このページの本文へ

12月22日～

人気弁当4品が「54円引き」に！ 安くて嬉しい！ ミニストップが年末セール

2025年12月22日 18時15分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　ミニストップは12月22日より、年末の繁忙期に合わせた値引きセールを実施します。対象は人気の弁当4品とサンドイッチ3品で、弁当は12月26日まで、サンドイッチは12月28日まで、それぞれ期間限定で価格を引き下げます。

【12月26日まで】対象のお弁当4品が54円引き！

▲唐揚弁当　通常645円→591円

　唐揚げは生姜醤油をベースにした爽やかな味付けで、隠し味としてにんにくやごまを加えています。

▲炒飯＆麻婆豆腐　通常645円→591円

　玉子や野菜、胡椒の風味を効かせた炒飯と、山椒やラー油を加えた麻婆豆腐を組み合わせた商品です。

▲タルタルチキン南蛮弁当　通常645円→591円

　卵黄ソースを加えた濃厚なタルタルソースを、薄衣のチキンにかけています。

▲ねぎ塩グリルチキン弁当　通常645円→591円

　漬け込みによってやわらかくした鶏肉をオーブンで焼き上げた商品です。加熱処理をしていない長ねぎを使い、食感と香りを加えています。

【12月28日まで】対象のサンドイッチ3品が22円引き！

▲3種のミックスサンド　通常322円→300円

　たまご、ハム、ツナサラダを組み合わせた商品です。野菜ソースに白ぶどう酢を加え、アンチョビソースを隠し味として使用しています。

▲香ばしい照焼きチキンとたまごサンド　通常387円→365円

　照焼きソースを使ったチキンと、タマゴサラダ、ゆでたまごを組み合わせています。

▲トマトレタスサンド　通常387円→365円

　厚切りトマトとレタスに、アンチョビペーストを加えたすりおろし野菜ソース、たまごサラダ、ハムを合わせた商品です。

忙しい年末の味方！

　定番の弁当やサンドイッチが対象になっているので、毎日の食事にありがたいセールとなっています。

　「タルタルチキン南蛮弁当」「炒飯＆麻婆豆腐」など食べごたえのある商品が対象となっているので、忙しい時期のスタミナチャージに利用しては？

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧