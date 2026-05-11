今週ヤバイ！セブンの「50％以上増量」にローソン100の「デカ盛り」フェアも

ごきげんよう。アスキーグルメのナベコです。GWが夢のように過ぎ通常モードへ。こんなタイミングは気分を切り替えるためにおいしいものを食べるっきゃない！

この記事では、5月11日週発売の注目グルメを紹介します。セブン「創業感謝祭」や、ローソンストア100の増量フェアなど、今週はお得系のキャンペーンが多いですよ。

ごろっと果肉 つぶつぶ食感 5月11日～

スターバックス「イチゴ チョコレート フラペチーノ」

スターバックス コーヒーは5月11日より「イチゴ チョコレート フラペチーノ」を販売します。持ち帰り732円、店内飲食745円。

甘酸っぱいイチゴに、ミルクとチョコレートのコクを重ねたフラペチーノです。

ストロベリーソースの果実感に、つぶつぶとしたチョコレートチップの食感、ミルクとチョコレートソースのまろやかさが合わさり、満足感のある味わいに仕上げたといいます。

・スタバ新作は“つぶつぶチョコ”が決め手！「イチゴ チョコレート フラペチーノ」

セブン‐イレブン、創業感謝祭「感謝盛り」

とみ田デカ豚ラーメンが増量 5月12日～

セブン‐イレブンは、創業感謝祭「感謝盛り」を5月12日から開催します。人気商品12品を価格据え置きのまま50％以上増量し、第1弾を5月12日〜25日に順次販売します。

おにぎり、弁当、麺類、パン、スイーツなど幅広いカテゴリーの商品が増量の対象に。例えば、「中華蕎麦とみ田監修 デカ豚ラーメン アブラ増」は野菜や麺、スープ、背脂にんにくが増量されて登場します。

▲中華蕎麦とみ田監修 デカ豚ラーメン アブラ増 734円 ※野菜・麺・スープ・背脂にんにく増量！

・セブン「創業感謝祭」で人気商品50％超増量へ！デカ豚ラーメンもチャーハン

松屋「バターチキンカレー」

再登場 5月12日～

松屋は5月12日10時より「バターチキンカレー」（980円）を販売します。

「バターチキンカレー」は、濃厚なココナッツミルクとトマトの旨味が広がるカレーソースに、鉄板でジューシーに焼き上げたごろごろのチキン、バターとスパイスの風味豊かな味わいが食欲を刺激するという一品。

今年は、仕上げに店舗でバターをひとかけら加えることで、バター感をさらにプラス。

・松屋のバタチキが今年も！バター感UPで濃厚クリーミーに

ローソン100「デカ盛りチャレンジ」

おにぎりもカレーも増量、5月13日～

ローソンストア100は5月13日から5月26日まで、価格据え置きでボリュームアップした商品などを展開する「デカ盛りチャレンジ」を開催します。

今回の企画は、弁当やおにぎり、パン、デザートなどを対象に、価格を据え置きでの増量や、デカ盛りサイズの商品として提供します。手に取った瞬間のインパクトと、食後の満足感を重視したラインアップとなっています。

▲トリプルたまごサンド 289円

・でかすぎ！ ローソン100「デカ盛りチャレンジ」おにぎりもカレーも増量、5月13日から

なか卯の「漬け旨サーモン丼」

3種で登場 5月13日～

なか卯は、5月13日11時より「漬け旨サーモン丼」（920円）を販売します。

▲「漬け旨サーモン丼」ごはん小盛：900円、並盛：920円、ごはん大盛：1020円

「漬け旨サーモン丼」は、なか卯特製のたれに漬け込んだサーモンを贅沢に盛りつけた商品です。上質な脂と、やわらかな身質が特長のアトランティックサーモンを使用。鮮やかな色合いと、とろけるような口どけを楽しめるとしています。



・うまいやつ！なか卯に「漬け旨サーモン丼」がくるぞ！塩だれやユッケも

松のやに新登場！ 5月13日～

うまトマ×国産雪国育ちロースかつ

松屋フーズのとんかつ業態「松のや」は、「国産雪国育ちうまトマロースかつ」各種を5月13日15時より発売します。

牛めしチェーンの「松屋」で不動の人気を誇る「うまトマハンバーグ」（通称うまトマ）とコラボしたメニュー。





▲“国産雪国育ち”うまトマロースかつ定食

1090円（単品890円）



「国産雪国育ちロースかつ」は、国産豚をサクッと揚げたかつメニュー。国産豚ならではのキメ細やかさや甘みのある味わい、やわらかさを特徴としています。過去にも限定で登場して評判でした。



今回は松屋のうまトマででお馴染みの、にんにくがガツンと効いた特製うまトマソースをあわせることで、一口ごとに溢れる旨味と香りに食欲がそそられる一品に。

・「うまトマ」好きには事件！ 松のや、国産ロースかつで攻めてきた

宇奈とと“最大級”のうな丼

1kg超の「悪魔盛」 5月13日～

うな丼を提供する「名代 宇奈とと」は5月13日より、創業25周年を記念した「爆盛うなぎ祭り」の新ラインアップとして「鰻とだし巻き玉子丼」シリーズを期間限定で販売します。

新登場の「悪魔盛」（2980円）は、同店の歴史の中でも“最大級”とされるボリュームが特徴です。

鰻をまるごと一尾使用し、だし巻き玉子一本をのせたメニューです。総重量1kg超えとされるボリュームで、今回の企画の中心となる構成です。

・うな丼1kg超えってマジ!? 宇奈とと「爆盛うなぎ祭り」が豪快すぎる

幸楽宛でマックス辛い

辛ラーメン「会津レッド」 5月16日～

ラーメンチェーン「幸楽苑」は、新メニュー「会津レッド」を5月16日から期間限定で発売します。

幸楽苑は本社を福島県に構えるラーメンチェーン。今回、福島・会津の名物に着想を得た新メニューが登場。幸楽苑史上、最も辛い一杯とうたいます。

▲会津レッド 830円

「会津レッド」は、会津名物「馬刺しの辛みそ」をイメージし、唐辛子とニンニクのクセになる味わいに着想を得て開発した、オリジナルの旨辛醤油らーめんです。

・激辛好き集合！幸楽苑で最も辛い「会津レッド」爆誕 真っ赤でヤバそう