やよい軒「もつ鍋」と「麻辣火鍋」を同時発売！ごはんはおかわり無料

やよい軒は2026年1月8日から「もつ鍋定食」と「麻辣火鍋定食」を発売します。

博多名物「もつ鍋」とシビ辛の「麻辣火鍋」が登場！

定食レストラン「やよい軒」の鍋シリーズより、今回登場するのは、博多名物として知られるもつ鍋を定食スタイルで味わう「もつ鍋定食」と、花椒や唐辛子を効かせた「麻辣火鍋定食」です。

■もつ鍋定食

「もつ鍋定食は」ぷりっとした食感の牛もつに、キャベツ、人参、玉ねぎ、もやしを合わせた鍋定食です。野菜は1日あたりの摂取量の目標の2分の1を使用しています。

スープはにんにくが香る醤油ベースで、素材の旨味と香ばしさが広がる仕立て。別添えの柚子胡椒を加えることで、香りや辛味の変化も楽しめるとしています。



仕上げにはちゃんぽん麺を加え、最後まで食べ進めやすい構成。

▲もつ鍋定食 1090円

▲【から揚げ小鉢付】もつ鍋定食 1350円

もつ鍋定食にから揚げの小鉢を組み合わせたセットも用意されます。

■麻辣火鍋定食

「麻辣火鍋定食」は花椒と唐辛子の痺れる辛さに、八角の香りを効かせた火鍋が主役です。



野菜の旨味とスパイスの香りが重なり、本格的な風味が特徴としています。こちらも野菜は2分の1日分を使用しています。



「麻辣火鍋定食」に加え、さらに痺れる辛さを求める人に向けた「痺辛・麻辣火鍋定食」もラインナップ。

▲麻辣火鍋定食 1190円

▲痺辛・麻辣火鍋定食 1260円

それぞれ、から揚げ小鉢を組み合わせたセットも用意されています。

▲【から揚げ小鉢付】麻辣火鍋定食 1450円

▲【から揚げ小鉢付】痺辛・麻辣火鍋定食 1520円

ごはんはおかわり無料！

やよい軒はアメリカ、シンガポール、台湾、フィリピンなど海外にも出店していて、本メニューは世界共通で開催中の“NABE FAIR”の日本国内メニューです。今回で第3弾（第1弾は「すき焼き定食」、第2弾は「チゲ定食」）。



寒さが本格化する時期に合わせて、やよい軒の鍋定食が登場します。「もつ鍋定食」は、柚子胡椒やちゃんぽん麺で最後まで飽きずに楽しめそうですまた、「麻辣火鍋定食」は、花椒と唐辛子、八角スパイスによる本格的な香りと痺れる辛さが好きな人は気になってしまう一品です。



いずれも野菜をたっぷり摂れるのがうれしい。しかも、やよい軒では定食のごはんのおかわりが自由なので、好きなだけごはんを楽しめますね。



期間限定商品なので、気になる人は早めにチェックしてください。

※価格は税込み表記です。