【今週強い】ケンタの“チキンで挟む”狂気バーガー、サーティワン10個盛りもスタート

ごきげんよう。アスキーグルメのナベコです。最近は日が落ちても適度に暖かくて気持ちいい日が増えたので、夜の徘徊がはかどっています。暑くなりすぎない今の季節を大事に過ごしたいですね。

この記事では、5月25日週発売の注目グルメを紹介します。今週はケンタッキーに肉肉しいバーガーが登場し、さらにサーティワンで最大10個盛りができる「よくばりフェス」がスタートし、やんちゃ感ある週ですよ。

えっ、具なし!? どん兵衛新作

「鰹だしの極み」5月26日～

日清食品は「日清のどん兵衛 鰹だしの極みうどん」、「日清のどん兵衛 鰹だしの極みそば」（各268円）を5月25日に全国で発売します。

通常の「どん兵衛」と比べて"だし"に3倍以上のコストをかけ、"だし"のおいしさをとことん追求したという新作。



本枯節（ほんかれぶし）を使用した先入れの"粉末鰹だし"、後入れの"液体鰹だし"をあわせており、食べる直前に「追い鰹節」をかける仕様。鰹節ならではの豊かな香りが楽しめるそうです。

・「だしにこだわりすぎて」どん兵衛50周年、“具材なし”新商品

ファミリーマート 5月26日～

昨年に引き続き「ハインツ」コラボ

ファミリーマートは5月26日より、洋風ソースブランド「ハインツ」とのコラボレーション商品6品を全国で発売します。

デミグラスソースやトマトケチャップに加え、新しくホワイトソースを使用した商品が登場します。弁当や麺類、軽食まで幅広くそろい、洋食メニューを中心とした全6種類がラインナップ。

▲特製ソースの大盛ナポリタン 598円

▲チキンとマカロニのクリームグラタン 498円

・やったー！ ファミマ「ハインツ」コラボ再び！「大盛ナポリタン」など全6品

うまトマも！ 松のや 5月27日～

200g級、ボリューム満点「ジャンボチキンかつ」

とんかつチェーン「松のや」は、「ジャンボチキンかつ」各種を5月27日15時より期間限定で発売します。

▲ジャンボチキンかつ定食

980円（単品680円）

チキンかつは、“特大サイズ”という鶏肉に丁寧にパン粉をまぶし、カラッと揚げています。外側はサクサクとした食感で、中はジューシーに仕上げ、鶏肉の旨味を感じられるといいます。

鬼おろしポン酢や味噌、タルタルなどの味付けや、ロースかつ、海老フライなどの合盛りといったバリエーションも展開します。さらに、人気の「うまトマ」「チーズうまトマ」と組み合わせたメニューも用意されます。

・デカすぎ！200g級「ジャンボチキンかつ」松のやに爆誕 うまトマ版も

ケンタに「ザ・アメリカンバーガーズ」

初のアボカド使用のバーガーも 5月27日～

ケンタッキーフライドチキンは、「ザ・アメリカンバーガーズ」3商品を5月27日から発売します。

今回、KFC史上初となるアボカドを使用したバーガー「TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー」をはじめ、「NEW YORK style オニオンリングフィレバーガー」「LAS VEGAS style ダブルダウンフィレバーガー」の3品が揃います。

▲NEW YORK style オニオンリングフィレバーガー 単品580円

▲TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー 単品580円

▲LAS VEGAS style ダブルダウンフィレバーガー 単品790円

・うおお肉すぎ！ KFC「ザ・アメリカンバーガーズ」肉肉バーガーに初アボカドも参戦

スターバックス 5月27日～

「バナナ アフォガート フラペチーノ」

スターバックス コーヒーは「バナナ アフォガート フラペチーノ」を5月27日より発売します。持ち帰り687円、店内利用700円。

とろりとしたバナナ果肉の自然な甘みと、焦がしキャラメルを思わせるコーヒーの香りが重なり合う、アフォガートのような味わいのフラペチーノです。

カップの底には、本来“規格外”であった「もったいないバナナ」の果肉を使用し、ミルクにバナナパウダーとクリームベースを合わせたフラペチーノを注ぎ、そこへエスプレッソショットとクラシックシロップを合わせたエスプレッソソースをかけて仕上げます。

・スタバ新作「バナナ アフォガート フラペチーノ」バナナの甘さ×コーヒー香る

辛いチキンマックナゲット

2種のソースも！5月27日～

マクドナルドは「スパイシーチキンマックナゲット」を5月27日から期間限定で発売します。あわせて期間限定のナゲットソースを2種展開します。

▲スパイシーチキンマックナゲット

5ピース 290円～

唐辛子の辛みとガーリックやオニオンの旨みで後を引くおいしさ。さらに、ホワイトペッパーとブラックペッパーの2種のペッパーが使用され、チキンの旨みを一層引き立てるとしています。

あわせて期間限定ソース「ホットチリガーリックソース」と「ペッパーチーズソース」が登場。

・辛いのきた！マクドナルド「スパイシーチキンマックナゲット」復活 ガーリック・チーズの限定ソースも

ドムドムまたやった 5月28日～

ケバブがバーガーに！？

ドムドムハンバーガーは、5月28日より期間限定で「ケバブバーガー」を全国の店舗で販売します。単品690円、セット1090円。

はジューシーなドムドムのパティが2枚入り、そこにざく切り野菜がごろごろ入った、具沢山トマトソースを合わせてバンズでサンド。

お肉のボリュームとトマトソースからほんのり香るスパイスと、シャキシャキの千切りキャベツで、まさに「屋台めし」のドムドム流「ケバブ」といいます。

・ドムドムまたやった！スパイス香る「ケバブバーガー」肉2枚で攻めてる

サーティワン最大10個盛りも

「よくばりフェス」5月28日～

サーティワン アイスクリームは5月28日～6月21日の毎週木・金・土・日曜日、「毎週木金土日はよくばりフェス！」を実施。各日12時から時間・数量限定で販売します。

よくばりフェスはベースとなる「トリプルポップ」に追加料金100円を支払うことで、ポップスクープを最大10コまで増やすことができます。好きなフレーバーや試したいフレーバーをを気軽に注文できる、期間限定のキャンペーンです。

ポップ7～ポップ10は、各日12時から1店舗あたり1日100コ限定で販売します。1人につき1日1つまでの提供となります。なお、トリプルポップからポップ5までは、追加40円でワッフルコーンにも対応します。

・サーティワン、アイス最大10コ盛り！「よくばりフェス」今年も来た