューム感のあるメニュー。

担々スープには、鰹や昆布の旨みを生かしただしを使用し、きめ細かくなめらかなゴマペーストとラー油を合わせることで、ゴマの香りとコクが際立つ旨辛な味わいに仕上げたとしています。

トッピングの野菜には旨辛ダレをかけ、甘辛く味付けした肉味噌とともに、うどんに絡めて食べると、シャキシャキとした食感とピリ辛で濃厚な味わいを楽しめるといいます。野菜の量は、1日の摂取目安とされる量の約半分に相当するとしています。

▲たっぷり野菜の担々そば 小650円、並810円、大930円

同じ担々スープと具材を、本格二八そばで味わえる「たっぷり野菜の担々そば」も揃います。

「担々うどん」の野菜がたっぷりバージョン

寒い時期に向けて、野菜をしっかり取れるボリューム満点の担々メニューが加わるのはうれしいですね。なお、現在発売中の「担々うどん」は並550円。140円の差額で“たっぷり野菜”を楽しめるということですね。



なお、こちらのメニューは、持ち帰りにも対応しています。お近くのなか卯で試してみては？

※価格は税込み表記です。