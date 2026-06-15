今週の注目グルメ 第393回
6月15日週の注目グルメ
【今週】マクドナルド「ワールドカップ」バーガー、シュクメルリ復活、ジョイフル3つ盛りバーグ！お祭り状態
2026年06月15日 13時10分更新
ごきげんよう。暑くて汗がダラダラする日もあれば、急に梅雨寒の涼しい日が訪れたり、体調を崩しやすい時期です。しかも世界的なスポーツイベントもあるから早起きで忙しかったり……、あわただしくて大変！
そんな時期にはおいしいものを食べましょう。この記事では、6月15日～21日に開催するキャンペーンや新発売の注目グルメを紹介します。今週は肉っけ十分ですよ！
松屋と松のやで同時に「シュクメルリ」
6月12日～
松屋フーズは牛めし「松屋」と、とんかつ業態「松のや」で6月16日10時より同時に「シュクメルリ」メニューを発売します。
松屋で2020年に初登場した「シュクメルリ」は、ジョージアの郷土料理をベースに、日本のごはんに合うよう仕立てた商品です。発売当初から大きな話題を呼びました。
今回は松屋の創業60周年を記念して復活。海外店舗を含む国内外の松屋で同時販売されるほか、ブランド横断企画として松のやでも同時発売されます。
・「シュクメルリ祭り」始まる！松屋でも松のやでも！ニンニク好き歓喜
マクドナルド 6月17日～
「ワールドマック」シリーズ
マクドナルドは6月17日から、期間限定シリーズ「VIVA！ワールドマック」を全国で展開します。新作バーガー3種をはじめとした全8種類を発売。
「FIFA ワールドカップ26」を記念して展開するもので、開催国である北中米をイメージしたバーガーやサイドメニュー、ドリンクなど全8種類をラインアップします。
限定バーガー3品は、いずれもサッカーボールのような見た目の特製バンズを使用している点が特徴です。
▲ザク切りポテト＆肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー 580円～
▲メキシカンタコスチーズチキン 490円～
▲アボカドマヨチーズシュリンプ 490円～
・ヤバ肉厚！マクドナルド夜限定「倍肉厚ビーフ」W杯記念バーガー
やよい軒で「夏越ごはん」6月16日～
定食チェーンのやよい軒では6月16日より「夏越ごはんと豚しゃぶの定食」（1090円）を、期間限定で発売します。
6月30日頃に全国の神社で行われる「夏越の祓（なごしのはらえ）」は、一年の前半の穢れを祓い、後半の無病息災を願う伝統行事です。その風習にちなみ考案された行事食が「夏越ごはん」をやよい軒で発売。
もち麦ごはんに、茅の輪をイメージしたゴーヤー入りのかき揚げをのせ、天つゆをかけていただく“夏越ごはん”と、やわらかな豚しゃぶを組み合わせた季節限定の定食。
・ゴーヤーかき揚げ×豚しゃぶがうまそ！やよい軒の「夏越ごはん」
トリプルハンバーグも！
ジョイフル「ごちそうサマー」6月16日～
ファミリーレストランの「ジョイフル」は6月16日15時より、夏限定フェア「ごちそうサマー」キャンペーンを開催します。
定番人気ハンバーグ3種を贅沢に楽しめる「トリプルハンバーグ」をはじめ、ふっくら香ばしく焼き上げたうなぎなど多彩なメニューが登場します。
▲「ボリュームたっぷりトリプルハンバーグ」（1098円）
・すご！ハンバーグ3枚のボリュームプレートが1098円 ジョイフル夏フェア
ゼッテリア 6月17日～
豪快な「ニンニク牛カルビバーガー」
ゼッテリアは6月17日より、期間限定で「夏バーガーフェア」を開催し、「ニンニク牛カルビバーガー」など4商品を販売します。
牛カルビの濃厚な味わいと日向夏の爽やかな酸味という対照的な2つの方向性を軸にしたラインアップを展開します。
▲ニンニク牛カルビバーガー 620円
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