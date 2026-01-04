スープストックトーキョーの「七草粥」が今年も！ 1月7日限定で販売

スープ専門店「Soup Stock Tokyo（スープストックトーキョー）」は、外食店舗および「家で食べるスープストックトーキョー」の一部店舗にて、1月7日の当日限定メニュー「真鯛薫る七草粥」を提供します。

1月7日限定スープストックトーキョーの「七草粥」

七草粥は、1月7日に食べるとされる日本の伝統食です。



Soup Stock Tokyoでは、神奈川県三浦半島の岩崎ファームで育てられた春の七草を使用し、この日のための仕立てた七草粥を1日限定で提供します。

▲真鯛薫る七草粥

※価格は店舗で異なる

鯛だしと瀬戸内産真鯛のほぐし身を合わせた粥に、せりやなずななど春の七草を加えています。

仕上げに真鯛の白だしで作ったジュレを添え、ドライトマトの酸味や長芋の食感を組み合わせています。



■取扱店舗：Soup Stock Tokyo外食店舗（白馬店、沖縄・浦添パルコシティ店を除く）、家で食べるスープストックトーキョー一部店舗

正月明けの胃腸にやさしい一杯

正月のごちそうが続いた後に、胃腸を休める目的でも食されてきたという七草粥。Soup Stock Tokyoでも毎年恒例のメニューです。



真鯛と七草を組み合わせた七草粥は、伝統を感じつつも現代的な工夫が加えられていて、ほっとするグルメとして楽しめそう。新しい一年を静かに整えるためににも、注目したいメニューです。

販売は1月7日のみで、数量限定となります。気になる人は1月7日に店舗をチェックしてください。

※価格は税込み表記です。