【今週】マクドナルド「チキンタツタ」＆松屋「ごろチキ」人気メニューが復活

ごきげんよう。アスキーグルメのナベコです。暖かい陽気に心がほぐれて、ついつい食欲のままにあれもこれも食べたくなる今日この頃です。いいじゃないですか、春だもの。

さて、この記事では、4月13日週発売の注目グルメを紹介します。松屋の「ごろチキ」復活や、マクドナルドのチキンタツタなど、注目グルメがいっぱい！

日清カレーメシに「山盛」登場

1.4倍、400g超 4月13日～

日清食品は4月13日より、「日清山盛カレーメシ 欧風ビーフ」と「日清山盛ハヤシメシ デミグラス」を全国で発売します。

お湯を注いで5分で楽しめる即席カップライスの増量タイプ。従来商品よりライスとルゥをそれぞれおよそ1.4倍に増量。調理後の重量は400g以上となります。価格は各408円。

・でかっ！日清「山盛りカレーメシ」約1.4倍・400g超の大容量 優勝では

「ごろごろ煮込みチキンカレー」

およそ11ヵ月ぶりの復活 4月14日～

牛めしの松屋は「ごろごろ煮込みチキンカレー」を4月14日より発売します。

鉄板でジューシーに焼き上げたごろごろのチキンと松屋の「オリジナルカレー」をあわせた人気メニュー。

登場するたびに話題となり、2024年10月にはレギュラーメニューに加わったものの、2025年の5月下旬に販売終了となりました。今回およそ11か月ぶりの復活です。リリースによると、販売期間は約1ヶ月間。

・【悲報】松屋「ごろチキ」復活もレギュラーならず…1ヵ月で終了予定

「きたきたのこのこの山里」

まさかの合体！ 4月14日～

明治は、AIが発案した「きのこの山」と「たけのこの里」を合体させたチョコ菓子「きたきたのこのこの山里」を4月14日より全国のコンビニエンスストア、駅売店で発売しますよ。内容量は48g、実売価格は284円。

「きのこの山」の“カリッ”としたクラッカーと、「たけのこの里」の“サクッ”としたクッキーを砕き、ミルク風味のチョコレートと小麦パフを合わせてバー状に成型し、ビターチョコレートでコーティング。ザクザクとした食感と、ミルクとビター2種のチョコの味わいが楽しめるといいます。

・「きのこ×たけのこ」ついに合体！まさかの別モノっぽい見た目

ハーゲンダッツ プリンタルト

ファミマ限定 4月14日～

ハーゲンダッツ ジャパンは「ハーゲンダッツ『カラメルからめるプリンタルト』」を4月14日より全国の全国のファミリーマートで数量限定にて発売します。399円。

ほろ苦くとろりとしたカラメルソースが引き立つ、“プリンタルト”を表現したハーゲンダッツ。

卵のコクを感じられるカスタードアイスクリームに、食感のアクセントになるタルトグラハムクッキーを加え、天面にはカスタードアイスクリームにとろりとからむ、ほろ苦いカラメルソースをトッピングしています。

・これは食べたい！限定ハーゲンダッツ「プリンタルト」カラメルとろける贅沢アイス

マクドナルドのチキンタツタが今年も！

今年はガンダムコラボ 4月15日～

マクドナルドは「チキンタツタ」シリーズ全6種を4月15日より期間限定で発売します。

今回定番「チキンタツタ」と、新商品の「チーズチキンタツタ」「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」の3つのバーガーが登場します。

▲チキンタツタ

460円～／セット760円～

▲（新）チーズチキンタツタ

490円～／セット790円～

▲（新）タルタル油淋鶏風チキンタツタ

520円～／セット820円～

さらに、人気アニメ「機動戦士ガンダム」とコラボし、数量限定コラボパッケージが登場します。ガンダム、アムロ、シャア、シャア専用ザクⅡなどが描かれています。

・マクドナルド×ガンダム「タツタ、食べまーす」史上初チェダー入りも、全6種

ほっともっと、さっぱりガッツリ

「おろしかつめし」4月15日～

ほっともっとは4月15日より、新商品「おろしかつめし（丼タイプ）」と「おろしかつ弁当」を全国の店舗で発売します。

▲焼津産鰹節だし使用 おろしかつめし（丼タイプ）690円

特製ダレには焼津産鰹節だしを使用しており、今年はだしの風味を強めることで、とんかつの旨味を引き立てた仕上がりといいます。ボリューム感がありながらも、さっぱりとした後味が特徴とされています。

別添のわさびで味の変化を加えながら、最後まで飽きずに食べ進められるといいます。

・ほっともっと「かつめし」がおいしそ！大根おろし×わさびでさっぱり

なか卯「菜の花の親子丼」

2年ぶりに復活 4月13日～

なか卯は4月15日11時より「菜の花の親子丼」と「冷やし菜の花のおうどん」を販売します。

▲「菜の花の親子丼」（ごはん小盛：600円、並盛：620円、ごはん大盛：720円）

2年ぶりに、なか卯に「菜の花」シリーズが登場。「菜の花の親子丼」は、なか卯自慢のふわとろの親子丼に、菜の花のからし和えをあわせた商品。最後まで菜の花の味わいを楽しめるよう、2024年の販売時より菜の花を約1.5倍に増量しています。



・2年ぶり、1.5倍増量。なか卯の春メニューが復活