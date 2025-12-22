人気弁当4品が「54円引き」に！ 安くて嬉しい！ ミニストップが年末セール

ミニストップは12月22日より、年末の繁忙期に合わせた値引きセールを実施します。対象は人気の弁当4品とサンドイッチ3品で、弁当は12月26日まで、サンドイッチは12月28日まで、それぞれ期間限定で価格を引き下げます。

【12月26日まで】対象のお弁当4品が54円引き！

▲唐揚弁当 通常645円→591円

唐揚げは生姜醤油をベースにした爽やかな味付けで、隠し味としてにんにくやごまを加えています。

▲炒飯＆麻婆豆腐 通常645円→591円

玉子や野菜、胡椒の風味を効かせた炒飯と、山椒やラー油を加えた麻婆豆腐を組み合わせた商品です。

▲タルタルチキン南蛮弁当 通常645円→591円

卵黄ソースを加えた濃厚なタルタルソースを、薄衣のチキンにかけています。

▲ねぎ塩グリルチキン弁当 通常645円→591円

漬け込みによってやわらかくした鶏肉をオーブンで焼き上げた商品です。加熱処理をしていない長ねぎを使い、食感と香りを加えています。

【12月28日まで】対象のサンドイッチ3品が22円引き！

▲3種のミックスサンド 通常322円→300円

たまご、ハム、ツナサラダを組み合わせた商品です。野菜ソースに白ぶどう酢を加え、アンチョビソースを隠し味として使用しています。

▲香ばしい照焼きチキンとたまごサンド 通常387円→365円

照焼きソースを使ったチキンと、タマゴサラダ、ゆでたまごを組み合わせています。

▲トマトレタスサンド 通常387円→365円

厚切りトマトとレタスに、アンチョビペーストを加えたすりおろし野菜ソース、たまごサラダ、ハムを合わせた商品です。

忙しい年末の味方！

定番の弁当やサンドイッチが対象になっているので、毎日の食事にありがたいセールとなっています。

「タルタルチキン南蛮弁当」「炒飯＆麻婆豆腐」など食べごたえのある商品が対象となっているので、忙しい時期のスタミナチャージに利用しては？

※価格は税込み表記です。