【今週】マクドナルド新作「てりたま×カルビ」、ミスド「ドら抹茶」など注目グルメ続々

ごきげんよう。アスキーグルメのナベコです。各地で桜の開花が発表され、いよいよ春本番といった雰囲気。春は活動的な気分になっておなかが減りますね！



さて、この記事では、3月23日週発売の注目グルメを紹介します。マクドナルドの新作てりやきバーガーなど気になる商品が続々。

豪華！「創業ビーフ牛タンカレー」

松屋で3月24日～

牛めしチェーン松屋は「創業ビーフ牛タンカレー」各種を3月24日10時から発売します。

現在定番メニューとして提供されている「創業ビーフカレー」にやわらかく煮込んだ牛タンをトッピング。さらに、ハンバーグをのせたメニューやカレギュウなどさまざまなバリエーションが登場します。いずれも店内飲食ならみそ汁付き。

▲創業ビーフ牛タンカレー 980円

▲チーズ創業ビーフ牛タンカレー 1180円

・とろとろ、ほろほろ…松屋「牛タンカレー」980円でご褒美すぎ

ほっともっとに「辛旨台湾まぜ麺」登場

3月25日～

ほっともっとは「辛旨台湾まぜ麺」を3月25日より発売します。

「辛旨台湾まぜ麺」は、もっちりとした中太麺に、コチュジャンとにんにくが香る醤油ベースの「まぜ麺専用ダレ」で炒めたもやしとニラを絡め、濃厚な肉みそを贅沢に盛り付けた一品。

仕上げには、お好みの量の「唐辛子シーズニング」を振りかけていただけます。

▲辛旨台湾まぜ麺（650円）

▲辛旨台湾まぜ麺弁当（790円）

・これはうまそう！辛旨台湾まぜ麺、ご飯付きなら2度おいしい【ほっともっと】

人気の一杯が復活！3月25日～

神座「香ばし野菜のスタミナラーメン」

ラーメンレストラン「どうとんぼり神座（かむくら）」は、「香ばし野菜のスタミナラーメン」（1210円〜）を、3月25日から5月20日まで期間限定で販売します。

本商品は、2024年度に発売された期間限定メニューで売上No.1を記録したメニューで、今回復活登場します。

彩り豊かな野菜と赤い豆板醬、そしてしっかり炒めたにんにくの香りが引き立ち、食欲を刺激する一杯。野菜をたくさん摂れ、なおかつ、にんにくのスタミナ感を特徴としています。

・あのNo.1売上！神座「スタミナラーメン」期間限定で復活

マクドナルド、3月25日～

新作「コク旨かるび焼肉風てりたま」

マクドナルドは、発売中の「てりたまファミリー」に新作「コク旨かるび焼肉風てりたま」を追加し、3月25日より発売します。

甘辛いてりやきソースを絡めた旨みに富んだポークパティに、たまご、シャキシャキレタス、牛肉のうま味とコク深いタレの味わいが特長のかるび焼肉風フィリングを合わせた、食べ応え自慢のバーガー。

味の決め手は、醤油やにんにくをベースに、ごま油を効かせた甘辛い味付けのタレ。

▲コク旨かるび焼肉風てりたま

単品510円～、セット810円～

・マクドナルド「てりたま」に焼肉ぶっこんだ！肉×肉の「かるび焼肉風てりたま」うまそう

ミスタードーナツ 3月25日～

どらやきをモチーフにした「ドら抹茶」新登場

ミスタードーナツは、3月25日から「宇治抹茶ドーナツシリーズ」全5種を期間限定で発売します。

「宇治抹茶ドーナツシリーズ」は祇園辻利の宇治抹茶を使用し、抹茶の味わいはもちろん、食感にもこだわった生地や和素材との組み合わせで楽しめるラインナップ。



中でも、今回初登場となる「ドら抹茶」の生地はどらやきをモチーフにしています。

▲「ドら抹茶 つぶあん華ホイップ」テイクアウト：334円、イートイン：341円

▲「ドら抹茶 栗あん抹茶ホイップ」テイクアウト：345円、イートイン：352円

・ミスド新作は“どらやき”！ふわむち「ドら抹茶」が宇治抹茶シリーズから登場

開発に8年！ケンタッキー

本気の「鶏竜田バーガー」が復活 3月25日～

ケンタッキーフライドチキン（以下、KFC）は、「ケンタの鶏竜田バーガー」2種を3月25日から数量限定で発売します。

2025年11月に初登場した商品です。鶏竜田（チキンタツタ）はKFCでは初の試みで、この商品のために新たなレシピを開発し、完成までに8年を費やしたという“本気”を感じる一品です（関連記事：ケンタッキー本気の「鶏竜田バーガー」を8年かけて開発）。

今回、「ケンタの鶏竜田バーガー」が復活。さらに新商品「ケンタの鶏竜田バーガー 香味ネギソース」も登場します。

▲ケンタの鶏竜田バーガー 540円

▲ケンタの鶏竜田バーガー 香味ネギソース 590円

・ケンタでじわじわ来てるやつ 「鶏竜田バーガー」復活、8年の本気

大阪王将 3月25日～

海老づくしの焼きそば・チャーハンが登場！

大阪王将は3月25日より、春の期間限定フェア「春はDangDang！海老ろうぜ！」を開催し、海老を主役にした期間限定メニュー2品を販売します。

強火で焼き上げた太麺に、海老と揚げ焼売をトッピングした麺メニュー「弾けっぷりプリ海老ガーリック焼きそば」が登場。

▲弾けっぷりプリ海老ガーリック焼きそば 1200円

紅海老や菜の花、タケノコを合わせることで春らしい彩りを加えています。ニンニクと蝦油の香りが特徴で、海老の量は通常のほか2倍と4倍から選べます。

・大阪王将に海老が山盛りの焼きそば・チャーハン 海老2倍・4倍も選べる！